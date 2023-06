Sennheiser entre sur le marché des aides auditives avec de nouveaux appareils « All Clear »

Sennheiser, fabricant des écouteurs et écouteurs bien-aimés Momentum, a annoncé mardi qu’il était entrer sur le marché de la santé auditive avec deux ensembles d’aides auditives en vente libre appelées « All-Day Clear » et « All-Day Clear Slim ».

Les aides auditives Sennheiser sont alimentées par Sonovaune société de soins auditifs.

Comme d’autres options pour les adultes éligibles aux aides auditives sans ordonnance en vertu des règles assouplies de la Food and Drug Administration des États-Unis sur la façon dont les aides auditives peuvent être vendues, celles de Sennheiser sont destinées aux personnes ayant une perte auditive légère ou modérée. La société indique que All-Day Clear et All-Day Clear Slim seront disponibles à partir de la mi-juillet et coûteront respectivement environ 1 400 $ et 1 500 $.

À en juger par le nom et la différence de prix, nous pouvons supposer que le « slim » peut être un design légèrement plus élégant, mais il est également livré avec un étui de transport compact en plus de l’étui de chargement.

« La législation sur les produits en vente libre nous permet de combler une lacune importante sur le marché des appareils auditifs en améliorant les solutions de prêt-à-porter grâce à notre vaste expertise en matière d’acoustique et d’amélioration de la parole », a déclaré Clara Beck, directrice de la catégorie Sennheiser Hearing, dans un communiqué. libérer.

Sennheiser

Les aides auditives incluent la « détection de scène », que la société décrit comme une technologie qui surveille votre environnement pour « une optimisation transparente du dialogue ». Les aides auditives ont également des capacités de diffusion Bluetooth (vous n’aurez donc pas à retirer vos aides auditives pour écouter de la musique ou des podcasts) et la gestion du bruit du vent, probablement pour réduire les interférences lorsqu’il y a du vent à l’extérieur. La durée de vie de la batterie dure jusqu’à 16 heures, après quoi vous pouvez les recharger dans l’étui fourni.

Vous configurerez les aides auditives et les personnaliserez via une application jumelée qui vous guidera tout au long du processus, de la même manière que vous configureriez d’autres paires d’aides auditives en vente libre. L’application est compatible avec les appareils mobiles Apple ou Android, tout comme les aides auditives. Ils viennent également avec un forfait en clinique à emporter avec vous chez un professionnel si vous souhaitez une aide supplémentaire.

La disponibilité des aides auditives en vente libre, sans ordonnance, a ouvert la porte aux grands noms de l’audio pour rejoindre le marché de la santé. Bose (en partenariat avec Lexie Hearing) et Sony (en partenariat avec WS Audiology) ont également annoncé des aides auditives dans l’année.