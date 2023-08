Sennheiser Ambeo Mini est une barre de son Dolby Atmos moins chère

Si vous voulez la barre de son ultime, au diable les dépenses ! – c’est le Sennheiser Ambeo Max à 2 500 $ que vous devriez regarder. Le reste d’entre nous recherche peut-être un peu plus de bang, de buzz et de boom pour notre argent, et le nouveau Sennheiser Ambeo Mini est là pour faire plus facilement l’affaire.

Il s’agit d’une barre de son intelligente à 900 $ qui offre le traitement Ambeo de la société, mais dans une taille plus compacte. Mesurant 27 pouces de largeur, 4 pouces de profondeur et 2,5 pouces de hauteur, l’Ambeo Mini s’empile comme un Pringle sur le Sonos Beam – bien que le Sonos coûte la moitié du prix.

Le Sennheiser dispose d’une amplification de classe D de 250 watts, alimentant quatre haut-parleurs large bande et deux caissons de basses de 4 pouces. Comme le Beam, le Mini semble manquer de pilotes de hauteur dédiés et utilise probablement un traitement pour compenser la différence.

En tant que barre de son intelligente, l’Ambeo intègre Amazon Alexa et ses quatre microphones intégrés peuvent être utilisés à la fois pour les commandes vocales et l’étalonnage de la pièce.

La barre de son prend en charge les formats Dolby Atmos, DTS:X et 360 Reality Audio de Sony via son entrée HDMI-ARC. De plus, cette enceinte connectée au Web inclut la prise en charge de Google Assistant et de Siri.

Le marché est encombré dans la catégorie des prix inférieurs à 1 000 $, avec d’excellentes barres de son comme Vizio, Sonos et Bose, toutes en compétition pour votre durement gagné. Les meilleurs modèles intègrent également un caisson de basses, tandis que l’Ambeo propose un modèle en option pour 700 $ de plus.

Surveillez bientôt un examen complet du Sennheiser Ambeo Mini.