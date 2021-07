Senior Tory refuse de dire si Patel a eu tort d’accuser les joueurs anglais de « politique des gestes »

Un ministre conservateur a refusé de dire si le ministre de l’Intérieur avait eu tort de suggérer que les joueurs anglais se mettant à genoux avant les matchs s’étaient engagés dans une « politique des gestes ».

Stephen Barclay, député du North East Cambridgeshire et secrétaire en chef au Trésor, a défendu Priti Patel lors d’une interview mardi matin.

Il a déclaré que Mme Patel avait « constamment condamné » les abus racistes en ligne et prenait des mesures pour trouver et extirper les responsables du comportement criminel, mais qu’elle ne serait pas attirée par ses commentaires sur le fait de se mettre à genoux.

Les remarques de M. Barclay sont intervenues après que l’international anglais Tyrone Mings ait fustigé le ministre de l’Intérieur après avoir déclaré qu’elle était « dégoûtée » par les abus racistes contre les joueurs après la finale de dimanche soir.

Répondant directement à Mme Patel sur Twitter, le défenseur d’Aston Villa a déclaré: « Vous ne pouvez pas attiser le feu au début du tournoi en qualifiant notre message antiraciste de » politique gestuelle « et ensuite faire semblant d’être dégoûté lorsque le même chose contre laquelle nous militons, arrive.

Une minorité de fans s’oppose à ce que l’Angleterre se mette à genoux pour protester contre le racisme systémique et a hué les joueurs pour cette décision.

En juin, Mme Patel a déclaré que la manifestation, associée au mouvement Black Lives Matter, équivalait à une « politique des gestes » et a refusé de dire si elle se huerait, ajoutant: « Je ne suis jamais allé à un match de football pour même contempler cette ».

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate, ses joueurs et la Football Association (FA) ont clairement indiqué avant l’Euro que la décision de se mettre à genoux était pour protester contre la discrimination, l’injustice et les inégalités et non pour montrer son soutien à une organisation politique ou à une idéologie.

Le Premier ministre Boris Johnson, qui a initialement refusé de condamner les huées, a été critiqué pour cette question, les travaillistes l’accusant, ainsi que Mme Patel, d’être des « hypocrites ».

Apparition sur la BBC Petit-déjeuner plus tôt, M. Barclay a esquivé les questions sur la position du ministre de l’Intérieur sur la question, lorsqu’on lui a demandé si elle était du « mauvais côté de l’argument » sur la décision des joueurs anglais de prendre le genou.

« La ministre de l’Intérieur a à plusieurs reprises pris position contre le racisme et a elle-même fait l’objet d’abus racistes effroyables en ligne », a-t-il déclaré.

« Elle a toujours condamné les abus racistes en ligne et elle a pris des mesures en tant que ministre de l’Intérieur contre certains des groupes d’extrême droite qui en sont responsables. »

Il a ajouté plus tard que la législation cherchera à infliger des amendes aux sociétés de médias sociaux si elles n’agissent pas contre le racisme en ligne.

Le symbole de la solidarité antiraciste a attiré l’attention dans le football américain en 2016 alors que les joueurs protestaient contre la brutalité policière et le racisme aux États-Unis.

La loi s’est depuis propagée davantage et a été adoptée par les footballeurs au Royaume-Uni, en partie pour démontrer que le racisme ne devrait pas être toléré dans le sport.

Interrogé sur la possibilité de se mettre à genoux, le ministre de l’Intérieur a déclaré au diffuseur GB News en juin: « Je ne soutiens tout simplement pas les personnes qui participent à ce type de geste, à la politique gestuelle, dans une certaine mesure également. »

Sur la question de savoir si les fans anglais avaient raison de huer l’équipe nationale, elle a déclaré: « C’est un choix pour eux, très franchement. »

L’ancienne présidente du parti conservateur, la baronne Warsi, a également critiqué Mme Patel après son tweet plus tôt cette semaine, suggérant qu’elle et le gouvernement étaient coupables de politique de « sifflet de chien ».

« Il est temps d’arrêter les guerres culturelles qui alimentent la division », a tweeté le pair conservateur. « Les sifflets pour chiens gagnent des voix mais détruisent les nations. »

Dame Heather Rabbatts, la première personne issue d’une minorité ethnique à siéger au conseil d’administration de la FA, a appelé le public à soutenir les joueurs.

« En fin de compte, il appartient à l’écrasante majorité des fans qui ne souscrivent pas à ces points de vue (racistes) de se lever et de faire entendre leur voix : c’est notre club et nous ne tolérerons pas cet abus de nos joueurs », a-t-elle déclaré. la BBC.

« Et la voix du grand nombre doit étouffer la voix de quelques-uns. »