Senior Tory dit à Shaun Bailey de rendre la pairie après la honte du Partygate

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Un haut conservateur a appelé l’ancien candidat conservateur à la mairie de Londres, Shaun Bailey, à lui rendre la pairie que lui a donnée Boris Johnson.

La vidéo et de nouveaux détails de la fête de Noël de décembre 2020 organisée par l’équipe de M. Bailey, le siège de Tory, ont suscité un regain de colère face au scandale du Partygate.

La police métropolitaine a annoncé lundi qu’elle lançait une nouvelle enquête sur l’événement du CCHQ où des membres du personnel conservateurs ont été filmés en train de danser et de plaisanter sur les règles de « contournement » de Covid.

Tobias Ellwood, président du comité restreint de la défense, a déclaré qu’il y avait maintenant de « grandes questions » autour de la pairie de M. Bailey.

« Il doit absolument en tenir compte, si je suis franc », a déclaré M. Ellwood à l’émission Today de la BBC Radio 4 lorsqu’on lui a demandé s’il devait rendre l’honneur.

Le député conservateur a déclaré que Rishi Sunak devrait « saisir » la question des pairies, ajoutant: « Vous ne pouvez pas simplement avoir des premiers ministres bourrant les Lords avec leurs amis. »

Il a ajouté: «S’il y a quelque chose à venir de cela, j’encourage vraiment M. Sunak à tracer maintenant une ligne sous le mandat de Boris Johnson et en effet son influence sur le parti parlementaire.

« Il y a maintenant une opportunité pour le Premier ministre de tracer une ligne, de poursuivre les progrès qu’il a déjà réalisés, de marquer davantage sa personnalité en traitant et en affrontant directement des choses comme celle-ci. »

Il est apparu lundi que les militants conservateurs avaient été officiellement invités à une soirée « jingle and mingle » tandis que le reste de Londres restait soumis à des restrictions strictes de niveau 2 sur la socialisation.

Une invitation à l’événement obtenue par BBC News disait: « JINGLE AND MINGLE: Réservez la date – Lundi 14 décembre à 18h pour la fête de Shaun Bailey pour Londres. »

Le personnel conservateur danse à la fête du CCHQ (Daily Mirror)

M. Bailey s’est excusé « sans réserve » après que la vidéo soit apparue dans le Mirror de son personnel faisant la fête malgré les restrictions de verrouillage – mais a déclaré que c’était à « d’autres de décider » ce qui arrive à sa pairie.

Lorsqu’on lui a demandé s’il devait abandonner son départ, il a répondu: « Ce sera à d’autres de décider – pour moi, cela a été un grand privilège et j’aimerais continuer à travailler pour le reste du pays et Londres aussi. »

Cela a ajouté à la pression exercée sur M. Sunak pour dépouiller le candidat raté à la mairie, M. Bailey, de la pairie qui lui a été attribuée dans la liste des honneurs de M. Johnson, et l’OBE donné à l’assistant Ben Mallet, également visible dans la vidéo.

Mais le n ° 10 a déclaré qu’il n’était « pas prévu » que M. Sunak retire les honneurs de deux conservateurs qui étaient à la fête au CCHQ. Son porte-parole officiel a déclaré que le Premier ministre avait « suivi le processus » de laisser les honneurs de démission aux autorités des Lords.

La chef adjointe des libéraux démocrates, Daisy Cooper, a déclaré: « Alors que les conservateurs » tintaient et se mêlaient « , le public britannique a suivi les règles et a fait ce qu’il fallait », ajoutant: « Sunak devrait intervenir personnellement et exhorter les personnes impliquées à renoncer à leurs honneurs. »

Pendant ce temps, Scotland Yard a annoncé qu’il «évaluait les informations et les nouveaux documents» sur les événements de 2020 et 2021, y compris les documents transmis par le Cabinet Office sur les rassemblements au n ° 10 et aux dames pendant que M. Johnson était en charge.

La force a déclaré qu’elle évaluait également les reportages des médias sur les « violations présumées au Parlement » et examinait des séquences vidéo inédites d’un rassemblement de Noël au siège des conservateurs en décembre 2020.