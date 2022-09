Nom:Madison Doran.

Date et lieu de naissance: Princeton/20 avril 2005.

Ville natale: Princeton.

Famille: Dave Doran (papa), Dena Doran (maman), Nolan Doran (frère).

Activités sportives: Golf, Cheer, Star Spangled Singers, club Interact, chorale de concert, club allemand, conseil étudiant, officier de classe, FFA

Surnom(s): MD, Mads, chien fou.

Sport préféré et pourquoi : Bien que je ne sois pas impliqué dans le volley-ball cette année, j’aime toujours beaucoup y jouer.

Nourriture préférée et où l’obtenir: Pâtes, Verruchis à Spring Valley.

Aime: Panera, Chick-fil-a, Subway.

N’aime pas : Culvers, Chipotle.

Personne ayant la plus grande influence sur ma carrière sportive et pourquoi: Ma mère. Elle me pousse toujours à faire de mon mieux et à toujours faire de mon mieux quoi qu’il arrive.

Personne(s) ayant la plus grande influence dans ma vie et pourquoi: Ma grand-mère. Elle m’a toujours appris à faire de mon mieux et à ne jamais abandonner même lorsque la vie me teste.

Qui est votre date de bal de célébrité de rêve : Morgan Wallen.

Si échoué sur une île déserte, j’aurais mon: Maman,

La dernière chanson que j’ai écoutée : “En route vers le sud”, de Zach Bryan.

Les gens seraient surpris de savoir : Je me suis cassé 5 doigts.

Je reste à la maison pour regarder : Yellowstone ou Grey’s Anatomy.

Quand j’ai besoin de chance pour un gros match, je: Écouter de la musique.

La personne la plus drôle que j’ai jamais rencontrée et pourquoi ? : Jay Conner, peu importe l’occasion ou l’heure de la journée, il ne fait aucun doute qu’il peut égayer votre journée avec un bon rire.

Ce qu’ils diront de moi à l’école après mon diplôme: Je n’ai jamais su quels cours j’avais ou si c’était le jour A ou B

Le moment le plus embarassant: J’ai trébuché devant toute ma classe de chorale sur une corde.

Le moment le plus inoubliable : Ma première année, l’équipe de basket-ball a remporté les régionales.

Ce que j’aimerais faire dans la vie: Devenir Infirmière Anesthésiste.

Trois mots qui me décrivent le mieuxf : Aventurier, attentionné, loyal.