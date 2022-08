Senior Services Associates recherche des bénévoles pour les travaux de jardinage – Shaw Local

AmeriCorps Seniors RSVP et Senior Services Associates ont plusieurs opportunités de bénévolat disponibles. Ces opportunités de bénévolat s’adressent aux personnes âgées de 18 ans et plus. Une vérification des antécédents est requise. Une fois les informations d’inscription des bénévoles (formulaire d’inscription et vérification des antécédents) traitées, des informations supplémentaires seront fournies concernant la mission.

Jardinier

Le bureau de Yorkville a reçu un appel d’une personne ayant besoin d’aide pour son jardin. Le paysage de l’appelant sera la toile du volontaire.

Travaux de jardinage, corvées bénévoles

Les personnes âgées du comté de Kendall appellent souvent le bureau des services aux personnes âgées de Yorkville pour demander de l’aide pour les tâches ménagères. Ils sont reconnaissants que quelqu’un donne de leur temps pour les aider dans les tâches de jardinage, comme pelleter la neige, ratisser les feuilles et autres tâches ménagères. Cette opportunité de bénévolat s’adresse aux personnes de 18 ans et plus. Une vérification des antécédents est requise.

Toute personne intéressée par l’une de ces opportunités de redonner à la communauté peut envoyer un e-mail à Deborah Lee Sheppard à dsheppard@seniorservicesassoc.org ou appeler le 630-553-5777.