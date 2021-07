Senior Open : une stratégie intelligente porte ses fruits pour Darren Clarke alors qu’il partage la tête devant Bernhard Langer | Actualités golfiques

Darren Clarke partage la tête du premier tour à Sunningdale

Darren Clarke a utilisé son respect pour Sunningdale à son avantage en gagnant une part de l’avance au premier tour avec James Kingston à l’Open senior.

Clarke a profité d’un après-midi ensoleillé et rentable sur l’historique Old Course et a obtenu un brevet de six birdies 65 pour frapper l’avant avec Kingston, qui dirige une majeure senior quelques semaines seulement après avoir été hospitalisé avec Covid-19.

Le champion en titre Bernhard Langer a fait son début habituel dans le tournoi majeur qu’il a remporté quatre fois, tandis qu’il y avait également des premiers matchs encourageants pour un certain nombre d’anciens capitaines européens de la Ryder Cup.

Clarke a réussi six birdies et n’a laissé tomber qu’un seul coup dans ses 65

Clarke dormira en tête-à-tête pendant la nuit après avoir navigué jusqu’au virage 31 et, après sa seule erreur de la ronde au 12e, il a riposté pour faire un birdie aux deux trous suivants et rentrer à la maison en toute sécurité pour rester à cinq sous le par.

« Je pense que vous devez respecter Sunningdale », a déclaré Clarke, deux fois vainqueur du PGA Tour Champions. « Vous devez jouer intelligemment ici. Il est important de frapper sur les fairways, cela peut être n’importe quelle semaine, mais j’ai suffisamment joué ici pour savoir qu’il y a certains drapeaux que vous optez et il y a certains drapeaux que vous n’ t aller pour.

« Et j’ai joué intelligemment ici. J’ai frappé loin des drapeaux au milieu des greens et je me suis donné quelques chances, et j’ai continué à me donner des chances là-bas dans les derniers trous. Je n’ai rien fait à la fin mais j’ai juste joué intelligent. Je pense que le vainqueur devra jouer intelligemment cette semaine.

Bernhard Langer est l’un des meneurs à la poursuite de son cinquième titre

Kingston est arrivé à Sunningdale à la suite de sa victoire au WINSTOgolf Senior Open Invitational en Allemagne la semaine dernière, bien que le Sud-Africain sentait toujours qu’il n’avait pas la préparation requise pour un tournoi majeur en raison de son séjour à l’hôpital.

Il a déclaré: « J’ai l’impression d’avoir été un peu mal préparé. J’étais en panne avec Covid et à l’hôpital, donc je ne pense pas que ma préparation pour cette semaine soit exactement ce que j’aurais aimé. Mais quand vous arrivez à un endroit comme celui-ci et vous aimez le terrain de golf, il semble juste se faufiler dans votre jeu, et j’aime ce que je vois là-bas.

« Vous continuez à regarder le paysage, ces fleurs violettes avec le green et toutes les rayures dans les allées, c’est juste un magnifique parcours de golf. C’est l’un des plus beaux parcours de golf que je pense avoir jamais joué. »

Ernie Els a tiré 67 lors de ses débuts en Senior Open

Langer, quant à lui, ne montre aucun signe de ralentissement à l’approche de son 64e anniversaire, l’Allemand à feuilles persistantes faisant des birdies à trois des cinq derniers trous dans une finition soignée à 66 avant d’attribuer sa forme physique et sa longévité à « choucroute et saucisses ».

« Je pense que ma force était ma conduite », a déclaré Langer. « Je l’ai assez bien réussi au départ et j’ai réussi de très bons coups de fer, mais ma faiblesse était le putter. J’ai eu deux trois putts au début et j’ai fait mon premier putt le 16 et un autre le 17 et j’avais un par économisez sur 18. J’aurais aimé pouvoir jouer quelques trous de plus mais je commençais juste à m’échauffer avec le putter ! »

Live European Seniors Tour Golf Vivre de

Alors que Langer enchérit pour son 12e majeur senior et son cinquième au Senior Open, Ernie Els a marqué ses débuts avec un 68 couramment couramment, et tandis que trois autres capitaines européens de la Ryder Cup, Thomas Bjorn, Colin Montgomerie et Ian Woosnam sont tous bien placés à deux sous le par.

Paul McGinley, le capitaine vainqueur de 2014, a réussi un birdie le dernier pour un 69, l’un des 34 rounds sous-70 le jour de l’ouverture, tandis que le favori d’avant-tournoi Jim Furyk allait bien à deux sous, avec des birdies aux deux par-cinq, seulement pour finir avec un double-bogey six à la fin.