Senior Open : Stephen Dodd a doublé Jerry Kelly alors que Darren Clarke et Bernhard Langer reculent | Actualités golfiques

Dame Laura Davies et Robert Lee reviennent sur les faits saillants du troisième tour 62 de Stephen Dodd à l’Open senior, où le Gallois a pris une avance de deux coups

Stephen Dodd a chargé le classement pour prendre une avance de deux coups dans le dernier tour de l’Open senior présenté par Rolex.

Le Gallois a égalé le record du parcours à Sunningdale et a égalé le tour le plus bas de l’histoire du Senior Open avec un huit sous 62, mélangeant neuf birdies avec un bogey solitaire sur le tracé par-70 pour atteindre 10 sous et se démarquer du challenger le plus proche Jerry Kelly .

Le leader du jour au lendemain, Darren Clarke, a perdu trois points après un niveau par 70, tandis que Miguel Angel Jimenez est l’un des trois joueurs à égalité quatrième et quatre après qu’un albatros du trou d’ouverture l’ait aidé à atteindre un troisième tour 67.

1:05 Miguel Angel Jimenez a fait le début de rêve pour son troisième tour à l’Open senior en se battant pour l’albatros au premier par-cinq! Miguel Angel Jimenez a fait le début de rêve pour son troisième tour à l’Open senior en se battant pour l’albatros au premier par-cinq!

« Je n’étais pas vraiment sûr de ce qui allait se passer aujourd’hui parce que c’était assez mauvais hier », a déclaré Dodd. « Je suppose que j’ai eu de la chance une ou deux fois au début. Ce n’étaient pas de très bons coups, mais ça s’est rapproché, et j’ai commencé à frapper de bons coups dans les neuf derniers. »

Dodd est entré dans le week-end à cinq minutes du rythme, mais a rapidement réduit l’écart sur l’avance du jour au lendemain avec quatre birdies dans ses cinq premiers trous, dont un 60 pieds au cinquième, avant de passer de 10 pieds au septième et de monter et descendre à le neuvième trou carrossable pour atteindre le virage en 29.

Darren Clarke (à droite) et Bernhard Langer (à gauche) ont respectivement trois et quatre coups de retard au Senior Open

Le joueur de 55 ans a répondu à un bogey au 10e et à une occasion manquée au 12e en faisant tomber son coup de départ à cinq pieds au 13e et en commençant une série de trois birdies consécutifs, avec des pars sur les trois derniers trous le voyant set un objectif de club-house qui ne pouvait pas être égalé.

Kelly a affiché un 68 de moins de deux et était brièvement dans l’une des têtes jusqu’à un boguey au 16e par quatre, tandis que Clarke – qui a commencé la première journée en avance – a perdu trois points après avoir obtenu un double bogey avant-dernier trou.

« Chaque fois que je faisais un birdie, je finissais par faire un bogey », a déclaré Kelly. « Ces greens de poa annua, ils sont durs. Mais j’ai besoin d’aller trouver un petit quelque chose. Je n’avais pas de vitesse ou de lignes. Je suis toujours dans le tournoi. Alors, vous savez, un bon demain, vous ne vous inquiétez pas pour aujourd’hui. C’est donc un peu l’état d’esprit. «

Jimenez est rejoint à sept sous par Paul Broadhurst et le champion en titre Bernhard Langer, qui a réussi un birdie le dernier pour sauver un niveau par 70, avec Ernie Els à cinq du rythme en six sous.

Stephen Dodd a remporté trois fois l’European Tour et compte trois victoires sur le Legends Tour à son actif

« C’était un peu un soulagement, ça a été un vrai combat aujourd’hui », a déclaré Langer. « J’ai fait un joli birdie sur le premier birdie à deux putts, puis j’ai eu du mal à partir de là.

« A frappé de mauvais coups, eu de très mauvaises pauses, deux ou trois fois. N’a pas fait beaucoup de putts, n’a pas réussi beaucoup de coups de vraie qualité à l’exception de quelques disques. C’est bien de voir une chute à la fin et d’obtenir un plus proche de la tête. »

