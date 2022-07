Senior Open: Stephen Ames mène alors que Darren Clarke et Padraig Harrington impressionnent à Gleneagles | Nouvelles du golf

Darren Clarke est l’un des premiers leaders en Écosse

Les anciens capitaines de la Ryder Cup, Darren Clarke et Padraig Harrington, ont tous deux pris de bons départs au Senior Open, alors que Stephen Ames et Glen Day ont donné le ton en Écosse.

Ames a réussi un aigle et quatre birdies dans un 64 sans bogey à Gleneagles, plus tard égalé par Day après un aigle du dernier trou, donnant à la paire un avantage d’un coup sur le groupe sur cinq sous contenant Clarke et le champion 2016 Paul Broadhurst.

Clarke a réussi un birdie sur trois de ses cinq derniers trous pour marquer un cinq moins de 65 ans, tandis que Broadhurst s’est remis de jouer ses cinq premiers trous en trois pour poster un eagle et six birdies pour se rapprocher de l’une des têtes.

Paul Broadhurst vise un troisième titre majeur senior

Jerry Kelly a réussi un birdie à ses cinq derniers trous et Kent Jones a pris un départ sans bogey pour compléter le quatuor à égalité en deuxième position, avec Harrington à deux reprises aux côtés d’Ernie Els et Thongchai Jaidee après un premier tour 66.

“Je suis satisfait du score”, a déclaré Harrington. “J’ai bien putté et mon putter m’a sauvé la majeure partie de la journée, mais j’étais juste hésitant avec mes coups de fer en particulier.”

Ames a réussi un birdie au cinquième et a percé un aigle de huit pieds au dixième après une approche impressionnante dans le court par cinq, le Canadien suivant des gains consécutifs à partir du 13 en réalisant un birdie à deux putts au par cinq dernière.

“Aucune erreur, beaucoup de fairways, beaucoup de greens et je me suis donné beaucoup d’opportunités que vous devez faire ici, je suppose”, a déclaré Ames. Je suis très heureux de la façon dont l’année s’est déroulée et j’ai très bien joué.”

Le capitaine de la Ryder Cup 2018 Thomas Bjorn et le quadruple vainqueur Bernhard Langer sont à moins de trois de la première place, les légendes du DP World Tour Miguel Angel Jimenez et Paul Lawrie commençant tous les deux avec un moins de 69 ans.

Colin Montgomerie est dans la normale du groupe et le capitaine de 2014, Paul McGinley, a ouvert avec un sur 71, tandis que l’ancien champion de la PGA et expert de Sky Sports, Rich Beem, est à égalité au 133e rang après avoir échoué à trouver un birdie lors de son premier tour 77.

Regardez l’Open senior tout au long de la semaine en direct sur Sky Sports. La couverture en direct se poursuit vendredi à partir de midi via le bouton rouge, avant de passer à Sky Sports Golf à partir de 13h.