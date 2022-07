Senior Open: Darren Clarke remporte une courte victoire sur Padraig Harrington à Gleneagles | Nouvelles du golf

Darren Clarke a remporté une première victoire majeure senior

Darren Clarke a résisté à une charge tardive de l’ancien capitaine de la Ryder Cup Padraig Harrington pour remporter une victoire d’un coup après un tour final retardé par les intempéries à l’Open senior.

Clarke a réussi un birdie le dernier par cinq pour afficher un un sous 69 sur le King’s Course à Gleneagles et devance Harrington, qui avait réussi un birdie sur quatre de ses cinq derniers trous pour clôturer un dernier tour de 67 et fixer l’objectif du club à neuf sous. .

La victoire signifie que Clarke devient seulement le quatrième joueur de l’histoire à remporter l’Open et l’Open senior, après Gary Player, Bob Charles et Tom Watson.

Padraig Harrington a chargé le classement avec un back-nine 30

Plus à venir…