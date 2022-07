Senior Open: Darren Clarke prend les commandes avec 67 au deuxième tour à Gleneagles | Nouvelles du golf

Darren Clarke a remporté la dernière de ses trois victoires sur le PGA Tour Champions au Sanford International en septembre dernier

Darren Clarke a inscrit un trois sous 67 à Gleneagles pour prendre la tête à mi-chemin de l’Open senior.

Le champion de l’Open 2011 n’a pris qu’une seule place derrière les co-leaders Stephen Ames et Glen Day du jour au lendemain, mais a réalisé une solide manche dans des conditions difficiles pour prendre l’avantage sur huit moins de 132.

Clarke, 53 ans, a pris en sandwich un birdie au quatrième avec des bogeys aux deuxième et septième sur un neuf avant “glissant”, mais a égalé son neuf intérieur jeudi avec des birdies aux 10e, 14e, 15e et 18e.

L’Irlandais du Nord, qui détient une avance de deux coups sur l’Américain Scott Parel, a déclaré: “Autour du premier neuf aujourd’hui, j’étais comme ça. J’ai glissé. Mon pied droit a glissé plusieurs fois. Mais à part ça, j’ai joué vraiment bien.

“J’essaie de frapper beaucoup de fairways et de me donner une apparence décente. Tout au long du neuf de retour, j’ai continué à frapper de beaux coups, et j’aurais pu être mieux. Mais, vous savez, c’est comme ça. “

Clarke a également mené l’Open senior de l’an dernier à Sunningdale à mi-parcours avant de terminer à deux coups derrière Stephen Dodd à la troisième place.

Parel a mélangé sept birdies avec trois bogeys et un double-bogey au 12e par quatre dans son 68 et était satisfait de son score après une ouverture de 66.

“J’ai plutôt bien roulé. Je n’ai peut-être pas frappé la balle aussi bien qu’hier, mais les conditions sont beaucoup plus difficiles, donc très content avec 68”, a-t-il déclaré.

“[There is] un peu plus de vent et les trous difficiles sont face au vent. Le No 12 était un ours aujourd’hui. J’ai frappé chaque coup comme je le voulais et j’ai fait un double bogey. Mais c’est ce que vous allez obtenir ici.”

Il y a beaucoup d’autres challengers potentiels du week-end pour Clarke alignés derrière lui avec Padraig Harrington (69), Ernie Els (69) et Bernhard Langer (68) parmi ceux qui ont moins de cinq ans.

Ernie Els a remporté l’Open en 2002 et 2012 – poursuivra-t-il la course de 10 ans avec un succès à l’Open Senior ?

Paul Broadhurst (70), Jerry Kelly (70) et Kent Jones (70), qui ont égalé les 65 premiers de Clarke, font également partie de ce groupe avec Ames (71) et David Frost (68).

Day est revenu à quatre sous après un 72, tandis que Colin Montgomerie a réussi un birdie aux deux derniers trous pour un 66 qui l’a mis sur le même score avec Miguel Angel Jimenez (67).

Miguel Angel Martin (70) n’était qu’à un derrière Clarke avec trois trous à jouer en fin de journée, mais a doublé le 16e et bogeyé le 17e pour tomber à quatre sous.

Le tenant du titre Dodd (72), Thomas Bjorn (74) et Ian Woosnam (70) sont tous à un.

Paul McGinley était en toute sécurité à l’intérieur de la barre des trois après un deuxième 71 successif, mais son collègue spécialiste de Sky Sports Rich Beem a terminé à 14 après des 77 consécutifs, tandis que Jose Maria Olazabal, David Duval et Sandy Lyle a également raté la Coupe.

