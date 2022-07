Senior Open : Darren Clarke partage la tête avant le tour final ; Colin Montgomerie trois coups en arrière | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du troisième tour de l’Open Senior à Gleneagles où Darren Clarke et Paul Broadhurst mènent sur neuf sous le par

Darren Clarke a réussi un birdie dans son dernier trou pour rejoindre Paul Broadhurst en tête du classement après le troisième tour de l’Open senior, tandis que Colin Montgomerie et Padraig Harrington restent dans le mix à Gleneagles.

Clarke a réussi un birdie à son premier trou, puis a ajouté un autre gain au 10e pour passer à 10 sous et dans une avance de trois coups, mais des imperfections consécutives à 12 et 13 ont vu l’Ulsterman revenir à sa nuit de huit sous.

Le joueur de 53 ans a repoussé d’autres occasions de birdie, mais a ensuite décroché un tir sur le dernier pour se rapprocher du champion 2016 Broadhurst avec neuf sous et un sans faute de l’Américain Jerry Kelly et du Néo-Zélandais Steven Alker.

Ce serait plutôt cool de les avoir tous les deux assis l’un à côté de l’autre. Je me suis donné une opportunité. J’étais vraiment content de la façon dont j’ai joué aujourd’hui. J’étais conservateur. Le champion de l’Open 2011, Darren Clarke, sur sa victoire à l’Open Senior

Broadhurst a décroché trois birdies successifs sur les 13e, 14e et 15e trous, sa ronde contenant six birdies au total et deux bogeys, bien qu’il ait raté un putt de birdie de six pieds sur le dernier.

Montgomerie et Harrington se partagent la cinquième place sur six sous, aux côtés d’Ernie Els, Stuart Appleby et Thongchai Jaidee, avec le quadruple champion Bernhard Langer un tir plus loin sur cinq sous.

Montgomerie : L’astuce du bébé en gelée a fonctionné !

Montgomerie a terminé sa manche avec trois birdies d’affilée après avoir cardé un birdie puis deux bogeys au début de son neuf de retour après avoir paré chacun des trous de son neuf de devant lors de ses deux moins de 68 ans.

Colin Montgomerie a réussi un birdie sur ses trois derniers trous samedi, l’Écossais disant que “l’astuce du bébé en gelée a fonctionné”

S’exprimant par la suite, Montgomerie a attribué sa dernière salve de birdie au grignotage de bébés en gelée, l’Écossais disant: “[My caddie and I] parlaient à Pádraig Harrington de bébés en gelée, la meilleure nourriture pour tout, apparemment.

“Je me suis dit ‘il a gagné quelques tournois majeurs’ alors on s’est dit qu’on ferait le tour du jelly baby sur le back nine et, wow, ça a marché !

“Alors nous allons acheter une charge de bébés en gelée pour nous tenir debout demain parce que le temps va être incertain. J’évite les plus sombres [jelly babies]. J’aime les rouges, les jaunes et les oranges.

“J’ai dit au début de la semaine que je voulais lutter et pas seulement concourir et maintenant nous commençons à penser que nous nous battons, alors nous verrons comment nous allons. Si je peux percer les putts demain, il y a une chance . On ne sait jamais.”

Harrington, quant à lui, a mélangé cinq birdies et quatre bogeys dans son un sous 69.

