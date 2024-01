Senior Bowl 2024 : Michael Penix Jr., Bo Nix parmi les meilleurs espoirs, ainsi que les plus grands scénarios, comment regarder

Le décor est planté pour super Bowl LVIII, ce qui signifie qu’une partie se situe entre la fin du NFL saison et la seule concentration se porte sur la partie acquisition de talents de l’intersaison. Préparation pour le 2024 Repêchage de la NFL a déjà commencé, notamment pour ceux qui participent au Reese’s Senior Bowl cette semaine.

Voici un premier aperçu de certains des scénarios de Mobile :

Comment regarder et que savoir

Date: Samedi 3 février | Temps: 13 h HE

Emplacement: Stade Hancock Whitney (Mobile, Alabama)

LA TÉLÉ: Réseau NFL

Il y a un an, l’assemblée annuelle football universitaire vitrine NFL les espoirs comprenaient plus de 100 espoirs qui ont été repêchés lors du match. Une semaine d’entraînements et d’entretiens précédant le match attire plus de 900 membres du personnel de la NFL des 32 équipes.

Les étudiants sont les bienvenus

Le Reese’s Senior Bowl a toujours accepté les juniors qui satisfaisaient aux exigences d’obtention du diplôme, mais le jeu est désormais une option pour tous les espoirs des sous-classes qui se sont déclarés pour le Repêchage de la NFL qu’ils aient ou non satisfait aux exigences du diplôme.

Il y a à peu près une douzaine de prospects juniors qui ont été invités et ont accepté une invitation au repêchage de la NFL 2024, y compris le centre de l’Oregon Jackson Powers-Johnson, le plaqueur défensif du Texas Byron Murphy II, le rusher du Kansas Austin Booker, la sécurité de Miami Kamren Kinchens et le plaqueur offensif de BYU Kingsley Suamataia. Murphy est le participant junior le mieux noté de CBSSports.com.

Meilleurs espoirs du match de cette année

Laiatu Latu, l’attaquant de pointe de l’UCLA, est l’espoir le mieux noté de CBSSports.com dans le match de cette semaine. Après avoir enregistré plus de 10 sacs pour la deuxième saison consécutive, Latu arrive à Mobile en tant que sélection potentielle du Top 10. Les autres prospects classés dans le Top 50 global incluent :

Taliese Fuaga, plaqueur offensif de l’État de l’Oregon

Le demi de coin de Tolède Quinyon Mitchell

Kalen King, demi de coin de Penn State

Le demi de coin du Missouri Ennis Rakestraw

Le demi de coin du Missouri Kris Abrams-Draine

Plaqueur offensif de Houston Patrick Paul

Plaqueur défensif texan Byron Murphy II

Le quart-arrière de Washington Michael Penix Jr.

Le quart-arrière de l’Oregon Bo Nix

Troy Fautanu, joueur de ligne offensive de Washington

Graham Barton, joueur de ligne offensive de Duke

Le plaqueur offensif de l’Oklahoma, Tyler Guyton

Le plaqueur défensif de l’Ohio State Michael Hall Jr.

Josh Newton, demi de coin du TCU

Plusieurs autres sont en marge d’une telle reconnaissance et pourraient profiter de cette semaine en Alabama pour augmenter leur stock.

Plusieurs autres sont en marge d'une telle reconnaissance et pourraient profiter de cette semaine en Alabama pour augmenter leur stock.

Des quarterbacks en mouvement ?

Michael Penix Jr. et Bo Nix s’affronteront pour la troisième fois cette saison. Alors que les réunions de saison déterminaient qui représenterait le Pac-12 dans le Football universitaire En séries éliminatoires, il y a plus en jeu pour chaque quart-arrière personnellement cette semaine. Caleb Williams de l’USC, Drake Maye de Caroline du Nord et Jayden Daniels de LSU, sans ordre particulier, sont considérés comme les meilleurs quarts-arrières du repêchage de cette année. Ensuite, il y a un trio d’autres (JJ McCarthy, Penix et Nix du Michigan) qui se battent pour cette quatrième place, ce qui pourrait équivaloir à une sélection de premier tour ou se répercuter sur la deuxième journée du repêchage de la NFL. C’est une semaine précieuse pour les évaluateurs de talents sur le marché des quarts-arrières qui ont l’opportunité de repérer les bras de Nix et Penix l’un à côté de l’autre cette semaine.

Spencer Rattler de Caroline du Sud et Michael Pratt de Tulane se sont également lancés dans cette conversation potentielle du deuxième jour.

Contremarches potentielles

Austin Booker, le coureur de pointe du Kansas, est l’un des juniors participants cette semaine. Il a une longueur et une taille souhaitables, ainsi que la flexibilité nécessaire pour faire la différence en pressant le passeur. Le transfert du Minnesota a réalisé huit sacs pour les Jayhawks cette saison.

Le plaqueur défensif de l’Alabama, Justin Eboigbe, était en passe de devenir un autre de ces défenseurs intérieurs de Crimson Tide à embaucher lors de la deuxième journée, comme Christian Barmore, Phidarian Mathis, Byron Young et Raekwon Davis. Eboigbe possède une force remarquable et fait un excellent travail en contrôlant la ligne de mêlée.

Beaucoup de gens qui ont couvert le repêchage de la NFL ne connaissaient peut-être pas le secondeur du Kentucky, Trevin Wallace, car il fait partie de ces juniors dont on ne s’attendait pas à ce qu’il se déclare. Il ressemble à un secondeur de la NFL et fera de bons tests, mais il est brut. Les équipes qui ont besoin d’aide à ce poste peuvent être disposées à acheter des actions à un prix bas étant donné qu’il s’agit d’une classe de secondeur relativement faible et étant entendu que son meilleur football pourrait encore être devant lui.

Le receveur large de l’ouest du Kentucky, Malachi Corley, ne se faufile sur personne. Il est beaucoup plus susceptible de voler dans le flou. Au cours des deux dernières années, il a enregistré 9,2 yards après attrapé par réception, selon TruMedia. Les Hilltoppers l’ont principalement utilisé sur ou près de la ligne de mêlée, mais Corley espère montrer qu’il peut également être une menace verticalement.

Jaden Hicks, de l’État de Washington, est une plus grande sécurité qui remplit constamment la feuille de statistiques. Alors que les défenses de la NFL tentent d’être plus multiples afin de défendre des infractions plus fluides en termes de personnel, Hicks est un joueur capable de remplir plusieurs rôles dans la couverture et dans la surface.

Les petites écoles remarquables

Il y a 22 espoirs non-Power 5 qui devraient participer aux festivités de cette semaine, mais il y en a quatre moins annoncés que les autres : le passeur de Houston Christian Jalyx Hunt, le porteur de ballon du New Hampshire Dylan Laube, le demi de coin de Virginia State Willie Drew et Southeast Missouri State. le receveur Ryan Flournoy.

Drew est peut-être le premier choisi parmi ce groupe, mais peu de joueurs ont été aussi productifs au cours des deux dernières années que Laube, qui totalise 3 083 verges au sol et sur réception.

Il convient de noter que le receveur Rice Luke McCaffrey est le frère cadet de super Bowl Le porteur de ballon lié Christian McCaffrey et le fils de l’ancien receveur de la NFL Ed McCaffrey. Le Owl a réalisé 71 réceptions pour 992 verges et 13 touchés cette saison.

Qui entraîne les équipes américaines et nationales ?

Pour la deuxième année consécutive, le Reese’s Senior Bowl utilise un format appelé « Coach Up » où les entraîneurs sont élevés un échelon plus haut sur l’échelle que leur position actuelle. Par exemple, un entraîneur des arrières défensifs aura l’opportunité de servir de coordinateur défensif. Il s’agit d’un effort pour ces entraîneurs d’acquérir de l’expérience dans de nouveaux rôles. Auparavant, l’ensemble des entraîneurs des équipes ayant les pires résultats et qui n’avaient pas été licenciées entraînaient le match.

Voici les coordinateurs et entraîneurs-chefs de chaque équipe :

Américain

L’entraîneur-chef – Entraîneur-chef adjoint des Titans du Tennessee/entraîneur de la ligne défensive Terrell Williams

Coordonnateur offensif – Troy Brown, entraîneur des receveurs des New England Patriots

Coordinateur défensif – Ephraim Banda, entraîneur des arrières défensifs des Cleveland Browns

Coordonnateur des équipes spéciales – Mike Adams, entraîneur adjoint des équipes spéciales des Giants de New York

National

L’entraîneur-chef – Jeff Ulbrich, coordinateur défensif des Jets de New York

Coordonnateur offensif – Shea Tierney, entraîneur des quarts des Giants de New York

Coordinateur défensif – Daronte Jones, coordinateur du jeu de passes/entraîneur des arrières défensifs des Vikings du Minnesota

Coordonnateur des équipes spéciales – Phil Galiano, entraîneur adjoint des équipes spéciales des Saints de la Nouvelle-Orléans

Le 2024 Repêchage de la NFL aura lieu du 25 au 27 avril à Détroit. Plus de couverture du projet peut être trouvée sur CBSSports.com, y compris l’hebdomadaire projet d’ordonnance mis à jourdes brouillons simulés et un disponible régulièrement regardez les prospects éligibles.