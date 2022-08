Senica nommée au conseil d’administration de Hometown National Bank – Shaw Local

Ronald Jeffrey Senica a été nommé au conseil d’administration de la Hometown National Bank.

Dave Conterio, président et chef de la direction, a annoncé la nomination, qui a été ratifiée le 27 juillet.

Senica est propriétaire de Senica Interstate Towing, LLC et du parcours de golf et salle de banquet Oak Ridge de Senica à La Salle. Sa famille entrepreneuriale fournit une assistance au remorquage et au transport, des loisirs et une pléthore de terres agricoles à La Salle, Utica, la vallée de l’Illinois et les régions environnantes depuis plus de quatre décennies.

Après avoir obtenu son diplôme du lycée La Salle-Pérou, Senica a poursuivi ses études à l’Université Purdue, où il a été membre de l’équipe de football Purdue Boilermakers de 1976 à 1979. Jeff vit à La Salle avec sa femme, Angie, de 41 ans et est le père de trois enfants et leurs conjoints et le grand-père de ses deux petites-filles, deux petits-fils et cinq petits-chiens.

“Jeff est une force connue dans la communauté et un défenseur de la banque”, a déclaré Conterio. « C’est avec enthousiasme qu’il attend avec impatience d’apporter son esprit d’entreprise à notre organisation. De plus, Jeff a déjà servi deux mandats au sein du LP High School Board, il est donc prêt dès le premier jour à nous fournir son expérience du conseil et ses connaissances locales.

Hometown dessert la vallée de l’Illinois depuis 1880 avec des services aux communautés, aux entreprises et aux familles qui rendent cette région attrayante. Il continue aujourd’hui comme une institution forte et solide avec des bureaux à La Salle, au Pérou et à Joliet.

« En tant que client de longue date de la Hometown National Bank, je suis reconnaissant pour la relation personnelle et le service supérieur que leur approche bancaire communautaire m’a fournis, et j’espère aider à orienter ce même engagement envers les autres au sein de la communauté », a déclaré Senica. “C’est vraiment un honneur de rejoindre le conseil d’administration et de faire partie de la famille Hometown.”