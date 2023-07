Senga, Cobb, Kimbrel, Burnes et López ajoutés aux listes pour le match des étoiles de la MLB

Kodai Senga des Mets de New York, Alex Cobb de San Francisco, Craig Kimbrel de Philadelphie et Corbin Burnes de Milwaukee ont été ajoutés à la liste des étoiles de la Ligue nationale en remplacement des lanceurs qui seront inactifs pour le match de mardi.

Pablo López, du Minnesota, a rejoint l’alignement de la Ligue américaine samedi et devient un All-Star avec le joueur pour lequel il a été échangé l’hiver dernier, le joueur de deuxième but de Miami, Luis Arraez.

Bruce Elder et Spencer Strider d’Atlanta ne participeront pas au match, tout comme Marcus Stroman des Cubs de Chicago, Devin Williams de Milwaukee et Kevin Gausman de Toronto.

Le voltigeur droit des Yankees de New York Aaron Judge, le voltigeur central des Angels de Los Angeles Mike Trout, le voltigeur de Houston Yordan Alvarez, le gaucher de Tampa Bay Shane McClanahan, le gaucher des Dodgers de Los Angeles Clayton Kershaw et l’arrêt-court des Cubs Dansby Swanson ont été abandonnés plus tôt dans la semaine parce que de blessures, et Cleveland plus proche Emmanuel Clase a décidé de sauter le match en raison de la naissance imminente d’un enfant.

Les remplaçants précédents incluent le voltigeur central de Seattle Julio Rodríguez et le droitier George Kirby, l’arrêt-court de Tampa Bay Wander Franco, le voltigeur de Houston Kyle Tucker, le plus proche des Angels de Los Angeles Carlos Estévez, le plus proche de Pittsburgh David Bednar et le joueur de champ intérieur de l’Arizona Geraldo Perdomo.

Reportage de l’Associated Press.

