Sénégal vs Pays-Bas – Rapport de match de football – 21 novembre 2022

Une paire de buts tardifs de Cody Gakpo et Davy Klaassen a aidé les Pays-Bas à remporter une victoire 2-0 sur les adversaires du groupe A, le Sénégal, lors de leur match d’ouverture de la Coupe du monde 2022 lundi.

Les Pays-Bas ont été dominants mais gaspilleurs en première mi-temps au stade Al Thumama, et ont manqué de menace pendant une grande partie de la seconde mi-temps jusqu’à ce que Gakpo hocha la tête dans un centre profond à la 85e minute. Klassen a ajouté une seconde dans la dernière minute du match pour assurer à l’équipe de Louis van Gaal un début de campagne positif.

Les Pays-Bas disputaient leur premier match de Coupe du monde depuis 2014, n’ayant pas réussi à se qualifier pour la précédente édition du tournoi en Russie en 2018.

Le Sénégal, qui a remporté la Coupe d’Afrique des Nations l’an dernier, s’est envolé pour le Qatar avec de grandes attentes, mais a subi un coup dur la semaine dernière lorsque la star Sadio Mane a été exclue de la Coupe du monde en raison d’une blessure à la jambe, et son absence s’est manifestée.

Les Pays-Bas ont dominé la première mi-temps et ont fourni une pression régulière autour de la surface de réparation du Sénégal, mais ont été médiocres devant le but. Les Néerlandais ont gâché une magnifique occasion de prendre l’avantage à la sixième minute alors que Gakpo a remis le ballon à son coéquipier Steven Bergwijn, dont la tentative a été bloquée.

Une autre chance s’est présentée à la 18e minute lorsque le milieu de terrain Frenkie de Jong s’est retrouvé dans beaucoup d’espace et avec juste le gardien adverse Edouard Mendy à battre, mais il a mis trop de temps à tirer et le mouvement a échoué.

Le Sénégal, quant à lui, a semblé piéton en attaque car il a raté la menace de Mane.

Les Pays-Bas semblaient moins en contrôle dans une seconde mi-temps largement terne, et le Sénégal a profité de deux opportunités prometteuses en fin de match alors que le gardien néerlandais Andries Noppert – qui faisait ses débuts internationaux – a été contraint à un arrêt d’Idrissa Gueye, puis d’Ismaila Sarr.

Mais les Pays-Bas ont trouvé leur touche clinique tardivement. Gakpo a sorti l’impasse lorsqu’il a rencontré un délicieux centre en profondeur de De Jong et a dirigé les Pays-Bas en tête.

L’arbitre Wilton Pereira Sampaio a signalé huit minutes de temps additionnel, et les Pays-Bas l’ont bien utilisé car le tir de Memphis Depay a forcé Mendy à parer à Klaassen, qui a fourni une touche confortable.

Les Pays-Bas partagent la première place du groupe A avec l’Équateur, qui a remporté une victoire 2-0 sur le Qatar lors de l’ouverture du tournoi dimanche.

Le capitaine néerlandais Virgil van Dijk n’a pas porté le brassard anti-discrimination OneLove, la FIFA menaçant d’imposer des sanctions d’un carton jaune à tout joueur vu le porter.

Lorsqu’on lui a demandé après le match ce qu’il pensait de la question, Van Gaal a déclaré : “Je ne veux plus répondre aux questions politiques. C’est le moment de parler de football et non de questions politiques. Une chose est claire : nous n’allons pas portez le brassard si nous recevons un carton jaune. Je pense que nous devons nous demander si c’est une action correcte de la part de la FIFA et vous pouvez répondre à cette question.

“Après un match, Virgil van Dijk recevra un carton jaune ! Nous sommes ici pour devenir champions du monde et c’est notre objectif, c’est pourquoi nous ne portons pas le brassard. Nous devons tous nous demander s’il s’agit d’un une action appropriée de la part de la FIFA – c’est limpide.”