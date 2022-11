Sénégal vs Pays-Bas en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi de la Coupe du monde 2022

Sénégal vs Pays-Bas en direct et aperçu du match, dimanche 13 novembre, 16h30 GMT

Vous recherchez une diffusion en direct Sénégal vs Pays-Bas? Nous avons ce qu’il vous faut. Qatar vs Equateur est gratuit sur ITV Hub au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Coupe du monde 2022 gratuitement (s’ouvre dans un nouvel onglet) de partout.

C’est notre premier affrontement chez les poids lourds du tournoi, vraiment – les champions d’Afrique en titre contre une puissance européenne et d’énormes joueurs de chaque côté.

Bien sûr, le Sénégal sera privé de Sadio Mané mais ils ont toujours la capacité d’infliger des dégâts aux Néerlandais. Ismaila Sarr et Bamba Dieng chercheront désespérément à rattraper leur superstar perdue tandis qu’Edouard Mendy dans les buts et le capitaine Kalidou Koulibaly devant sont tous deux parmi les meilleurs à leur poste dans ce groupe.

Cependant, les Pays-Bas sont forts aussi. Virgil van Dijk dispute son premier tournoi international, tandis que Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong et Cody Gakpo sont tous des stars de la scène européenne.

Le coup d’envoi est à 16h00 GMT. Assurez-vous de savoir comment regarder la Coupe du monde 2022 où que vous soyez.

Nouvelles de l’équipe

Aucune des deux parties n’a de problèmes de blessures majeurs en dehors de celui qui est évident. Sadio Mané est absent pour le tournoi et avec cette défaite, les champions de la CAN savent que leurs chances sont minces. Il n’y a personne dans l’équipe sénégalaise qui puisse reproduire ce que l’attaquant du Bayern apporte.

L’équipe des Pays-Bas, quant à elle, regorge de talents. Memphis Depay est leur seule vraie victime, ayant déjà perdu Georginio Wijnaldum avant le tournoi.

Alignements

Pays-Bas (5-2-1-2)

Nopert ; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Ake, Blind ; Berghuis, De Jong; Gakpo ; Janssen, Bergwijn

Sénégal (4-3-3)

E. Mendy; Sabaly, Cissé, Koulibaly, Diallo ; N. Mendy, Kouyate, Gueye ; Diatta, Sarr, Dia

Formulaire

Le Sénégal n’a remporté qu’un seul match en dehors de sa capitale, Dakar, depuis son triomphe en Coupe d’Afrique des Nations. Leur forme avant la Coupe du monde est un peu fragile, mais ils espèrent que l’occasion tirera le meilleur parti d’eux au Qatar : ils ont été éliminés de la dernière Coupe du monde sur le fair-play, de toutes les choses.

Les Oranje quant à eux sont en feu. Ils sont invaincus en 2022, réservant une place à la finale de la Ligue des Nations l’année prochaine en remportant cinq des six matches de leur groupe. Ils espèrent que cela se poursuivra à la Coupe du monde.

Les deux nations ne se sont jamais affrontées auparavant.

Arbitre

L’arbitre du Sénégal contre les Pays-Bas n’a pas encore été annoncé. Vous pouvez en savoir plus sur les arbitres de la Coupe du monde 2022 ici.

Stade

Le Sénégal contre les Pays-Bas se jouera au stade Al Thumama Stadium de 40 000 places à Doha. Jetez un œil à tous les stades de la Coupe du monde 2022 et voyez comment ils se classent.

Joueurs à surveiller / batailles clés

Celui-ci pourrait bien être la puissante attaque des Pays-Bas contre l’impressionnante défense du Sénégal. Kalidou Koulibaly de Chelsea et le défenseur du RB Leipzig Abdou Diallo seront probablement chargés d’essayer d’arrêter une puissante attaque néerlandaise.

Louis van Gaal a une multitude d’options à choisir. Steven Bergwijn, Memphis Depay, Cody Gakpo et Luuk de Jong font tous partie de l’équipe néerlandaise.

En savoir plus sur les équipes complètes du Sénégal et des Pays-Bas avec nos guides des équipes de la Coupe du monde 2022.

Tableau du groupe A

Balayez pour faire défiler horizontalement Tableau du groupe A Équipe P O L ré Points Qatar 0 0 0 0 0 Equateur 0 0 0 0 0 Sénégal 0 0 0 0 0 Pays-Bas 0 0 0 0 0

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi Sénégal-Pays-Bas est donné 16h00 GMT sur dimanche 20 novembre au Royaume-Uni. Le jeu est gratuit à regarder sur ITV1 et ITV Hub.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 11h HE / 8h HP. Le match sera diffusé sur FOX/FS1 aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour la Coupe du monde 2022, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix. Pour la Coupe du monde 2022, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

(Crédit image : futur)

Droits TV internationaux de la Coupe du monde 2022

ROYAUME-UNI

Tous les jeux au Royaume-Uni sont soit sur la BBC, soit sur ITV.

Etats-Unis

Fox est le détenteur des droits de la Coupe du monde aux États-Unis. Les jeux sont sur les chaînes câblées Fox ou FS1.

Si vous n’avez pas de câble, vous pouvez utiliser des services tels que Sling et FuboTV pour obtenir les chaînes Fox. Vous pouvez également regarder les matchs sur Peacock TV avec des commentaires en espagnol.

Canada

TSN montre chaque match. Vous pouvez vous abonner à la diffusion directe ou l’obtenir dans le cadre de votre forfait câble.

TSN (s’ouvre dans un nouvel onglet) (19,99 $/mois ou 199,90 $/an)

Australie

Comme au Royaume-Uni, la couverture de la Coupe du monde 2022 est entièrement gratuite. Vous pouvez regarder les 64 matchs sur la chaîne de télévision SBS et les diffuser en ligne également avec SBS On Demand.

Nouvelle-Zélande

Le fournisseur payant Sky Sports est le détenteur des droits de la Coupe du monde 2022 en Nouvelle-Zélande. Vous pouvez regarder dans le cadre de votre abonnement Sky ou récupérer un pass Sky Now TV. Il y a aussi un essai gratuit de 7 jours.