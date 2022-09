Seneca solide des deux côtés du ballon dans la victoire de 49-16 contre la région de Hoopeston – Shaw Local

SENECA – Pour la deuxième semaine consécutive, l’équipe de football de Seneca a utilisé son attaque offensive Power-T pour courir vers la victoire.

Lors du crossover de Vermillion Valley Conference de vendredi soir lors du match d’ouverture à domicile des Fighting Irish, l’équipe locale a parcouru 477 verges au sol et la défense a tenu Hoopeston Area / Armstrong-Potomac hors du tableau de bord en seconde période pour enregistrer un solide triomphe 49-16.

Seneca, comme la semaine dernière, avait un trio de plus de 100 verges, mené par Braden Ellis (11 courses, 125 verges), suivi par Asher Hamby (8-118) et Dominick Griffin (8-112), avec QB Nathan Grant a également couru 11 fois pour 69 verges.

“Nous avons parlé à la mi-temps du fait qu’aucun nombre de points n’est suffisant avec les athlètes de Hoopeston”, a déclaré l’entraîneur-chef de Seneca, Terry Maxwell, son club détenant un avantage de 29-16 à la pause. «Nous voulions sortir et dominer sur le terrain et, espérons-le, terminer la seconde mi-temps comme nous ne l’avons pas fait la semaine dernière à Westville.

“C’est encore une équipe jeune avec beaucoup de juniors qui apprennent sur le tas et apprennent à gagner. Ces deux premières semaines vont aider avec ces choses et j’espère que nous pourrons continuer à jouer comme nous l’avons fait à partir de maintenant.

Seneca (2-0) a forcé un 3-and-out sur la première possession des Cornjerkers (0-2), puis a pris les devants pour de bon sur une course de 19 verges de Griffin.

Hoopeston a suivi en prenant une avance de 8-7 sur un tiret de 27 verges par Anthony Zamora, mais les hôtes ont répondu avec Grant marquant du 1 sur le premier jeu du deuxième quart, et plus tard, Ellis a couru pour un TD de 56 verges. pour le faire 22-8.

Les Cornjerkers se sont rapprochés à 22-16, mais avec 12,7 secondes à jouer avant la mi-temps, Grant a frappé Lane Provance pour une passe de touché de 10 verges pour donner à Seneca une avance de 13 points à la mi-temps.

Braden Ellis de Sénèque (Brian Hoxsey)

“Notre ligne offensive était super bonne ce soir”, a déclaré Ellis, qui a également réussi deux passes. «Ils n’ouvraient pas seulement des trous partout, ils obtenaient une grande poussée sur presque chaque jeu. Peu importe à quel point ils sont fatigués, ils donnent toujours à chaque jeu le meilleur qu’ils ont. Ils ont fait en sorte que nous, les gars qui dirigeons le ballon, soyons vraiment bons ce soir.

Les Irlandais ont commencé le ballon en seconde période et ont utilisé un entraînement de 7 jeux et 65 verges se terminant par une course de TD du 3 par Ellis pour pousser l’avance à 35-16. Puis après avoir forcé un botté de dégagement, Hamby, qui a également eu quatre plaqués pour la perte et une paire de sacs en défense, a marqué sur un galop de 59 verges pour porter le score à 43-16.

Asher Hamby de Sénèque (Brian Hoxsey)

“Je ne pense pas que nous ayons vu quoi que ce soit ce soir de Hoopeston auquel nous ne nous attendions pas vraiment de chaque côté du ballon”, a déclaré Hamby. «Nous avions regardé beaucoup de films sur eux, mais cela dépendait vraiment de la qualité de notre ligne. Ils les ont juste renversés.

“Mon travail ce soir consistait simplement à suivre le quart-arrière partout où il allait. Il y a eu quelques fois où j’ai su quel jeu allait arriver avant le snap, mais la plupart de ce soir n’a fait que réagir à ce que j’ai vu.

Les derniers points de la soirée sont arrivés au milieu du quatrième quart lorsque Grant a de nouveau rejoint Provance, cette fois à 28 mètres pour se qualifier pour la finale.

Grant a terminé 3 sur 5 pour 45 verges et deux scores. La défense irlandaise n’a accordé que 213 yards au total, dont 91 au sol.

Kysen Klicker a également eu une interception pour Seneca, tandis qu’Aiden Wood, Matt Dillon, Chris Peura et Klinker ont enregistré des plaqués pour la perte.

“Nous avons fait un excellent travail avec nos contrefaçons et c’est quelque chose dont nous sommes fiers”, a déclaré Maxwell. «Nous appelons cela des fantômes, si la défense voit des fantômes et ne sait pas où se trouve le ballon, cela signifie normalement que de bonnes choses vont se passer pour nous.

“C’est arrivé ce soir.”