Seneca, Marquette, Levi Sheehan d’Ottawa font l’histoire; Horaire chargé de FCW – Shaw Local

Les Seneca Fighting Irish 8-0 – avec une combinaison d’une attaque à haut score et d’une défense solide – sont une victoire ce vendredi contre la visite de Dwight loin d’afficher une saison régulière invaincue pour la première fois depuis 2000.

L’attaque de Seneca a marqué 301 points, le plus grand nombre de l’histoire du programme (le deuxième est le 273 en 1990) au cours des huit premiers matchs d’une saison, et pas moins de 28 points dans un match et au moins 35 ou plus dans les sept autres matchs. joué.

Du côté défensif, les Irlandais n’ont accordé que 84 points, ce qui les classe au 10e rang de tous les temps lors des huit premiers matchs – avec le sommet de l’équipe de 1991 à 39. Ils ont également blanchi quatre adversaires sur le terrain, égalant l’équipe de 1991, mais le courant quatre sur le terrain dans une rangée est un enregistrement de programme.

Seneca a accordé un touché au début du quatrième quart contre Catlin Salt Fork lors de la semaine 3, mais n’a pas accordé de point au cours de ses 191 dernières minutes, 50 secondes de chronomètre de jeu depuis.

—Brian Hoxsey

Le calendrier de la FCW est le plus difficile en 8 joueurs

Si les fans de Flanagan-Cornell-Woodland ont l’impression que leurs Falcons ont dû jouer le calendrier le plus difficile de l’Illinois 8-Man Football Association, eh bien, vous avez raison.

Sept des neuf adversaires du calendrier 2022 de la FCW ont actuellement des records supérieurs à .500, et collectivement ces neuf adversaires ont un record combiné de 53-19 (.736) cette saison.

Une seule autre équipe de 8 hommes – Bushnell Prairie City – a sept adversaires avec des notes supérieures à 0,500, ses adversaires un collectif 47-25 (0,653).

Alden-Hebron et Freeport Aquin en ont six, et 10 des 28 équipes de l’I8FA ont cinq adversaires au-dessus de 0,500 sur leurs horaires.

La Blue Ridge Co-Op – que la FCW a perdu contre 38-28 lors d’un match de la semaine 7 qui s’est soldé par une conversion ratée de deux points à égalité et une longue course de TD au quatrième au milieu de terrain pour le ranger pour les Knights – n’a que une équipe actuellement au-dessus de .500 sur son calendrier de saison régulière.

— JT Pedelty

Une décennie de succès pour Marquette

Marquette avait déjà décroché sa 10e place consécutive en séries éliminatoires de l’IHSA avant que la victoire par forfait de dernière minute de vendredi dernier contre Christ the King ne porte le record des Crusaders à 7-1.

La semaine de congé inattendue offre un moment idéal pour prendre un moment et réfléchir au revirement du programme de football de Marquette sous la direction de l’entraîneur-chef Tom Jobst au cours de la dernière décennie.

La série de 10 ans d’apparitions en séries éliminatoires de Marquette – au cours desquelles les Crusaders ont établi un record de 92-17 dans les saisons se terminant par une séries éliminatoires (une marque de 4-2 dans la saison du printemps 2021 causée par COVID non incluse) – a suivi une période de 10 ans série de saisons perdantes pour les Crusaders au cours desquelles Marquette est allé 20-70.

La plus longue série d’apparitions consécutives en séries éliminatoires de Marquette avant l’actuel a duré quatre ans, de 1982 à 1985 sous la direction de l’entraîneur-chef Jeff Johnson.

— JT Pedelty

Sheehan d’Ottawa se rapproche d’un autre record

Le receveur large senior d’Ottawa, Levi Sheehan, avait déjà inscrit son nom dans le livre des records de capture de passes des Pirates la saison dernière en tant que junior, mais il a continué à battre des records cette saison et en a un de plus en vue.

Lévi Sheehan

Lors de la campagne de l’an dernier, Sheehan a terminé deuxième en verges de réception en une seule saison (667), ainsi que troisième en captures (43) et à égalité au troisième rang en touchés (cinq).

La semaine dernière à Morris avec huit attrapés, Sheehan est devenu le leader de tous les temps du programme pour les réceptions en carrière (70), dépassant le record de 65 de 56 ans détenu par Steve Sipula, qui a joué de 1965 à 1966.

Cette semaine à domicile contre Woodstock, Sheehan a besoin de 34 verges sur réception pour dépasser Sipula (1 032) pour la marque de verges en carrière et une prise de touché – ce qui lui donnerait 12 – pour briser une égalité en tête de cette liste avec Cody Stokes (2012- 13).

Au cours de huit semaines cette saison, Sheehan a effectué 27 attrapés pour 332 verges et cinq touchés.

—Brian Hoxsey

Un jeu boueux mais propre chez Streator

C’était peut-être le temps misérable, peut-être que c’était un jeu propre, mais les officiels du match de Wilmington à Streator, Illinois Central Eight Conference de vendredi au stade Doug Dieken ont gardé leurs drapeaux dans leurs poches lors d’une éventuelle victoire 57-6 à Wilmington.

Ensemble, les deux équipes n’ont été pénalisées que quatre fois pour un total de 28 verges. Ces quatre pénalités appliquées ont eu lieu au troisième trimestre; aucun en première mi-temps alors que l’issue était encore incertaine.

— JT Pedelty