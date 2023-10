SENECA – Le porteur de ballon senior de Seneca Nathen Neal pour un long touché au cours du premier quart du match éliminatoire de classe 2A pluvieux de vendredi contre Dwight/Gardner-South Wilmington a été annulé par une pénalité.

“Je n’y ai pas beaucoup réfléchi, pour être honnête”, a déclaré Neal. « Nos joueurs de ligne offensive font de leur mieux, et ils sont l’une des principales raisons pour lesquelles nous en sommes là en tant qu’équipe. Ils constituent un groupe spécial. Je sais que dès le prochain jeu, nous pourrons tout récupérer.

C’est exactement ce que Neal a fait, courant intact pour un score de 73 verges lors du snap suivant pour donner aux Fighting Irish, tête de série du nord, une avance de deux scores dans une éventuelle victoire de 45-0 sur les Trojans, têtes de série n ° 16.

« Ce soir, nous ressemblions à ce à quoi nous devrions ressembler : jouer en descente et jouer sur tout le terrain. Nos avant-gardes étaient extrêmement physiques ce soir, et nos secondeurs et secondaires volaient vers le ballon. — Terry Maxwell, entraîneur en chef de football de Seneca

Il y a deux semaines, Seneca a battu Dwight/GSW 43-11.

“Cette équipe a la meilleure alchimie de toutes les équipes dans lesquelles j’ai jamais été”, a déclaré Neal, qui a terminé avec 104 verges en cinq courses et deux touchés. “Tout le monde veut faire de son mieux les uns pour les autres, et j’ai l’impression que c’est une autre clé du succès que nous connaissons.”

Casey Clennon de Seneca fait tomber Seth Robertson de Dwight/Gardner-South Wilmington lors d’un point au premier quart du match éliminatoire de classe 2A de vendredi à Seneca. (Tom Sistak pour Shaw Media)

Seneca (10-0), qui menait 14-0 après un quart-temps et 34-0 à la mi-temps, avance pour jouer au n°9 Rockridge (9-1) à 14 heures samedi. Les Rockets ont battu le n°8 Westville 37-21 lors de leur match de premier tour.

Dwight/Gardner-South Wilmington, disputant son premier match éliminatoire depuis 2018, termine 5-5.

Malgré des conditions de terrain glissantes presque dès le début, Seneca a terminé avec 363 verges au sol en 39 tentatives, mené par les 190 verges d’Asher Hamby en huit essais avec trois touchés.

“Les conditions étaient difficiles pour tout le monde ce soir, mais pour les joueurs de ligne, c’était vraiment difficile de bloquer”, a déclaré le plaqueur gauche senior de Seneca, Alex Bogner-Kidwell. « Chaque fois que vous essayiez de conduire avec votre bloc, vos pieds glissaient sous vous. Nous nous sommes tous simplement adaptés, avons pris des mesures plus courtes et avons simplement continué à essayer de faire ce que nous faisons.

« Nos porteurs de ballon nous traitent vraiment bien. Ils nous saluent toujours et nous disent bon travail. Nous savons définitivement qu’en tant que joueurs de ligne offensive, nous sommes appréciés.

Asher Hamby de Seneca perce la défense de Dwight/Gardner-South Wilmington alors qu’il est en route pour marquer un touché au premier quart du match éliminatoire de classe 2A de vendredi à Seneca. (Tom Sistak pour Shaw Media)

La défense de Seneca a limité les Trojans à seulement 57 verges au total, dont 47 verges au sol en 28 courses.

« Cela commence avec l’entraîneur Levi Derber. Il consacre du temps à regarder des films, à se préparer et fait un travail formidable avec notre défense », a déclaré l’entraîneur de Seneca, Terry Maxwell. « J’étais un peu inquiet à l’idée de jouer contre une équipe contre laquelle nous venions de jouer il y a quelques semaines. Nous avons défié la défense toute la semaine et leur avons dit qu’ils avaient quelque chose à prouver après avoir laissé les trois derniers adversaires marquer lors de leur premier match.

Après que Nathan Grant de Seneca ait récupéré un échappé lors du deuxième jeu offensif du match de D/GSW, Hamby a marqué sur une course de 30 verges quatre jeux plus tard. Paxton Giertz a ajouté le coup de pied PAT.

Chris Peura de Seneca s’empare du quart-arrière de Dwight/Gardner-South Wilmington Conner Telford lors d’une course au premier quart du match éliminatoire de classe 2A de vendredi à Seneca. (Tom Sistak pour Shaw Media)

L’interception sautée de Grant au début de la seconde a établi le deuxième score de Hamby, celui-ci à 38 mètres. Puis, dans les cinq dernières minutes avant la mi-temps, Hamby a couru pour un TD de 68 yards autour de l’extrémité gauche et Neal un TD à 10 yards.

Giertz a ouvert la seconde mi-temps avec une course de TD de 23 verges avant de marquer un panier de 31 verges au début de la quatrième.

“Il y avait beaucoup de choses que nous voulions essayer de faire différemment ce soir qu’il y a quelques semaines, mais les conditions ne nous permettaient tout simplement pas de vraiment les faire”, a déclaré l’entraîneur de Dwight/GSW, Luke Standiford. « Après avoir visionné le film du match de Sénèque contre Saint-Bède la semaine dernière, nous avions prévu de les étaler et de lancer un peu le ballon. Nous savions que lorsque (QB) Conner (Telford) a tenté de passer le ballon la première fois, nous allions devoir prendre une autre direction avec notre plan de match.

« Pour être honnête, ça va être difficile, peu importe ce que vous ferez contre Sénèque. Ils sont si bons des deux côtés du ballon, ils jouent vite et en descente, et le plus important, c’est qu’ils sont si physiques. Il vous suffit de leur lever votre casquette.