Seneca High School annonce les élèves du mois de septembre – Shaw Local

Les enseignants et le personnel de l’école secondaire Seneca ont sélectionné les élèves suivants comme élèves du mois de septembre 2022 :

Christophe Poyer (Photo fournie par l’école secondaire Seneca)

Étudiant du mois de septembre 2022 : Christopher Poyner

Poyner est le fils de Jennifer et Chris Poyner de Mazon. Il prévoit d’aller à JJC ou à une université de quatre ans dans le Midwest pour étudier l’ingénierie, la pré-loi ou les sciences politiques. Il est actif dans FFA, TSA, Irish Live, jeune philanthropie, NHS, équipe de mathématiques, ACES, cross-country, piste, bol scolaire, TRUST et ambassadeurs étudiants, et est le vice-président de la classe senior.

Kate Biros (Photo fournie par l’école secondaire Seneca)

Modèle du mois de septembre 2022 : Kate Biros

Biros est la fille de Scott et Tiffany Biros de Mazon. Elle prévoit de fréquenter une université de quatre ans et une majeure en éducation élémentaire pour enseigner la troisième ou la quatrième année. Elle est active dans FFA, FCA, club de théâtre, club espagnol, bol scolaire, conseil étudiant, TRUST et fait partie du conseil consultatif des étudiants surintendants.

Claire-Bruno (Photo fournie par l’école secondaire Seneca)

Élève du mois de la fierté irlandaise de septembre 2022 : Clara Bruno

Bruno est la fille de Matt et Tami Bruno de Marseille. Elle envisage de fréquenter un collège ou une école de métiers. Elle est active dans FCA, club espagnol, groupe, groupe de jazz, basket-ball et piste.

Laurent Thomas (Photo fournie par l’école secondaire Seneca)

Recrue du mois de septembre 2022 : Lauren Thomas

Thomas est la fille de Melissa et Shannon Thomas de Mazon. Elle aimerait aller à l’université pour devenir océanographe biologique. Elle est impliquée dans un club espagnol, un club d’art, une équipe de mathématiques, la CIA et un bol scolaire.