Seneca et Ottawa prennent la route pour les concours de la conférence – Shaw Local

Voici un aperçu des matchs de football de la semaine 5 dans la région du Times.

Prairie de Chicagoland

Sénèque (4-0, 1-0) à Ridgewood (3-1, 1-1)

Quand: 19h vendredi

Dernière réunion : première rencontre

À propos des Fighting Irish : Après une semaine de congé virtuelle inattendue et non désirée en raison d’un forfait de Westmont, Seneca est revenu sur le terrain et n’a montré aucune rouille lors de la gestion 73-13 de la semaine 4 à Elmwood Park. Le prochain adversaire des Irlandais sera Ridgewood, le rival de longue date d’Elmwood Park, une équipe qui reste un peu un point d’interrogation à l’approche de la mi-saison régulière. Seneca, cependant, est une denrée connue, avec une séquence de 15 victoires consécutives en saison régulière et – contrairement aux Rebels qu’ils affrontent ce vendredi – une attaque en puissance T avec une moyenne de 46,7 points par match cette année. saison dans les compétitions jouées, dirigées par le quart Nathan Grant (307 verges au sol, 228 verges par la passe) et les RB Asher Hamby (258 verges au sol) et Nathen Neal (202 verges). Si le champ arrière défensif irlandais parvient à neutraliser les receveurs de Ridgewood, ce match au sol devrait avoir l’occasion d’épuiser les Rebels.

À propos des rebelles : Après un départ 2-0 contre les équipes de Chicago, Ridgewood a subi ce qui ressemblait à l’époque à une défaite un peu casse-tête contre Dwight/Gardner-South Wilmington lors de la troisième semaine, 32-26, mais a rebondi vendredi avec un 42-42 légèrement surprenant. 27 victoire à St. Bede. Le deuxième plus grand membre de la Chicagoland Prairie League (inscription IHSA 797,5) aime déplacer le ballon dans les airs, dirigé par le quart senior Jaden Rodriguez, qui a 50 passes sur 82 pour 940 verges et 15 touchés sans interception., et les principaux receveurs. Luke Melendez (17 réceptions, 419 yards, six touchés), Majd Saleh (14, 289, quatre touchés) et Niall Kenny (huit, 174, quatre). Nicco Camillo (212 yards, deux touchés, 5,6 par course) est le meilleur coureur d’une équipe des Rebels, marquant 41,5 points par match et en cédant 19,8.

Choix du vendredi soir : Sénèque

Marquette 1, Walther Christian 0 (forfait)

À propos des croisés : Marquette a appris mardi que Walther Christian renoncerait à la réunion prévue samedi à Melrose Park. Les Broncos ont été dominés par un total de 213-2 lors de leurs quatre défaites cette saison. Les Crusaders, avec le forfait, s’améliorent à 4-1 au total et à 2-0 dans la Chicagoland Prairie League avant le match à domicile de la semaine 6 contre Ridgewood.

Coeur de l’Illinois Petit

Heyworth (3-1, 0-0) à Fieldcrest (2-2, 0-0)

Quand: 19h vendredi

Dernière réunion : Fieldcrest 47, Heyworth 0 (2017)

À propos des frelons : Une équipe de l’aile-T dans la tradition de l’ancienne Midstate Conference que les deux équipes habitaient, Heyworth entre en moyenne avec 29 points par match avec des victoires sur West Hancock, Tremont et la victoire 41-14 de la semaine dernière sur Deer Creek-Mackinaw. La seule défaite de Heyworth a eu lieu lors de la deuxième semaine, une défaite 47-13 à Stockton, une équipe qui a une fiche de 1-3. Le quart Parker Bell et les RB Cooper Johnson et Brayden Brucker dirigent l’offensive trompeuse des Hornets. Après avoir accordé 75 points lors de leurs deux premiers matchs, les Hornets ont accordé 22 points au cours des deux dernières semaines.

À propos des chevaliers : Fieldcrest a une fiche de 2-0 à Veterans Park cette saison et cherche à porter le score à 3-0 lors de son petit match d’ouverture au Heart of Illinois. Arrêter le jeu de course de Heyworth tout en obtenant sa propre attaque au sol – menée par les 99,5 verges et 1,5 touchés par match du RB Eddie Lorton – semble être la formule gagnante dans celui-ci, tout comme Fieldcrest profitant de son avantage de taille le long des lignes. Il s’agit de la première rencontre entre les rivaux de longue date depuis six ans.

Choix FND : Crête des champs

Rivière Kishwaukee/Interstate 8 Blanc

Ottawa (2-2, 0-1) à Kaneland (2-2, 1-1)

Quand: 19h15 vendredi

Dernière réunion : Kaneland 41, Ottawa 14 (2022)

À propos des Pirates : Ottawa vient de subir une défaite de 48-0 contre Sycamore, co-favori du KR/I-8 White, au cours de laquelle les Pirates n’ont pas réussi à faire grand-chose, gagnant seulement 125 verges en mêlée, dont 41 au sol. Sycamore, cependant, a fait cela à tous ceux qu’il a affrontés cette année, en se rendant cette semaine à Maple Park pour jouer à Kaneland – une équipe que beaucoup pensent être dans ce deuxième niveau du KR/I-8 White avec La Salle-Pérou et Ottawa, bien qu’au sommet de ce deuxième niveau – un meilleur baromètre de la position des Pirates avant la dernière ligne droite. Les Pirates de la saison sont à peu près égaux en verges gagnées/autorisées et en points marqués/autorisés. Gros matchs comme RB Ryder Miller (360 yards, deux touchés au sol), WR Paxton Miller (10 réceptions, 120 verges, deux touchés), LB Tyce Kubiak (4 1/2 TFL), DB Garrett Cupples (21 plaqués, un INT) et le QB Colby Mortenson (41 sur 59, 493 yards, 5 TD, 1 passe INT) seront nécessaires pour que ces chiffres restent ainsi.

À propos des chevaliers : Kaneland a rebondi après une défaite de 10 points contre Morris, co-favori de la conférence, lors de la troisième semaine, avec un blanchissage 42-0 contre Woodstock sans victoire vendredi dernier. Les deux défaites des Knights cette saison (33-27 contre Washington, 43-33 contre Morris) ont été infligées par des programmes puissants, un descripteur que Kaneland semble sur le point de retrouver. L’offensive des Knights est dirigée par le quart Troyer Carlson, qui a tous deux lancé et couru plus de 170 verges et deux touchés lors de la défaite contre Morris, le porteur de ballon Jonah Mauthe et la principale cible de Carlson, Dominick DeBlasio. Kaneland a accordé le même nombre de points qu’Ottawa en quatre semaines, 89, tout en marquant 142 contre 99 pour les Pirates.

Choix FND : Kaneland

Rivière Kishwaukee/Interstate 8 bleue

Johnsburg (2-2, 0-2) à Sandwich (3-1, 1-1)

Quand: 19h15 vendredi

Dernière réunion : Johnsburg 35, Sandwich 0 (automne 2021)

À propos des Skyhawks : Après une défaite 25-18 à domicile contre Marengo qui a échappé aux mains de Johnsburg dans les dernières minutes, les Skyhawks ont perdu deux fois de suite après avoir ouvert la saison 2-0 avec des victoires serrées contre Woodstock North et Reed-Custer. Leur autre match, une défaite 48-0 contre Rochelle pour ouvrir le jeu KR/I-8 White, a été leur seule éruption. Une attaque équilibrée dirigée par le quart AJ Bravieri, le WR Kaeden Frost et le RB Brett Centnarowicz a récolté en moyenne 20,8 points par match mais n’a marqué que 18 points combinés au cours des deux dernières semaines. La défense de Johnsburg accorde 30,5 points par match.

A propos des Indiens : Malgré leur première défaite de la saison la semaine dernière, une défaite 49-7 contre le favori de la ligue Richmond-Burton lors d’une rencontre d’invaincus, les Indiens sont dans une excellente position avant la seconde moitié de la saison. Mené par le RB Simeion Harris avec Nick Michalek dans un rôle de soutien dans son attaque de l’aile T, Sandwich a marqué quatre touchés ou plus à chaque match avant la défaite de la semaine dernière tout en n’accordant que six scores combinés au cours de cette séquence de trois matchs. Harvard sans victoire et Rochelle, participante éternelle aux séries éliminatoires, se profilent au cours des deux prochaines semaines.

Choix FND : Sandwich

Herscher (0-4, 0-2) à Streator (1-3, 0-2)

Quand: 19h15 vendredi

Dernière réunion : Streator 16, Herscher 12 (2022)

A propos des Tigres : Herscher a été compétitif pour la plupart malgré son départ 0-4, avec une défaite éclatante la semaine 1 contre Charleston (42-13) suivie de trois matchs relativement serrés avec Bishop McNamara (14-7), Manteno (34-33) et Reed-Custer (36-20) dans lequel les Tigres ont perdu un score ou deux. Herscher a lancé plus de yards qu’il n’en a couru, 604-443, jouant sans doute dans la force de la défense du Streator, le champ arrière défensif. Le quart Tanner Jones (44 sur 84, 604 yards, deux TD, 5 INT) et la meilleure cible Jaxon Ruder (19 réceptions, 229 yards, quatre TD) sont les armes principales des Tigres, avec le RB de deuxième année Alek Drapper (242 yards, 1 TD). se précipitant) obtenant la grande majorité des courses lorsque Herscher l’exécute.

À propos des Bulldogs : Streator a l’impression d’avoir laissé quelqu’un s’en sortir lors de la défaite 47-26 de vendredi dernier contre Manteno au stade Doug Dieken, un match que les Bulldogs ont mené à trois reprises jusqu’à ce que trois touchés des Panthers au cours des dernières 3:51 du troisième quart-temps aient inversé la tendance. Le quart remplaçant Isaiah Weibel s’est précipité pour 123 verges et trois touchés et a lancé pour 85 verges supplémentaires soutenus par les 59 verges et un touché du RB Isaiah Brown, mais les Bulldogs ont raté le quart Christian Benning (épaule), toujours classé comme quotidien à midi. Mercredi par l’entraîneur Kyle Tutt. Que ce soit Weibel ou Benning derrière le centre, il appartiendra à la défense des Bulldogs de jouer mieux que les 47,7 points par match qu’elle autorise au cours de cette séquence de trois défaites consécutives si Streator veut remporter la victoire à domicile.

Choix FND : Stréateur

Football à 8 de l’Illinois

Sainte-Anne (1-3) à FCW (2-2)

Quand: 19h vendredi (à Flanagan)

Dernière réunion : première rencontre

À propos des cardinaux : L’une des meilleures histoires de bien-être du football au lycée de l’Illinois, St. Anne – située dans le comté de Kankakee – a ramené le football dans l’école de 175 élèves pour la première fois depuis la dernière fois qu’il a aligné sa propre équipe en 1977. Les Cardinals ont marqué leur premier but. gagner en 4 1/2 décennies au cours de la semaine 3, en battant Peoria Quest sans victoire 50-6, mais a perdu ses trois autres matchs assez facilement. St. Anne accorde 33,5 points par match tout en en marquant 24,5, bien que le jeu Quest améliore considérablement ces chiffres. Le RB/LB Brandon Schoth est l’arme vedette des Cardinals des deux côtés du ballon.

À propos des Faucons : Flanagan-Cornell/Woodland a mis fin à une séquence de deux défaites samedi avec un démantèlement 63-14 de Danville Schlarman qui a ramené les Falcons à 0,500 et fermement dans la photo des séries éliminatoires de l’Illinois 8-Man Football Association. Une victoire ici et la semaine prochaine à Alden-Hebron également 2-2 ferait des merveilles pour les espoirs du FCW de revenir aux séries éliminatoires, mené par le RB Payton Quaintance, qui totalise en moyenne 155 yards par match, et une défense qui, mis à part le score élevé La défaite 54-40 contre Milford-Cissna Park lors de la troisième semaine a limité les adversaires à trois touchés ou moins par semaine. Ce sera le dernier match à domicile de la FCW en saison régulière à Flanagan cette saison, le match à domicile de la semaine 8 devant se jouer à Woodland.

Choix FND : FCW