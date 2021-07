‘S’endurcir’: Morgan soutient McEnroe alors qu’il réprimande la star adolescente britannique Raducanu pour avoir pris sa retraite à Wimbledon avec des ‘difficultés respiratoires’

Raducanu, 18 ans, a vu ses débuts de rêve au All England Club se terminer entre les mains de la star australo-croate Ajla Tomljanovic sur Court One lundi alors que la jeune Britannique a été forcée d’abandonner dans le deuxième set alors qu’elle menait 4-6 0- 3.

Avant de prendre sa retraite, Raducanu semblait souffrir de crampes d’estomac et avait l’air d’hyperventiler.

Le personnel médical appelé au tribunal a été entendu dire au jeune : « Respirez profondément, vous pouvez le faire. Tout va bien. »

Raducanu a ensuite été emmenée dans les coulisses pour un temps mort médical mais n’est pas revenue, l’arbitre du match Aurélie Tourte annonçant qu’elle n’était pas en mesure de continuer et que Tomljanovic avait réservé sa place en quart de finale.

Pour des raisons médicales, Emma Raducanu s’est retirée de ce match – mais quelle course incroyable jusqu’au quatrième tour ce fut 💚 💜#Wimbledonpic.twitter.com/fmp6M0twDw – Wimbledon (@Wimbledon) 5 juillet 2021

Mais si la nature de la sortie de Raducanu était douloureuse à regarder pour ses fans, beaucoup ont estimé que l’ancien bad boy du tennis McEnroe – commentant la BBC – l’avait rendu encore plus atroce avec ses commentaires.

« Je me sens mal pour Emma, ​​évidemment » a déclaré le triple ancien champion de Wimbledon.

« Il semble que cela soit devenu un peu trop, comme cela est compréhensible, en particulier avec ce dont nous avons parlé au cours des six dernières semaines avec [Naomi] Osaka même pas ici.

« Combien les joueurs peuvent-ils gérer ? Cela vous fait regarder les gars qui sont là et les filles depuis si longtemps – à quel point ils peuvent le gérer. J’espère qu’elle apprendra de cette expérience.

La suggestion de McEnroe semblait être que la pression était trop forte pour que Raducanu puisse gérer – et cela était également vrai pour Osaka, quadruple vainqueur du Grand Chelem, après sa décision de se retirer de Roland-Garros le mois dernier et de sauter complètement Wimbledon en raison de problèmes de santé mentale.

« Peut-être que ce n’est pas une honte que cela se produise maintenant quand elle a 18 ans », McEnroe a ajouté Raducanu, né au Canada.

« J’ai joué ce tournoi à 18 ans et d’une certaine manière, j’étais heureux d’avoir perdu. J’ai pu comprendre ce qu’il faudrait pour y arriver.

Classée numéro 338 mondiale avant le début du tournoi et à peine terminée ses examens de niveau A, Raducanu est devenue la chérie de sa nation lors de sa course improbable lors d’une première apparition en Grand Chelem.

Elle a battu deux adversaires du top 50 – Marketa Vondrousova et Sorana Cirstea – sur son chemin vers la quatrième voie, avant que le numéro 75 mondial Tomljanovic ne fasse un pas de trop.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Emma Raducanu (@emmaraducanu)

Interrogé sur les commentaires de McEnroe sur son adversaire, Tomljanovic a affirmé qu’ils étaient « dur ».

« Je ne peux pas imaginer être à sa place à 18 ans en jouant un quatrième tour dans votre pays d’origine », dit l’Australien.

« C’est quelque chose que je ne peux même pas imaginer. Pour lui de dire ça, c’est définitivement dur. J’ai vécu quelque chose de similaire mais pas à ce point.

« Je sais que c’est une chose réelle. J’ai parlé à des athlètes qui sont passés par là. Ce n’est pas facile. »

Un premier quart de finale du Grand Chelem attend pour @Ajlatom…#Wimbledon – Wimbledon (@Wimbledon) 5 juillet 2021

McEnroe, 62 ans, a été rétabli dans des termes encore plus sévères sur les réseaux sociaux – où il a été accusé de misogynie et même de boire au travail.

« En écoutant le commentaire de John McEnroe sur Emma Raducanu. Deux choses : 1. Est-il ivre ? 2. Y a-t-il quelque chose de plus ennuyeux qu’un homme disant à une femme qu’elle n’est pas blessée, elle est juste émotive ? Non, non, il n’y en a pas. S’il vous plaît, demandez-lui d’arrêter. écrit la journaliste Harriet Minter.

« Je ne savais pas que John McEnroe était médicalement qualifié ou qu’il avait une vision aux rayons X ! » lire un autre commentaire.

En écoutant le commentaire de John McEnroe sur Emma Raducanu. Deux choses : 1. Est-il ivre ? 2. Y a-t-il quelque chose de plus ennuyeux qu’un homme disant à une femme qu’elle n’est pas blessée, elle est juste émotive ? Non, non, il n’y en a pas. Veuillez lui demander d’arrêter. #Wimbledon – Harriet Minter (@HarrietMinter) 5 juillet 2021

Je ne savais pas que John McEnroe était médicalement qualifié ou qu’il avait une vision aux rayons X ! J’espère qu’Emma Raducanu va bien et lui souhaite un prompt rétablissement. Son pays était-il fier – Dr Alex (@DrAlexGeorge) 5 juillet 2021

« Pas content de l’analyse de John McEnroe sur Raducanu là-bas, il a manifestement passé trop de temps au bar », fumé un ventilateur.

« Pas de clarté sur ce qui s’est passé en ce qui concerne les blessures, mais il a réussi à en déduire qu’il s’agissait d' » anxiété » d’une manière dénigrante. Cela ne se produirait pas si c’était un homme.

D’autres, cependant, ont défendu McEnroe en disant simplement les choses telles qu’il les voyait – y compris la personnalité de la télévision Morgan.

McEnroe a dit la vérité. Mme Raducuna est une joueuse talentueuse mais n’a pas pu supporter la pression et a abandonné alors qu’elle perdait gravement. Pas « courageux », juste dommage. Si j’étais elle, je dirais à mes fans d’arrêter d’abuser de McEnroe et de lui demander conseil sur la façon de s’endurcir et de devenir un champion comme lui. https://t.co/zS06yevfav – Piers Morgan (@piersmorgan) 6 juillet 2021

« McEnroe a dit la vérité. celui de Mme Raducuna [sic] une joueuse talentueuse mais qui n’a pas pu gérer la pression et a abandonné alors qu’elle perdait mal. Pas « courageux », juste dommage. Si j’étais elle, je dirais à mes fans d’arrêter d’abuser de McEnroe et de lui demander conseil sur la façon de s’endurcir et de devenir un champion comme il l’était. Morgan a tweeté.

«Pour être juste, McEnroe a également fait référence à Pete Sampras en train de vomir lors d’un chelem. Cela m’est venu comme une observation sur les pressions énormes sur [very] les jeunes joueurs en général, et comment cela peut se manifester (de quelqu’un qui a été là et l’a fait, etc.) », a ajouté une autre personne.

Pour être juste, McEnroe a également fait référence à Pete Sampras en train de vomir lors d’un chelem. Cela m’est venu comme une observation sur les pressions énormes sur les jeunes joueurs en général, et comment cela peut se manifester (de la part de quelqu’un qui a été là et l’a fait, etc.). – Tim Underhill (@timthejab) 6 juillet 2021

« Tous ces gens qui veulent que John McEnroe aille dire la vérité qu’il fait à Wimbledon comme les autres sont inutiles par rapport à lui! » a déclaré un partisan.

De retour sur le court, Tomljanovic, 28 ans, a maintenant atteint son tout premier quart de finale du Grand Chelem, où elle affrontera la numéro un mondiale et sa compatriote australienne Ash Barty.

Ce match sera la première fois que deux Australiennes se rencontreront à ce stade de Wimbledon en 41 ans.