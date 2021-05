S’enduire de bouse de vache ne guérira pas Covid, préviennent les médecins indiens, alors que le taux de cas sur sept jours dans le pays atteint un nouveau sommet

Mardi, le nombre moyen de cas de Covid-19 sur sept jours en Inde a atteint un record de 390995 alors que l’Organisation mondiale de la santé a qualifié la souche indienne du virus de «Variante préoccupante».

Les hôpitaux étant déjà au point de rupture et les approvisionnements en oxygène étant rationnés, les médecins ont réitéré leur mise en garde contre les traitements alternatifs et les mesures préventives qui sont devenus populaires dans toute l’Inde.

La pratique d’appliquer un mélange de bouse de vache et d’urine sur sa peau et d’attendre qu’elle sèche, avant de la laver avec du lait ou du babeurre, préoccupe particulièrement les médecins.

« Il n’y a aucune preuve scientifique concrète que la bouse de vache ou l’urine agissent pour renforcer l’immunité contre Covid-19, cela est entièrement basé sur la croyance », Le Dr JA Jayalal, président national de l’Association médicale indienne, a déclaré mardi à Reuters.

«Le maculage ou la consommation de ces produits comporte également des risques pour la santé – d’autres maladies peuvent se propager de l’animal à l’homme». il ajouta.

Les personnes impliquées dans le rituel embrassent ou honorent les vaches pendant que la meute sèche, et pratiquent même le yoga en leur présence pour augmenter leur niveau d’énergie.

Gautam Manilal Borisa, directeur associé d’une société pharmaceutique, a déclaré à Reuters que cette pratique l’avait aidé à se remettre de Covid-19 l’année dernière. «Nous voyons … même les médecins viennent ici. Leur conviction est que cette thérapie améliore leur immunité et ils peuvent aller soigner les patients sans crainte.

En mars, la ministre de la Culture du Madhya Pradesh, Usha Thakur, a affirmé que le «havan» (brûlage rituel) de bouse de vache pouvait désinfecter une maison de Covid-19 pendant 12 heures.

Pour les hindous, qui forment environ 80% des 1,3 milliard d’habitants de l’Inde, la vache est un animal sacré et a été incorporée dans plusieurs rituels religieux. On pense que la vache est représentative de la bienfaisance divine et naturelle. La bouse de vache est même utilisée pour nettoyer les maisons et dans les rituels de prière.

En mars et avril, des millions d’hindous sont descendus sur Haridwar et le Gange où le pèlerinage de Kumbh Mela était observé. Des milliers de cas de Covid-19 ont été enregistrés alors que des millions de pèlerins se sont rendus dans la ville pour se baigner dans le fleuve sacré.

Selon le ministère de la Santé, il y en avait 329 942 supplémentaires mardi. Les décès dus à la maladie ont augmenté de 3 876.

