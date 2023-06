Sénateurs d’Ottawa : Michael Andlauer deviendra le nouveau propriétaire du club de la LNH

Un groupe dirigé par l’homme d’affaires torontois Michael Andlauer sera le nouveau propriétaire des Sénateurs d’Ottawa.

Sénateurs Sports et Divertissement dit qu’il a conclu un accord pour vendre 90 pour cent du club à une entité contrôlée par Andlauer. Le groupe d’Andlauer comprend plusieurs partenaires locaux de premier plan, dont Jeff York, partenaire de Farm Boy et conseiller spécial, et la famille Malhotra, propriétaires de Claridge Homes.

« Ma famille et moi sommes très heureux de faire partie du Club de hockey des Sénateurs d’Ottawa », a déclaré Andlauer dans un communiqué publié par les Sénateurs.

« Je crois que la base de partisans des Sénateurs est l’une des plus passionnées de la ligue et je suis ravi de faire passer le succès de la franchise sur et hors glace au niveau supérieur. »

Anna et Olivia Melnyk, par l’intermédiaire de Melnyk Estate, conserveront une participation de 10 % dans le club, selon les Sénateurs.

York a confirmé à CTV News Ottawa qu’Andlauer avait remporté l’enchère pour les Sénateurs et qu’il faisait partie du groupe impliqué dans la nouvelle équipe de propriétaires.

« C’est un grand jour pour la ville d’Ottawa », a déclaré York à Graham Richardson de CTV News Ottawa.

La famille Malhotra a déclaré à Graham Richardson Ottawa de CTV News Ottawa que la famille, propriétaire de Claridge Homes, fait également partie du groupe de propriétaires.

Postmedia, qui a annoncé pour la première fois la vente du club, affirme que l’entente vaut 950 millions de dollars, le prix le plus élevé jamais payé pour un club de la LNH.

L’automne dernier, Sportico a annoncé que la valeur des Sénateurs d’Ottawa était de 655 millions de dollars, se classant 27e dans la ligue à 32 équipes.

« L’avenir à court et à long terme de l’équipe est incroyablement prometteur, et j’ai hâte de connaître l’équipe, la base de fans et la communauté », a déclaré Andlauer.

Andlauer est actuellement propriétaire minoritaire des Canadiens de Montréal et membre du conseil des gouverneurs de la LNH.

Le président et gouverneur des Sénateurs d’Ottawa affirme que la vente est une « journée mémorable pour la région de la capitale nationale ».

« Michael représente tout ce que nous aurions pu espérer trouver dans ce processus – un propriétaire passionné qui s’est engagé envers Ottawa », a déclaré Sheldon Plener dans un communiqué.

« Je tiens à remercier Anna et Olivia Melnyk pour leur dévouement et leur soutien au conseil d’administration et aux exécuteurs de la succession au cours de ce processus. Nous tenons également à souligner les efforts continus de la Ligue nationale de hockey et le travail exceptionnel de Galatioto Sports Partners. . »

La vente doit encore être approuvée par le conseil des gouverneurs de la LNH.

Le conseil d’administration de Sénateurs Sports et Divertissement a annoncé le 4 novembre qu’un processus avait été amorcé pour la vente du club et du Centre Canadian Tire. Une condition de la vente serait que l’équipe reste à Ottawa.

Quatre groupes ont soumis des offres pour acheter les Sénateurs avant la date limite du 15 mai à Galatioto Sports Partners, basé à New York. Les hommes d’affaires de la région de Toronto Jeffrey et Michael Kimel, Steve Apostolopoulos et l’entrepreneur de Los Angeles Neko Sparks ont soumis les trois autres offres.

Andlauer reprend le club alors que les négociations se poursuivent entre les Sénateurs et la Commission de la capitale nationale pour construire un nouvel aréna aux plaines LeBreton, juste à l’ouest du centre-ville d’Ottawa.

En juin dernier, la CCN a annoncé que les Sénateurs avaient remporté l’appel d’offres pour la construction d’un nouvel aréna aux plaines LeBreton. En janvier, le PDG de la CCN, Tobi Nussbaum, a déclaré que la CCN s’attendait à ce qu’un bail officiel soit signé à l’automne 2023.

« Nous sommes heureux que le groupe dirigé par Michael Andlauer ait conclu une entente pour acheter le Club de hockey des Sénateurs d’Ottawa », a déclaré un porte-parole de la CCN dans un communiqué à CTV News Ottawa mardi après-midi.

« Nous sommes impatients de travailler avec M. Andlauer et ses partenaires sur un contrat de location pour un futur centre d’événements majeurs aux plaines LeBreton, en nous appuyant sur notre protocole d’entente existant. »



‘BELLE JOURNÉE’

Le maire Mark Sutcliffe a déclaré que le nouveau propriétaire est « très excitant » pour le club et la ville.

« Tout ce que j’ai entendu à propos de Michael Andlauer, c’est qu’il est un gars formidable et qu’il est déjà dans la Ligue nationale de hockey en tant que copropriétaire des Canadiens de Montréal, alors il sait ce qu’il fait », a déclaré Sutcliffe à CTV News Ottawa.

« Je suis heureux de voir que certains propriétaires locaux sont également liés à l’équipe. Je suis donc très heureux de travailler avec le nouveau propriétaire et de m’assurer que les Sénateurs continuent de prospérer dans notre ville.

Les anciens joueurs et partisans des Sénateurs ont réagi en apprenant qu’Andlauer et son groupe seraient les nouveaux propriétaires des Sénateurs d’Ottawa.

« C’est un grand jour pour l’organisation des Sénateurs d’Ottawa et pour tous les partisans qui l’ont patiemment attendu! Des temps excitants s’annoncent », a déclaré Marc Methot, ancien joueur des Sénateurs et diffuseur de TSN 1200, sur Twitter.

L’ancien joueur des Sénateurs Jason York dit que c’est « excellent pour la ville ».

« La grande raison pour laquelle Michael Andlauer voulait les Sénateurs, c’est parce qu’il veut gagner la Coupe Stanley à Ottawa, ce qui est incroyable », a déclaré York sur Twitter. « Il a également des gens locaux dans la communauté d’Ottawa dans le cadre de son groupe de propriété, ce qui est également excellent pour la ville et énorme pour l’avenir de la franchise. »

Kelli Milligan a été soulagée d’apprendre le nouveau propriétaire après des mois de discussions.

« C’est bien que cela se soit terminé et que nous puissions préparer la saison en septembre. »

Sutcliffe dit avoir rencontré Andlauer pendant le processus de vente.

« Nous avons eu une excellente conversation et ce qu’il a dit qui m’a vraiment plu, c’est qu’il a dit qu’il est un amateur de hockey et que son rêve est de gagner la Coupe Stanley en tant que propriétaire des Sénateurs d’Ottawa. J’ai des frissons juste en disant cela maintenant parce que je pense ce serait tellement formidable pour notre ville », a déclaré Sutcliffe.

« Je pense que c’est formidable pour la ville d’Ottawa d’avoir ce genre de propriété forte. »

Alors que les fans des Sénateurs sont enthousiasmés par le nouveau chapitre, certains se demandent ce qui se serait passé si une célébrité faisait partie de la propriété.

« Snoop Dogg aurait été cool; Ryan Reynolds aurait été cool », a déclaré Brandon Plant, animateur de Sens Talk.

« Mais tout ce qui m’importe, c’est un propriétaire aux poches profondes qui peut financer l’équipe et mettre une équipe performante sur la glace.



Avec des fichiers de Leah Larocque, Jackie Perez et Graham Richardson de CTV News Ottawa