Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a déclaré que le processus de vente des Sénateurs d’Ottawa avance le plus « rapidement possible », et la société basée à New York qui supervise la vente conseille de « s’attendre à un très bon résultat dans les prochaines semaines ».

Bettman a fait le point sur la vente des Sénateurs et du Centre Canadian Tire lors de sa conférence de presse avant le premier match de la Coupe Stanley à Las Vegas.

Les Sénateurs ont annoncé le 4 novembre que le club était à vendre. Les offres finales devaient être remises à Galatioto Sports Partners, basé à New York, le 15 mai, et des rapports indiquent que quatre groupes ont soumis des offres pour le club.

« Je ne sais pas si quelqu’un est absent. Je sais qu’ils essaient d’avancer le plus rapidement possible pour conclure le processus », a déclaré Bettman samedi soir.

« Les enchères étaient solides, l’intérêt était grand et j’ai été informé par GSP, Galatioto Sports Partners, basé à New York, qu’ils s’attendent à un très bon résultat dans les prochaines semaines. Nous devrons donc tous nous asseoir. et tu verras. »

L’entrepreneur de LA Neko Sparks a formé un groupe pour soumettre une offre, avec Snoop Dogg, le médaillé d’or olympique Donovan Bailey, le comédien Russell Peters et plusieurs vedettes de l’émission de CBC Dragons’ Den.

Postmedia a rapporté que trois des offres provenaient d’hommes d’affaires de la région de Toronto : Michael Andlauer, qui détient une participation minoritaire dans les Canadiens de Montréal ; Jeffrey et Michael Kimel, qui étaient auparavant impliqués avec les Penguins de Pittsburgh et dont l’offre comprendrait l’auteur-compositeur-interprète canadien The Weeknd; et Steve Apostolopoulos, qui a récemment soumis une offre infructueuse de 6 milliards de dollars pour détenir les Washington Commanders de la NFL.

Bettman a également abordé la « spéculation » sur le processus et le temps qu’il faut pour vendre le club.

« Je pense qu’il y a probablement deux raisons à cela : premièrement, je pense qu’il faut reconnaître que l’achat d’un actif d’un milliard de dollars n’est pas la même chose que l’achat d’une nouvelle voiture ; il faut un peu plus de diligence raisonnable et de travail pour le faire. « , a déclaré Bettman.

« Je pense aussi que la plupart du temps, lorsqu’une franchise est vendue, vous ne le savez pas jusqu’à ce qu’elle arrive à la fin; je pense que le décès prématuré d’Eugene Melnyk a en quelque sorte commencé à courir et je pense que c’est pourquoi, au moins dans certains quartiers, il semble y avoir de la fatigue qui couvre cela, mais il ne devrait pas y en avoir.

« Le processus, je pense, dirigé par M. (Sal) Galatioto a été bien fait. »