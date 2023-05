Sénateur républicain: Trump perdra la course présidentielle de 2024 s’il est nommé

Le sénateur républicain américain Bill Cassidy a prédit dimanche que Donald Trump ne remporterait pas la course présidentielle de 2024 si son parti le nommait pour se présenter à nouveau, citant les mauvaises performances de ses candidats approuvés lors des élections de mi-mandat de l’année dernière.

« Nous avons vu dans tous les États swing, presque tous – Géorgie, Pennsylvanie, Nevada et Arizona – les candidats au Sénat que Trump a approuvés tous perdus », a déclaré Cassidy à propos de l’ancien président sur l’état de l’Union de CNN. « Si le passé est un prologue, cela signifie que le président Trump va avoir du mal dans les États swing, ce qui signifie qu’il ne peut pas gagner d’élections générales. »

Le républicain de Louisiane a prononcé ces remarques après que l’animateur du réseau Jake Tapper lui ait demandé son avis sur les commentaires que le gouverneur conservateur de Floride, Ron DeSantis, a faits lors d’un récent appel avec des donateurs sur ses chances de remporter la Maison Blanche.

DeSantis – qui ne s’est pas officiellement annoncé comme candidat, mais on s’attend à ce qu’il le fasse – a fait valoir lors de l’appel privé que lui, Trump et le titulaire démocrate Joe Biden étaient les seuls candidats crédibles à la présidence en 2024, selon le New York Times. « Et je pense que sur ces trois, deux ont une chance d’être élus président – ​​Biden et moi », aurait ajouté DeSantis.

Cassidy a déclaré dimanche que les commentaires de DeSantis étaient « une belle façon » pour le gouverneur de dénigrer un autre « candidat assez formidable »: le sénateur républicain américain Tim Scott. Scott, de Caroline du Sud et le seul républicain noir siégeant au Sénat, a déposé des documents vendredi pour se présenter à la présidence avant le lancement officiel de la campagne lundi.

« Vous devez juste prendre cela comme un concurrent essayant de dissoudre les autres », a déclaré Cassidy, que la Louisiane a élue pour la première fois au Sénat en 2014.

Cependant, a ajouté Cassidy, DeSantis avait raison de faire valoir que Trump serait tout à fait battable dans un match revanche avec Biden, contre qui il a perdu lorsqu’il s’est présenté à la réélection en 2020.

Cassidy a fait allusion à la façon dont Trump a apporté son soutien aux candidats au Sénat Herschel Walker, Mehmet Oz, Adam Laxalt et Blake Masters en Géorgie, en Pennsylvanie, au Nevada et en Arizona, respectivement, lors des élections de mi-mandat de l’année dernière. Et ils ont respectivement perdu contre Raphael Warnock, John Fetterman, Catherine Cortez Masto et Mark Kelly alors que les démocrates s’emparaient d’une majorité de deux sièges à la chambre haute du Congrès.

Cassidy a également fait allusion à la façon dont d’autres républicains de ces États se sont bien comportés dans des concours politiques qui n’ont pas attiré l’attention de Trump, ce qui a conduit le Louisianais à conclure que « le genre d’approbation très médiatisée de l’ancien président de ces candidats a en fait blessé ces candidats » dans le voué à l’échec. campagnes sénatoriales qu’il a soutenues.

Les commentaires de Cassidy dimanche n’étaient pas la première fois qu’il s’exprimait contre Trump, dont les sondages ont montré qu’il était le principal candidat à l’investiture présidentielle des républicains en 2024.

Cassidy, ainsi que six autres républicains au Sénat, ont voté pour condamner l’ancien président après la destitution de Trump pour son rôle dans l’attaque meurtrière que ses partisans ont organisée au Capitole américain le 6 janvier 2021. Trump, néanmoins, avait plus qu’assez de voix être acquitté lors de son procès en destitution.

Lorsque Cassidy a déclaré plus tard qu’il ne soutiendrait pas Trump s’il se présentait à nouveau à la Maison Blanche, il a incité l’ex-président à l’appeler un « Rino »qui est un acronyme signifiant « Républicain de nom seulement ».

Cassidy a pu se tailler une place à la table des négociations pour certaines des questions les plus importantes discutées à Capitol Hill en se présentant comme étant disposé à s’engager dans des pourparlers bipartites avec les démocrates et l’administration Biden.

Il était l’un des législateurs fédéraux qui ont réussi à faire pression pour le projet de loi sur le contrôle des armes à feu que Biden a signé l’année dernière, qui a élargi la vérification des antécédents des plus jeunes acheteurs d’armes à feu tout en finançant des programmes d’intervention en matière de santé mentale et de violence au milieu d’une série de fusillades de masse meurtrières à travers les États-Unis. .

Malgré cette législation, le pays est sur la bonne voie pour connaître son année la plus meurtrière en termes de fusillades de masse de mémoire récente, ce qui conduit beaucoup à demander des mesures de contrôle des armes à feu plus substantielles.