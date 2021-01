Sénateur républicain: les collaborateurs de la Maison Blanche disent que Trump était «ravi» de l’assaut du Capitole

Le sénateur Ben Sasse est devenu le premier sénateur républicain à dire qu’il «envisagerait» de voter pour démettre le président Trump de ses fonctions. | Bill Clark / CQ Appel nominal via Getty Images

Le sénateur Ben Sasse a déclaré que, selon de hauts responsables de la Maison Blanche, Trump était «confus» pourquoi les autres n’étaient pas aussi excités.

Comment le président Donald Trump a-t-il réagi à la scène chaotique dans laquelle ses partisans ont pris d’assaut le Capitole alors que le Congrès se préparait à approuver formellement la victoire du président élu Joe Biden – une scène qui a finalement fait cinq morts?

Un sénateur républicain qui dit avoir été en contact avec de hauts responsables de la Maison Blanche à ce sujet affirme que le président était «ravi».

« Je n’ai aucune idée de ce qu’il voulait faire une fois au Capitole, mais il voulait qu’il y ait le chaos », a déclaré le sénateur Ben Sasse (R-NE), lors d’un entretien avec l’animateur de radio conservateur Hugh Hewitt vendredi matin.

« Et je suis sûr que vous avez également eu des conversations avec d’autres hauts fonctionnaires de la Maison Blanche, comme moi », a poursuivi Sasse. «Alors que cela se déroulait à la télévision, Donald Trump se promenait dans la Maison Blanche, confus sur les raisons pour lesquelles les autres membres de son équipe n’étaient pas aussi excités que lui que vous aviez des émeutiers poussant contre la police du Capitole essayant d’entrer dans le bâtiment.

Sasse a ajouté: « Il était ravi. »

Ce récit coïncide généralement avec d’autres reportages, provenant d’aides anonymes de la Maison Blanche, sur la façon dont Trump a répondu aux actions de ses partisans et pourquoi il a mis si longtemps à leur dire de «rentrer chez eux». (Bien qu’un conseiller qui a parlé à Olivia Nuzzi du magazine new-yorkais a déclaré que Trump n’aimait pas les optiques de la foule, les considérant comme «de classe inférieure».)

Dans une interview séparée sur CBS vendredi, Sasse est devenu le premier sénateur républicain à dire qu’il «envisagerait» de voter pour destituer le président Trump de ses fonctions si les démocrates de la Chambre le destituaient – bien qu’il ne s’y soit pas pleinement engagé. (Les démocrates de la Chambre semblent de plus en plus susceptibles de destituer Trump pour la deuxième fois et pourraient le faire la semaine prochaine.)

La destitution, ce ne sont pas que les démocrates. Le sénateur Ben Sasse (R-NE) dit que si la Chambre poursuit la mise en accusation, il «envisagera certainement les articles qu’ils pourraient proposer, car je pense que le président a ignoré son serment d’office… Ce qu’il a fait était méchant». pic.twitter.com/PT3U0GnSwh – Le recomptage (@therecount) 8 janvier 2021

Quand Hewitt a posé des questions sur la mise en accusation, Sasse a déclaré qu’il y avait une question très importante sur laquelle il voulait aller au fond: pourquoi la Garde nationale n’a pas été déployée plus rapidement pour aider à rétablir l’ordre.

«C’est ce sur quoi j’ai travaillé hier soir et ce matin. Je veux en savoir plus sur les raisons pour lesquelles la Garde nationale n’a pas été déployée alors qu’il y avait eu des appels clairs, et ensuite pourquoi ce retard s’est produit. Il y a donc plus de choses que je dois comprendre avant d’arriver à un jugement définitif à ce sujet », a déclaré Sasse. «Mais je pense que la question de« le président a-t-il failli à son devoir », ce n’est pas une question ouverte. Il était. »

Sasse, qui a fréquemment critiqué Trump pendant la campagne de 2016, est resté plutôt silencieux sur les critiques qu’il avait eues pendant la majeure partie de la présidence de Trump. Mais ces derniers mois, il a réfuté de manière cinglante les efforts de Trump pour renverser les résultats des élections, les qualifiant de «pistolet chargé» pointé «au cœur de l’autonomie légitime». Ces mots se sont révélés prophétiques alors que les partisans de Trump, encouragés par les mensonges du président et les théories du complot, se sont introduits dans le Capitole mercredi.

Vous pouvez lire une transcription de l’interview complète de Sasse avec Hewitt sur ce lien.