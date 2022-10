Sénateur : Les démocrates soutiennent les réparations pour ceux qui « commettent le crime »

WASHINGTON (AP) – Le sénateur républicain Tommy Tuberville a affirmé que les démocrates soutiennent les réparations pour les descendants d’esclaves parce qu'”ils pensent que les gens qui commettent le crime le doivent”.

Le premier mandat républicain de l’Alabama a pris la parole lors d’un rassemblement samedi soir au Nevada avec l’ancien président Donald Trump, un allié politique. Ses commentaires faisaient partie d’une critique plus large dans les dernières semaines avant les élections du 8 novembre, lorsque le contrôle du Congrès est en jeu, sur la façon dont les démocrates ont réagi à la hausse des taux de criminalité. Mais les remarques de Tuberville sur les réparations ont joué dans les stéréotypes racistes sur les Noirs commettant des crimes.

“Ils ne sont pas tendres avec le crime”, a déclaré Tuberville à propos des démocrates. « Ils sont pro-crime. Ils veulent du crime. Ils veulent le crime parce qu’ils veulent s’emparer de ce que vous avez. Ils veulent contrôler ce que vous avez. Ils veulent des réparations parce qu’ils pensent que les gens qui commettent le crime en sont redevables.

Il a terminé son apparition avec un blasphème sous les applaudissements de la foule.

Tuberville suggère à tort que les démocrates promeuvent le crime et que seuls les Noirs en sont les auteurs. En fait, la criminalité a ralenti au cours de la dernière année et la plupart des crimes sont commis par des Blancs, selon les données du FBI.

Le Parti démocrate n’a pas pris position sur les réparations pour les Noirs américains pour compenser des années de travail d’esclave non rémunéré par leurs ancêtres, bien que certains démocrates de premier plan, dont le président Joe Biden, soutiennent la création d’une commission nationale pour étudier la question.

Certains républicains ont eu du mal dimanche à défendre les commentaires de Tuberville.

Le représentant Don Bacon, R-Neb., a déclaré qu’il “ne le dirait pas de la même manière”, décrivant les remarques comme impolies.

“Ce n’est pas la façon dont je présente les choses”, a déclaré Bacon sur “Meet the Press” sur NBC. “Mais il faut être honnête, nous avons un problème de criminalité dans notre pays.”

Il n’y a pas eu de réponse immédiate du bureau de Tuberville dimanche à une demande de commentaire.

Les républicains ont tenté de clôturer cette année électorale en mettant l’accent sur la criminalité, en utilisant une rhétorique parfois alarmiste ou d’une véracité douteuse, similaire à l’argument avancé de Trump lors de la campagne de 2020 selon lequel les villes dirigées par les démocrates étaient hors de contrôle.

Les données du FBI publiées la semaine dernière ont montré que les crimes violents et contre les biens sont généralement restés constants entre 2020 et 2021, avec une légère diminution du taux global de crimes violents et une augmentation de 4,3 % du taux de meurtres. C’est une amélioration par rapport à 2020, lorsque le taux de meurtres aux États-Unis a bondi de 29 %.

Le rapport présente une image incomplète, en partie parce qu’il n’inclut pas certains des plus grands services de police du pays.

Plus largement, les taux de crimes violents et de meurtres ont augmenté aux États-Unis depuis la pandémie, atteignant à certains endroits des pics après avoir atteint des creux historiques. La criminalité non violente a diminué pendant la pandémie, mais le taux de meurtres a augmenté de près de 30 % en 2020, augmentant aussi bien dans les villes que dans les zones rurales, selon une analyse des données sur la criminalité par le Brennan Center for Justice. Le taux d’agressions a augmenté de 10%, selon l’analyse.

La hausse défie toute explication facile. Les experts ont souligné un certain nombre de causes potentielles, des inquiétudes concernant l’économie et des taux d’inflation historiquement élevés au stress intense pendant la pandémie qui a tué plus d’un million de personnes aux États-Unis.

The Associated Press