S’en tenir au Trésor de 2 ans, choisir les actions à puce et les noms de club dans les nouvelles

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct "Morning Meeting" à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de vendredi. Le Trésor à 2 ans reste le bon achat Quand acheter notre puce joue Mentions rapides: TJX, DIS, ABBV 1. Le Trésor à 2 ans reste le bon achat Nous disons bon débarras à septembre – mais probablement pas à toute la volatilité nous avons vu sur les marchés au cours du mois dernier. La Réserve fédérale a doublé sa position belliciste sur les taux d'intérêt ces derniers jours, ce qui fait craindre que la banque centrale ne soit pas en mesure d'effectuer un atterrissage en douceur. La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a déclaré jeudi qu'elle serait à l'aise avec des taux d'intérêt allant jusqu'à 5% l'année prochaine. La présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré à CNBC qu'il fallait faire plus pour réduire l'inflation. Dans le même temps, le Chicago Business Barometer a chuté en septembre, entrant en territoire de contraction pour la première fois depuis mars 2020. Jim Cramer a déclaré qu'il était ferme sur sa position selon laquelle le Trésor à 2 ans est le bon investissement pour l'environnement actuel. "Il est très important que les gens reconnaissent qu'il s'agit de la concurrence aux actions, et je tiens à ce que cela soit très clair, c'est une bonne concurrence", a-t-il déclaré. Dans le même temps, l'oscillateur à courte portée S & P 500 est également toujours en territoire de survente, ce qui signifie que notre conseil de se boucher le nez et d'acheter quelque chose s'applique toujours. 2. Quand acheter nos jeux de puces Jim a décomposé son point de vue sur tous les jeux de puces à semi-conducteurs du Club – avec quelques mises en garde. Il a déclaré que les investisseurs devraient acheter des actions d'Advanced Micro Devices (AMD), s'ils pensent que Micron (MU) est stable après avoir publié des perspectives de revenus plus faibles que prévu. Les investisseurs devraient surveiller Qualcomm (QCOM), s'ils sont convaincus qu'Apple (AAPL) ne décevra pas lors de la publication de ses prochains résultats trimestriels. Le Club a continué à soutenir le fabricant d'iPhone et pense que ses fondamentaux sont solides. Il a ajouté qu'il est encore trop tôt pour acheter Nvidia (NVDA). Mais c'est le bon moment pour acheter des actions de Marvell Technology (MRVL) car il s'agit d'un jeu d'entreprise et, par conséquent, n'a pas de problèmes liés à l'évolution des préférences des consommateurs comme les autres jeux de puces du Club. 3. Mentions rapides: TJX, DIS, ABBV Nike (NKE) a déclaré jeudi qu'il était aux prises avec des stocks excédentaires, ce qui est une mauvaise nouvelle pour l'entreprise mais une excellente nouvelle pour Club Holding TJX Companies (TJX). Cet excédent de stock ira probablement dans des magasins hors prix comme TJ Maxx et Marshalls, les investisseurs devraient donc envisager de prendre des actions de TJX. Alors que Bank of America a abaissé son objectif de prix sur Disney (DIS) à 127 $, nous maintenons toujours le titre. Et nous avons renforcé notre position jeudi. Leerink a réitéré sa note de sous-performance et a abaissé son objectif de prix pour Abbvie (ABBV), à 135 $, son inquiétude tournant principalement autour de la falaise des brevets Humira. Bien que nous ne sachions pas ce qu'il adviendra de l'action, nous ne prévoyons pas d'effectuer de transactions pour le moment.