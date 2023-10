SÉN. RAND PAUL : Comment le Dr Fauci et les médias ont dissimulé la vérité sur les origines du COVID

Ce qui suit est un extrait légèrement édité du nouveau livre du sénateur Rand Paul « Deception : The Great Covid Cover-Up ». Il peut être acheté ici.

Fin février 2023, le Wall Street Journal a révélé que le ministère de l’Énergie reconnaissait désormais que le COVID avait probablement fui d’un laboratoire de Wuhan.

David Relman, microbiologiste à l’Université de Stanford et l’un des auteurs de la réforme réglementaire pour la recherche sur le gain de fonction, a commenté les nouvelles conclusions du DOE: « Bravo à ceux qui sont prêts à mettre de côté leurs a priori et à réexaminer objectivement ce que nous savons et ne savons pas sur les origines du Covid…. Mon plaidoyer est que nous n’acceptons pas une réponse incomplète ou que nous n’abandonnions pas pour des raisons d’opportunisme politique.

L’article du Wall Street Journal qui a révélé la nouvelle conclusion du DOE sur l’origine du COVID a rappelé aux lecteurs que « des câbles du Département d’État américain rédigés en 2018 et des documents internes chinois montrent qu’il y avait des inquiétudes persistantes concernant les procédures de biosécurité de la Chine, qui ont été citées par les partisans du laboratoire. hypothèse de fuite.

Le rapport rappelle également aux sceptiques que « les trois chercheurs de l’Institut de virologie de Wuhan sont tombés suffisamment malades [to be hospitalized] en novembre 2019 », des mois avant que les Chinois n’admettent que des infections se soient produites.

Un jour après que le Wall Street Journal a révélé la nouvelle conclusion du DOE selon laquelle le COVID s’est « probablement » échappé d’un laboratoire de Wuhan, Le directeur du FBI, Christopher Wray a annoncé que le FBI avait également conclu que le virus s’était échappé du laboratoire de Wuhan. Pour une raison inintelligible, le fait que le FBI ait tiré cette conclusion était secret jusqu’à ce que Wray fasse cette annonce. Bien qu’il ait fallu près de deux ans au FBI pour l’admettre, cette annonce semblait être une reconnaissance du fait qu’il était désormais soudainement acceptable pour les démocrates d’autoriser une enquête.

C’est peut-être l’incursion chinoise en ballon ou la campagne alarmiste contre tout ce qui concerne la Chine qui a permis à Wray de trouver sa voix. Wray a en outre commenté que le gouvernement chinois tentait à chaque instant de « contrecarrer et obscurcir » les enquêtes sur les origines du COVID.

La confirmation publique par Wray de la conclusion du FBI sur l’origine du COVID a fait ressortir un rare commentaire de Chuck Schumer (Démocrate de New York) sur le sujet : « L’essentiel est que nous devons aller au fond des choses… l’administration Biden s’y est engagée. . Toutes sortes de personnes les regardent, et nous attendrons de voir leurs résultats.»

Quelle blague! Ils n’ont fait que bloquer, obscurcir, censurer et mentir pendant près de trois ans – mais maintenant, tout à coup, nous sommes censés croire que l’administration Biden et les démocrates sont déterminés à aller au fond des choses.

La vérité émerge

Après que le Wall Street Journal ait révélé l’histoire du DOE, Elon Musk a tweeté à ses 130 millions de followers que Fauci avait effectivement financé le laboratoire de Wuhan et que, oui, ils avaient mené des recherches dangereuses sur les gains de fonction.

Le tweet de Musk était une réponse à un montage vidéo de mes échanges avec Fauci, dans lequel Fauci niait à plusieurs reprises et clairement le financement de toute recherche sur le « gain de fonction ».

La vidéo à laquelle Musk était lié s’intitulait « Dr. Anthony Fauci a financé des recherches sur le gain de fonction au laboratoire de Wuhan, a menti au Congrès à ce sujet, et maintenant le FBI et le ministère de l’Énergie ont conclu que le coronavirus provenait du laboratoire de Wuhan. Cela signifie-t-il que le Dr Anthony Fauci a financé le développement du COVID-19 ? » En réponse, Musk a tweeté : « Il l’a fait par l’intermédiaire d’une organisation intermédiaire (EcoHealth). »

Musk confirmait que j’avais raison lorsque j’ai défié Anthony Fauci en commission et que Fauci avait nié avec colère et véhémence le financement de toute recherche sur les gains de fonction. Lorsque j’ai de nouveau demandé à Fauci lors d’une audience ultérieure, « Le Dr. Fauci, sachant que c’est un crime de mentir au Congrès, souhaitez-vous retirer votre déclaration. . . que le NIH n’a jamais financé la recherche sur les gains fonctionnels à Wuhan ? Fauci, dans une tentative transparente de changer de sujet, a brusquement basculé vers l’accusation stridente selon laquelle j’étais en quelque sorte responsable des menaces de mort contre lui.

L’ingérence partisane et le déni des médias grand public

Et comment les médias ont-ils réagi à ces échanges ? Comment ont-ils réagi à la dissimulation de Fauci ? Considérez les gros titres de certains médias populaires lorsque j’ai osé révéler que le NIH avait effectivement financé la recherche sur les coronavirus au laboratoire de Wuhan.

Salon de la vanité Le titre de juillet 2021 proclamait : « Anthony Fauci est une fois de plus obligé de traiter Rand Paul d’idiot pleurnicheur ». Et pourtant, deux mois plus tard, ce titre: « Dans un changement majeur, le NIH admet avoir financé une recherche risquée sur les virus à Wuhan. » L’article commence par la diffamation obligatoire : « Il n’était pas nécessaire d’être démocrate pour en avoir assez de toutes les accusations xénophobes et de la désinformation pure et simple, venant principalement de la droite, jusqu’à et y compris l’affirmation selon laquelle le COVID-19 était une maladie. une arme biologique concoctée dans un laboratoire.

Le lecteur doit cependant continuer jusqu’au bas du deuxième paragraphe pour lire : « Sur la base de nouvelles informations divulguées par les National Institutes of Health, cependant, Paul aurait pu être sur quelque chose. »

Tu penses ?

Je ne veux pas d’excuses pour ces injures stupides. Je veux que nos médias cessent d’agir comme si tout n’était qu’un jeu partisan et cessent de diffamer et de mentir à propos de toute personne qu’ils perçoivent comme étant de « l’autre côté ».

En effet, toute ma remise en question du financement par Fauci de la recherche sur les gains de fonction a été systématiquement présentée comme une « attaque » contre le Dr Fauci et non comme une quête de la vérité.

Rand Paul MD est l’auteur de MD est l’auteur de Tromperie : la grande dissimulation de Covid . Il représente le Kentucky au Sénat américain depuis 2011.