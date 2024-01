HOLLYWOOD, Floride., 22 janvier 2024 /PRNewswire/ — Seminole Hard Rock a promu Keith Sheldon au président du divertissement et de la gestion de la marque pour Seminole Gaming et Hard Rock International. Dans ce rôle nouveau et élargi, Sheldon sera responsable de la supervision de la gestion de la marque, du marketing grand public, des partenariats de marque et de la génération de revenus de parrainage. Il continuera de superviser toutes les facettes du divertissement, notamment la programmation, l’achat de talents, la vie nocturne et les relations avec l’industrie. Sheldon continuera à faire rapport à Jim Allenprésident de Hard Rock International et PDG de Seminole Gaming.

Seminole Hard Rock promeut Keith Sheldon au poste de président du divertissement et de la gestion de la marque

« Depuis que Keith a rejoint notre équipe en 2020 pour diriger nos efforts de divertissement, il a joué un rôle essentiel dans le développement des marques Hard Rock et Seminole Hard Rock grâce à des partenariats stratégiques et à des événements uniques pour nos invités », a déclaré Allen. “Nous sommes ravis que Keith puisse continuellement s’appuyer sur ces incroyables expériences de divertissement avec de nouveaux partenaires et renforcer nos marques de manière nouvelle et passionnante dans le cadre de son rôle élargi.”

Au cours des quatre dernières années en tant que président du divertissement chez Seminole Hard Rock, Sheldon a réservé de nombreux événements de divertissement, sportifs et de style de vie de classe mondiale pour la marque. Il s’agit notamment des performances des Rolling Stones, de Metallica, Billy Joel, Bruce Springsteen, Elton JohnMaluma, Clan Wu-TangLes Chainsmokers, Tiësto, Dave Chappelle, Post Malone et bien d’autres. De plus, Sheldon a dirigé les partenariats révolutionnaires de Seminole Hard Rock avec les Grand Prix de Formule 1 de Miami et de Las Vegas, Oracle Red Bull Racing, Sports Illustrated Swimsuit, Audacy, Horizon Media et Lionsgate Pictures pour John Wick: Chapitre 4.

“Je suis honoré de travailler avec des artistes, partenaires et membres d’équipe incroyables chez Hard Rock et Seminole Gaming et j’ai hâte de développer nos offres de marque uniques pour les amateurs de divertissement et les invités du monde entier”, a déclaré Sheldon.

À propos de Hard Rock®:

Hard Rock International (HRI) est l’une des sociétés les plus reconnues au monde avec des sites dans plus de 70 pays couvrant 309 sites qui comprennent des hôtels détenus/autorisés ou gérés, CasinoBoutiques de rock®, salles de spectacles en direct et cafés. HRI a également lancé une coentreprise nommée Hard Rock Digital en 2020, une plateforme de paris sportifs en ligne, de paris sportifs au détail et de jeux sur Internet. À commencer par une guitare d’Eric Clapton, Hard Rock possède la collection la plus grande et la plus précieuse au monde de souvenirs musicaux authentiques, soit plus de 87 000 pièces, exposées dans ses sites à travers le monde. En 2023, Hard Rock Hotels a été honoré par l’étude sur l’indice de satisfaction des clients des hôtels en Amérique du Nord de JD Power en tant que marque d’hôtels haut de gamme numéro un en termes de satisfaction exceptionnelle des clients pour la quatrième fois au cours des cinq dernières années. Hard Rock a également été honoré par Forbes parmi les meilleurs employeurs au monde, ainsi que parmi les meilleurs employeurs pour les femmes, la diversité et les nouveaux diplômés, les meilleures marques pour l’impact social, l’étoile du service client et l’un des meilleurs grands employeurs dans les secteurs du voyage et des loisirs, des jeux, et l’industrie du divertissement. HRI est devenue la première société de jeux privée désignée parmi les sociétés les mieux gérées aux États-Unis par Deloitte Private et le Wall Street Journal en 2021, et a depuis été récompensée trois fois. Lors des Global Gaming Awards 2022, Hard Rock a été nommé Opérateur terrestre de l’année pour la deuxième fois en quatre ans. Hard Rock International détient actuellement des notes d’investissement des principales agences de notation d’investissement : S&P Global Ratings (BBB) ​​et Fitch Ratings (BBB). Pour plus d’informations sur Hard Rock International, visitez www.hardrock.com ou shop.hardrock.com.

N/A (PRNewsfoto/Hard Rock International)

SOURCEHard Rock International