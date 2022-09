La circulation est lente en provenance de West Kelowna à Kelowna, car une semi-remorque est arrêtée sur l’autoroute 97.

Un semi-remorque dont le moteur est grillé est arrêté dans la voie de droite de l’avenue Harvey en direction nord vers la rue Abbott.

Les conducteurs doivent s’attendre à des retards en direction du nord sur le pont William R. Bennett.

@thebrittwebster

brittany.webster@blackpress.ca

KelownaTraficCamions