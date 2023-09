Semi-marathon Vedanta Delhi 2023 : les médaillés d’or de Rio Almaz Ayana et Daniel Ebenyo en tête d’affiche de l’événement

Le médaillé d’argent des Championnats du monde du 10 000 m du Kenya, Daniel Ebenyo, et le vainqueur du semi-marathon de Delhi 2017, Almaz Ayana (Éthiopie), seront les têtes d’affiche des athlètes d’élite préliminaires dans les catégories hommes et femmes au 18e semi-marathon de Vedanta Delhi, une course sur route Gold Label de World Athletics. L’événement aura lieu dans la capitale indienne le dimanche 15 octobre 2023.

Almaz Ayana, la championne olympique du 10 000 m en 2016 qui a remporté deux titres mondiaux consécutifs en 2015 (5 000 m) et 2017 (10 000 m), a couru une excellente course sur les routes de Delhi pour triompher lors de la 13e édition de l’épreuve sportive annuelle. extravagance qui a débuté en 2005.

Parlant de son retour au semi-marathon de Vedanta Delhi, Almaz a déclaré : « Je suis très excitée de courir le semi-marathon de Vedanta Delhi. C’est ici que j’ai couru pour mes débuts le semi-marathon le plus rapide du monde en 2017. Après avoir accouché et être revenu parmi les meilleurs athlètes du monde, j’ai hâte de revenir dans les rues de Delhi et d’essayer d’être meilleur que jamais !

L’Éthiopien, qui a réalisé un record personnel en 1:05:30 plus tôt cette année pour s’imposer à Lisbonne et a ensuite terminé septième sur toute la distance au marathon de Londres, vise maintenant le record du parcours de Delhi de 1:04:46 détenu par son pays. -mate Yalemzerf Yehualaw depuis 2020.

Daniel Simiyu Ebenyo, médaillé d’argent aux Championnats du monde qui a terminé sixième aux Championnats du monde de cross-country organisés à Bathurst (Australie) début 2023, a déjà réalisé un record personnel de 59:04 au semi-marathon l’année dernière à Manama. Le timing est très proche du record du parcours de Delhi de 58:53 et on arrive donc au semi-marathon de Vedanta Delhi avec des attentes élevées.

Également du Kenya, Roncer Konga (59:08), Leonard Barsoton (59:09), Isaac Kipkemboi (59:17) et Isaiyah Lasoi (59:27) ainsi que l’Éthiopien Tesfahun Akalnew (59:22) sont impatients de fournir un vif concours lors de la prochaine course. D’ailleurs, Barsoton et Akalnew ont terminé respectivement cinquième et sixième à Delhi il y a trois ans et tenteront de monter sur le podium en 2023.

Chez les femmes, Ayana sera confrontée à une concurrence majeure de la part de sa jeune collègue Betelihem Afenigus. Cette dernière, qui n’a que 22 ans, a déjà participé à cinq semi-marathons cette année et détient un record personnel de 1:06:46 qu’elle a enregistré après avoir terminé deuxième à Paris en mars. La Kenyane Viola Chepngeno, qui a couru huit semi-marathons d’élite à ce jour et qui a réalisé un temps de 1:06:48 à Berlin 2022, sera une autre coureuse à surveiller.

Le prix de 268 000 USD permettra à des dizaines de milliers d’amateurs de rejoindre les meilleures élites mondiales sur l’un des parcours les plus rapides au monde. Les gagnants de l’élite internationale dans les catégories hommes et femmes remporteront chacun 27 000 USD et le prix en argent comprend les 10 premiers dans les deux catégories. En plus de cela, il existe un bonus de record d’événement de 12 000 USD.

Promu par Procam International, pionnier des événements de course à pied en Inde, l’événement est soutenu par le sponsor en titre Vedanta, une société de ressources naturelles diversifiée à l’échelle mondiale. D’autres sponsors se joignent à eux, notamment le sponsor associé exclusif IDFC FIRST Bank, une banque de classe mondiale en Inde qui est guidée par l’éthique, alimentée par la technologie et qui est une force pour le bien social.

Bien que New Delhi ait accueilli avec succès les Championnats du monde de semi-marathon dans la capitale indienne en 2004, la ville n’avait pas d’événement de renom jusqu’à ce que Procam donne naissance à cet événement annuel.

« Une ville qui n’a pas couru abrite aujourd’hui l’un des semi-marathons les plus rapides et les plus grands au monde. C’est notre privilège d’accueillir des athlètes aussi remarquables pour la 18e édition du semi-marathon Vedanta Delhi. L’événement évoque un sentiment de fierté, de camaraderie et d’appropriation parmi toutes nos parties prenantes », a déclaré Vivek Singh, Jt. MD, Procam International.

Le semi-marathon Vedanta Delhi aura lieu le 15 octobre 2023. Inscription pour toutes les catégories de courses physiques : semi-marathon, Open 10K, Great Delhi Run (environ 4,5 km), course pour seniors (environ 2,5 km) et les champions avec Les courses pour personnes handicapées (environ 2,5 km) sont ouvertes jusqu’à 23 h 59 le vendredi 22 septembre 2023 ou jusqu’à ce que les places soient remplies, selon la première éventualité.