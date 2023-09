Semi-conducteurs, réglementations environnementales et bien plus encore à l’ordre du jour des réunions de la Chambre de l’Arizona à Washington DC

Un important contingent de la Chambre de commerce et d’industrie de l’Arizona était cette semaine dans la capitale nationale pour la réunion annuelle de l’organisation, une opportunité pour un large éventail d’employeurs et d’industries de l’État de fournir aux décideurs fédéraux une perspective sur l’environnement des affaires de l’Arizona. et pour que les chefs d’entreprise de l’Arizona en apprennent davantage sur les problèmes qui secouent Capitol Hill.

Les réunions de cette année comprenaient des séances d’information de la National Association of Manufacturers (NAM), où les participants ont pu bénéficier d’une évaluation approfondie de l’état de l’économie américaine, ainsi que d’une présentation sur les implications des réglementations proposées sur la qualité de l’air par l’Environmental Protection Agency. La Chambre plaide activement en faveur d’une approche équilibrée en matière de réglementation environnementale qui ne mette pas en danger la croissance économique et la création d’emplois.

Les participants ont également rencontré des représentants du ministère du Commerce pour se pencher sur la mise en œuvre de la loi CHIPS and Science Act, une législation d’une importance capitale pour le pays, en particulier à la suite de la pénurie mondiale de semi-conducteurs et de leur impact sur des industries allant de l’automobile à l’électronique et au niveau national. la défense. L’Arizona, acteur central de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs et foyer d’investissements de plusieurs milliards de dollars d’Intel et de TSMC, a beaucoup à gagner de la mise en œuvre fluide du projet de loi.

« La Chambre entretient des relations de travail étroites avec le NAM et collabore régulièrement sur des politiques visant à renforcer le secteur manufacturier », a déclaré le président-directeur général de la Chambre, Danny Seiden. « Nos discussions avec NAM cette semaine ont été instructives et ont fait comprendre pourquoi notre relation est si précieuse et pourquoi l’Arizona Manufacturers Council est fier de servir de filiale d’État de NAM. »

La visite de la Chambre à Washington a coïncidé avec une annonce par le ministère de la Défense que l’Arizona a été sélectionné comme l’un des huit pôles régionaux dans le cadre du programme Microelectronics Commons du ministère de la Défense, en partie grâce à une proposition de pôle de prototypage avancé du sud-ouest (SWAP) dirigée par Université de l’État d’Arizona.

Le SWAP Hub a reçu près de 40 millions de dollars pour faire progresser la recherche et le développement en microélectronique dans le domaine du matériel d’intelligence artificielle, de la 5G/6G et des technologies commerciales de bond en avant.

« C’était une nouvelle extrêmement bienvenue pour notre groupe à Washington, et un autre rappel de la raison pour laquelle la politique des semi-conducteurs était au premier plan de nos conversations », a déclaré Seiden. « C’est un excellent exemple de collaboration entre l’enseignement supérieur, le gouvernement de l’État et notre délégation fédérale menant à une grande victoire pour l’Arizona. »

La Chambre a également rencontré des comités clés à Capitol Hill, notamment le comité de l’énergie et du commerce de la Chambre, le comité sénatorial des finances, le comité du budget de la Chambre et le comité sénatorial de la santé, de l’éducation, du travail et des pensions. Ces réunions ont comporté des conversations sur des questions telles que la fiscalité, les soins de santé et les priorités budgétaires qui affectent considérablement les entreprises et les travailleurs de l’Arizona.

La Chambre a également rencontré des membres de la délégation du Congrès de l’Arizona pour discuter de questions urgentes liées à l’État. La Chambre est l’intermédiaire le plus étroit entre le monde des affaires et la délégation.

Les sujets de discussion avec la délégation comprenaient la réglementation excessive en matière d’environnement et les conséquences potentielles qui pourraient entraver le développement économique de l’État. Le groupe a une fois de plus souligné l’importance d’équilibrer la protection de l’environnement et la croissance économique, en veillant à ce que des réglementations strictes n’étouffent pas par inadvertance l’innovation commerciale et la création d’emplois en Arizona.

En outre, des discussions approfondies ont eu lieu concernant les perturbations potentielles dans l’État qui pourraient résulter d’une fermeture du gouvernement, alors que Washington fixe la date limite du 30 septembre pour adopter un plan de dépenses pour le début de l’exercice 2024. Les représentants de la Chambre ont exhorté les membres de la délégation à atteindre un accord pour éviter les interruptions inutiles des services publics et des opérations commerciales.

« Le monde des affaires de l’État souhaite que le Congrès et l’administration parviennent à un accord pour éviter une fermeture », a déclaré Seiden. «Les entreprises n’accordent pas beaucoup d’importance au jeu des reproches entre la Maison Blanche et le Capitole lorsque les agences avec lesquelles les employeurs interagissent sont fermées. Comme nous l’avons vu avec la crise du plafond de la dette en début d’année, de telles impasses peuvent avoir de réelles conséquences et miner la compétitivité du pays.»