Semi-camion coincé sur East Kelowna Road

Un camion semi-remorque est coincé dans un virage en épingle à cheveux à East Kelowna.

Selon les médias sociaux, le camion a été bloqué sur la route pendant la majeure partie de mardi. L’incident survenu sur East Kelowna Road, près de Reid Road. La GRC et la Sécurité des véhicules commerciaux et l’application de la loi sont sur les lieux selon des témoins. Il semble que le camion a tenté de faire demi-tour et a mal évalué la route.

On ne sait pas quand le camion sera déplacé et les chauffeurs pourront accéder à la route. Une voie est ouverte à la circulation.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

accident de voitureKelowna