Semi Ajayi de West Brom subit des abus racistes après la défaite de Liverpool | Actualités du football

Le défenseur de West Brom, Semi Ajayi, a révélé qu’il avait été victime d’abus racistes sur les réseaux sociaux après la défaite de dimanche en Premier League face à Liverpool.

L’international nigérian de 27 ans a joué les 90 minutes complètes aux Hawthorns, où les Baggies relégués ont perdu 2-1 à la suite d’un vainqueur dramatique du gardien des Reds Alisson Becker.

Ajayi, répondant à un message sur son compte, a écrit: « Encore une fois, je viens sur Instagram pour plus d’abus raciaux après un match. » La moitié centrale a ajouté: « Instagram règle le problème. »

Plus tôt ce mois-ci, la Fédération de football a appelé le gouvernement à introduire une législation pour obliger les entreprises de médias sociaux à faire plus pour arrêter les abus en ligne.

Cela fait suite à un boycott des médias sociaux de quatre jours qui a vu les organisations de football, les clubs, les joueurs, d’autres stars du sport, les grandes entreprises et les médias se taire en signe de protestation.

Mais depuis la panne d’électricité, la police a ouvert une enquête sur les « abus racistes vils » de l’attaquant de Swansea Morgan Whittaker, tandis que Raheem Sterling de Manchester City, Fred de Manchester United et le rabbin Matondo international du Pays de Galles ont également été visés.

Actualités Sky Sports a contacté Facebook, propriétaire d’Instagram, pour commentaires, tandis que Facebook a également refusé de proposer un représentant pour une interview devant la caméra.



