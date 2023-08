Semestres pour adultes : comment l’année scolaire peut aider à fixer des objectifs, à gérer son temps et à motiver

La grande étendue de temps qu’est une vie se compose de plusieurs jours, semaines et mois qui attendent d’être remplis. Nos premières années sont marquées par l’éducation formelle et la structure imposée par les parents et autres gardiens, sans parler d’une pause dédiée sous la forme de vacances d’été. Au début de l’âge adulte – et au-delà – nous sommes largement responsables de notre temps. Que faire de ce temps peut s’avérer déroutant, comme quiconque a été victime de « Où vous voyez-vous dans cinq ans ? » peut attester. Lorsqu’il s’agit de fixer des objectifs et d’organiser le temps à l’âge adulte, nous sommes livrés à nous-mêmes. « Plus quelque chose est éloigné dans le temps, plus notre conception est abstraite ou de haut niveau, et nous ne sommes pas aussi concrets sur ce que ce serait », déclare Anita Williams Woolley, professeur de comportement et de théorie organisationnels à Carnegie. Tepper School of Business de l’Université Mellon. « Mais à mesure que vous rapprochez les choses, les gens ont plus de facilité. »

Bien qu’il soit important de fixer des objectifs, la feuille de route pour les atteindre peut être obscure. Au lieu de se lancer sans plan vers de larges ambitions, il y a de la valeur dans des objectifs progressifs au service d’un objectif plus large. Prenez une page du système éducatif et divisez l’avenir en «semestres» – traditionnellement de 15 à 17 semaines dans les collèges américains – dans lesquels mettre en œuvre des mini-objectifs pour vous aider à vous rendre là où vous voulez aller. Utilisez l’année universitaire traditionnelle comme guide pour vous aider à rester sur la bonne voie, explique Rachel Wu, professeure agrégée de psychologie à l’Université de Californie à Riverside. De nombreux cours communautaires et opportunités éducatives sont proposés à peu près sur une base trimestrielle ou semestrielle. «À tout le moins, cela aidera peut-être les gens à se sentir à nouveau jeunes. Je pense que c’est un énorme avantage », dit Wu. « Ils peuvent repenser à ce moment de leur vie où ils avaient ce genre d’organisation et cela pourrait être quelque chose qui fonctionne pour eux. » (Vous n’avez en aucun cas besoin de suivre une structure académique traditionnelle, mais avoir une date de début et de fin ferme dans quelques mois pour vous concentrer sur certaines compétences ou activités peut vous aider à rester motivé.)

Tout comme les étudiants abordent des cours spécifiques tout en préparant un diplôme ou une certification, vous pouvez appliquer la même concentration sur des objectifs ciblés pendant des périodes clairement définies, vous rapprochant ainsi de votre objectif plus large dans le processus. Non seulement continuer à apprendre à quelque titre que ce soit peut aider à préserver la fonction cognitive, mais se donner des objectifs cohérents aide à vous mettre au défi. Peut-être souhaitez-vous vous entraîner à prendre la parole lors de réunions pendant quelques mois au service de votre objectif plus large de renforcer votre confiance. Ou vous pourriez consacrer le prochain « semestre » à économiser 100 $ par mois à investir dans un fonds de vacances. Créer un délai pour une action spécifique stimule la motivation. « Si vous pensez à votre objectif de carrière, [it] est quelque chose que vous devez faire dans les prochaines années. On ne sait pas ce qui doit se passer maintenant », déclare Ayelet Fishbach, professeur de sciences du comportement et de marketing à la Booth School of Business de l’Université de Chicago. « Quand vous pensez à cela en termes de ce qui doit se passer dans les 14 prochaines semaines, quelque chose doit se passer cette semaine. Tu dois le faire maintenant.

Mettez l’accent sur l’avenir en vous inscrivant à « l’Université de vous », quel que soit votre âge.

Comment se fixer des objectifs semestriels

Les objectifs globaux ont tendance à tomber dans de grandes catégories, telles que les objectifs financiers, relationnels, professionnels et de santé, explique Fishbach, qui est également l’auteur de Get It Done : leçons surprenantes de la science de la motivation. Cependant, les objectifs sont plus susceptibles d’être atteints s’ils sont spécifiques. Cette spécificité est l’endroit où les gens deviennent uniques dans leurs activités. Vous devez viser à être aussi précis que possible en ce qui concerne vos missions d’un semestre.

Tout d’abord, réfléchissez à l’objectif plus large que vous aimeriez atteindre ce semestre – sélectionnez la « majeure » pour laquelle vous choisissez des « classes ». Qu’est-ce qui est important pour vous actuellement ? Dites que vous aimeriez consacrer plus de temps à des projets créatifs ce semestre. Comment, concrètement, allez-vous favoriser cette créativité ? Peut-être vous engagerez-vous à pratiquer la guitare tous les deux jours pendant 30 minutes ou vous vous inscrirez à un cours de poterie qui se réunit chaque semaine.

Il peut être avantageux de regrouper les objectifs si vous priorisez plusieurs nouvelles compétences au cours d’un semestre, dit Wu. Tout comme les programmes scolaires sont organisés de manière à ce que les étudiants puissent établir des liens entre les matières, vous pouvez structurer votre propre semestre de la même manière. « Les mathématiques peuvent être liées à l’art et l’art peut être lié à l’histoire », dit-elle.

Planifiez autant que possible quand et à quelle fréquence vous pratiquerez vos mini-objectifs, mais accordez-vous de la flexibilité pour toute perturbation imprévue, comme le fait de devoir sauter un cours pour rester à la maison avec votre enfant malade.

Vérifiez par intermittence pour évaluer vos progrès, explique Cece Xie, écrivain et avocate qui a utilisé l’approche du semestre dans sa propre vie. Bien que vous n’ayez pas besoin de vous interroger aussi rigoureusement que vous le feriez à l’école, utilisez des évaluations périodiques pour évaluer si vous affinez de nouvelles compétences ou faites des progrès vers vos objectifs de semestre. Cela pourrait ressembler à prendre du temps à la fin de chaque semaine pour planifier des entraînements pour les jours à venir si votre mission globale est de courir un 5K. « Empêchez-vous vraiment de porter un jugement ou une évaluation sur la façon dont ça se passe jusqu’à la fin », dit Xie. « Un peu comme obtenir votre bulletin à la fin. »

Après environ la durée d’un semestre – encore une fois, 15 à 17 semaines, soit environ quatre à cinq mois – mesurez votre croissance globale. Si vous n’avez pas atteint votre objectif de lire un livre par mois, réfléchissez aux obstacles que vous n’aviez pas anticipés avant le semestre. (Peut-être que vous lisez à un rythme plus lent ou que vous vous assoupissez après quelques pages.) Ajustez vos attentes et fixez-vous un nouvel objectif connexe – un temps spécifique passé à lire par jour par rapport à un certain nombre de livres – ou visez un objectif similaire – écouter des livres audio pendant votre trajet. Si vous réussissez avec votre mini-objectif d’apprendre à cuisiner un nouveau repas par semaine, vous pouvez continuer à vous mettre au défi avec des plats plus difficiles ou une nouvelle recette supplémentaire par semaine.

Vous pouvez également utiliser la fin du semestre pour passer entièrement à autre chose. (Cependant, si vous essayez d’apprendre une nouvelle compétence, comme une langue ou un instrument, Wu suggère de vous donner au moins un an avant de décider si vous voulez passer à autre chose.)

Après quelques mois, ces ambitions à court terme ne seront pas entièrement ancrées comme une habitude, dit Fishbach, il est donc important de les poursuivre en plus de tous les nouveaux objectifs du semestre. Pourtant, vous vous serez habitué, par exemple, au crochet, et vous n’aurez pas besoin d’être aussi déterminé à réserver du temps à la pratique, dit Woolley. « Je pense que c’est important de continuer, mais cela ne nécessite pas autant de concentration active ou de concentration à ce stade », dit-elle.

Ne vous sentez pas non plus limité à un seul mini-objectif par semestre, dit Xie. Si vous avez le temps et l’espace mental, vous pouvez, par exemple, mettre en œuvre des objectifs sociaux et liés à la santé pour le semestre.

Pourquoi les semestres sont une durée idéale pour se concentrer sur un objectif

Modeler sa vie après les années académiques permet de bien baliser sa démarche. Il est difficile de déterminer une amélioration avec des objectifs quotidiens ou même hebdomadaires, dit Fishbach. Mais avec un jalon trimestriel ou semestriel, vous pouvez plus facilement suivre vos progrès ; vous pouvez plus clairement revenir sur ce que vous avez appris après une introduction de 20 semaines au cours de codage plutôt qu’après quelques jours d’instruction. La fin d’un semestre permet ces bulletins. « Cela vous aide simplement à sentir que vous grandissez en tant que personne », déclare Fishbach. « Tu n’es plus la personne que tu étais il y a trois mois. »

Cette réflexion est cruciale, dit Woolley. À la fin du semestre, vous pouvez déterminer si le mini-objectif vous rapproche de vos ambitions plus larges ou si vous préférez vous concentrer entièrement sur autre chose. « Il y a peut-être un ajustement que vous voulez faire », dit-elle. « Peut-être que vous voulez continuer à travailler vers le même genre d’objectif, mais maintenant vous en savez plus. »

Les semestres peuvent vous aider à maintenir votre motivation

Un système de semestre auto-imposé se prête également à une motivation accrue en raison, en partie, de l’effet nouveau départ, où les gens sont plus motivés à poursuivre des objectifs après un « nouveau départ » comme une nouvelle année ou un nouveau semestre. (Acceptez pleinement l’énergie de la rentrée scolaire et achetez de nouvelles fournitures scolaires, dit Wu, « puis apprenez quelque chose ».) Avec des objectifs qui ont un point final, appelé objectif tout ou rien, dit Fishbach, la motivation augmente à mesure que vous approchez de la date limite. Avoir une coupure distincte pour votre semestre personnel peut vous aider à rester motivé en sachant qu’il y a une fin en vue.

Cette attente de temps gérable facilite la définition d’objectifs plus réalistes, dit Woolley. Vous n’obtiendrez peut-être pas de promotion cinq mois après avoir commencé un nouvel emploi, mais vous pouvez vous concentrer sur vos compétences en leadership pendant cette période, ce qui peut vous préparer à la promotion plus tard. Lorsque vous atteignez régulièrement les jalons que vous vous êtes fixés, vous êtes plus motivé pour continuer, vous rapprochant de vos objectifs plus larges. « La plupart des gens », dit Woolley, « s’ils ont du succès, cela les motive souvent à vouloir faire quelque chose de plus difficile du même genre ou juste plus. »

Cependant, faire le premier pas vers un objectif peut s’avérer le plus décourageant. Wu travaille fréquemment avec des étudiants qui ont des difficultés à se fixer des objectifs au-delà de gagner un certain montant en dollars. Les améliorations progressives sont un moyen de faciliter la planification à long terme. « Avoir des objectifs à court terme est une bonne chose car cela motive les gens et peut les sortir de l’ornière », déclare Wu. « Cela pourrait faire bouger les gens et faire quelque chose. »