Semble familier? Biden a gelé l’aide militaire à l’Ukraine avant le sommet avec Poutine, rapportent les médias américains – RT USA News

La Maison Blanche aurait gelé une aide de 100 millions de dollars à l’Ukraine avant la rencontre du président Joe Biden avec le président russe Vladimir Poutine. Lorsque Donald Trump a brandi un paquet similaire, il a été destitué par les démocrates.

Au milieu des tensions militaires entre l’Ukraine et la Russie, le Conseil de sécurité nationale des États-Unis a demandé aux autorités de mettre en place un programme d’aide militaire de 100 millions de dollars au début du printemps, a rapporté vendredi Politico, citant des sources gouvernementales. Le paquet, mis en place par le Département d’État et le Pentagone, comprenait « systèmes de défense aérienne à courte portée, armes légères et… armes antichars ».

Cependant, peu de temps avant la réunion du président Joe Biden à Genève cette semaine avec son homologue russe, Vladimir Poutine, la Maison Blanche a suspendu le paquet. Les sources de Politico ont déclaré que les enjeux de la réunion, ainsi que le retrait de l’armée russe près des frontières de l’Ukraine, avaient conduit au gel du paquet.





L’offre et le refus d’aide militaire est un outil précieux dans l’arsenal diplomatique de Washington. Il permet aux États-Unis d’atteindre leurs objectifs de politique étrangère sans envoyer leurs propres troupes à l’étranger, et de dicter les conditions aux politiciens qui reçoivent l’aide. Avant le sommet Biden-Poutine, deux autres programmes d’aide à l’Ukraine – totalisant 275 millions de dollars et comprenant des patrouilleurs et des canons lourds de 30 mm – ont été approuvés, sur un total d’environ 2,5 milliards de dollars depuis 2014.

Lorsque le président Donald Trump a gelé l’aide à l’Ukraine en 2019, l’enfer s’est déchaîné. Les démocrates ont affirmé que Trump l’avait fait pour faire pression sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour qu’il rouvre une enquête pour corruption sur les relations commerciales de la famille du candidat Joe Biden en Ukraine. Trump a répliqué que l’aide avait été gelée en raison de problèmes de corruption plus généraux, mais il a néanmoins été destitué par les démocrates de la Chambre – et finalement acquitté par le Sénat aux mains des républicains – l’année suivante.





Malgré la guerre partisane vicieuse, armer l’Ukraine contre une agression russe présumée bénéficie du soutien des deux parties à Washington. Les administrations Obama, Trump et Biden ont toutes envoyé des cargaisons d’armes à plusieurs gouvernements ukrainiens dans une démonstration de force contre Moscou, et les blocages des administrations Trump et Biden sont toujours temporaires. Le paquet d’aide de Trump a finalement été envoyé à Kiev, tandis que les responsables de Politico ont parlé cette semaine ont souligné que le paquet gelé par Biden « est toujours intact et pourrait être envoyé en Ukraine rapidement. »

Contrairement à son prédécesseur, cependant, il est très peu probable que Biden soit destitué pour son hold-up. Ni Politico – qui a examiné la destitution de Trump depuis avant qu’il ne devienne candidat républicain en 2016 – ni aucun autre média n’ont appelé à un procès du président démocrate.

