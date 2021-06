Semaine nationale du sport scolaire : plus de 800 000 enfants profitent d’une semaine de célébration du sport | Nouvelles Nouvelles

L’ancien attaquant anglais Kelly Smith s’est impliqué dans un événement visant à accroître la participation au football pour les jeunes filles

Plus de 800 000 jeunes ont profité d’une semaine de célébration du sport scolaire faisant la promotion de l’importance de l’éducation physique pour aider les enfants à se reconnecter.

La campagne de la Semaine nationale du sport scolaire du Youth Sport Trust s’est déroulée du samedi 19 juin au vendredi 25 juin dans le but d’améliorer la santé et le bien-être des enfants à travers le pays après une année difficile en raison de la pandémie de coronavirus.

Des stars du sport comme la coureuse en fauteuil roulant Hannah Cockroft ont exhorté les enfants à « faire une pause pour jouer » et à prendre un moment pour se connecter et être à nouveau ensemble en exploitant le pouvoir du sport.

Le député Nigel Huddleston a apporté son soutien à la célébration d’une semaine en visitant une école primaire à Londres avec l’ancien nageur de l’équipe GB, Jazz Carlin.

Avant la semaine, un autre partisan de l’initiative, un ancien CBBC la présentatrice Leah Boleto a déclaré: « Cette année, nous avons tous été coupables d’être collés à nos écrans. Pour les enfants et les jeunes, en particulier ceux nés pendant la pandémie comme ma fille Lucia, la plupart de ce qu’ils savent est une connexion à travers un écran et une distanciation sociale .

« Consacrez vraiment du temps à la Semaine nationale du sport scolaire pour vous connecter au monde réel et être à nouveau ensemble. »

En utilisant des ressources gratuites fournies par le Youth Sport Trust, les écoles ont trouvé des moyens innovants de donner vie au thème de cette année, de l’école St Elizabeth à Manchester en basant leurs événements autour d’un merci au NHS, à l’école primaire Plantation à Liverpool mettant sur son propre Highland Des jeux auxquels les élèves peuvent s’impliquer depuis la maison.

Les enfants de tout le pays ont apprécié la semaine d’activité physique

Inspirés par l’Euro 2020, les festivals de football ont été mis sur la promotion de l’égalité d’accès au football pour les filles.

La légende anglaise Kelly Smith a inspiré des filles lors d’un événement organisé par la FA et le Youth Sport Trust dans une école de Londres, dans le cadre du programme de leadership Game of Our Own.

Nous avons adoré voir nos participants se rendre sur le terrain d’Old Trafford récemment 😍🏟️ Les enfants de nos écoles primaires partenaires ont profité d’une matinée au soleil avec des séances de foot, une course de sacs et même une course d’œufs et de cuillères ! ☀️⚽🏁#NSSW2021 | @YouthSportTrust pic.twitter.com/uKPKoZPeAc – Fondation Manchester United (@MU_Foundation) 23 juin 2021

Par ailleurs, la Manchester United Foundation a été l’une des nombreuses fondations de clubs à s’impliquer, invitant les enfants des écoles locales à organiser des journées sportives sur le terrain d’Old Trafford.

La Semaine nationale du sport scolaire reviendra l’année prochaine du 18 au 24 juin 2022.