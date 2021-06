Semaine nationale du sport scolaire : plus de 1 600 écoles à célébrer pour aider à augmenter les niveaux de participation | Nouvelles Nouvelles

Les enfants de tout le pays sont prêts à profiter d’une semaine d’activités différentes pour aider à améliorer leur bien-être grâce au sport (Crédit : Youth Sport Trust)

Plus de 1 600 écoles organiseront des journées sportives la semaine prochaine dans le cadre d’une célébration nationale du sport et de l’éducation physique après 14 mois difficiles causés par la pandémie de coronavirus.

La Semaine nationale du sport scolaire 2021 du Youth Sport Trust commence lundi et les enfants de tout le pays sont encouragés à se déconnecter des réseaux sociaux, à éteindre les appareils et à prendre un moment pour jouer à l’extérieur, se connecter et être à nouveau ensemble.

En plus des journées sportives, des activités allant des dômes disco et des festivals sur le thème de l’Euro aux routines de danse TikTok sont proposées aux écoliers du pays pour les aider à améliorer leur santé et leur bien-être.

La semaine commence avec le lundi « Pause to Play », qui est soutenu par le diffuseur et l’ancien CBBC présentatrice Leah Boleto et Pussycat Doll, Kimberly Wyatt.

Les recherches du Youth Sport Trust ont révélé que la majorité des enfants souhaitent faire plus de sport et d’exercice (Crédit : Youth Sport Trust)

Boleto a déclaré: « Cette année, nous avons tous été coupables d’être collés à nos écrans. Pour les enfants et les jeunes, en particulier ceux nés pendant la pandémie comme ma fille Lucia, la plupart de ce qu’ils savent est une connexion via un écran et une distanciation sociale.

« C’est pourquoi je m’associe au Youth Sport Trust et à Kimberly pour demander à la nation à partir de 9h30 aujourd’hui de faire une pause pour jouer. Sortez et faites battre votre cœur. Consacrez vraiment du temps à la Semaine nationale du sport scolaire pour vous connecter dans le vrai monde et être à nouveau ensemble. »

Une étude commandée par le Youth Sport Trust a révélé que la majorité des jeunes de 6 à 15 ans souhaitent faire plus de sport et d’exercice, après une année universitaire 2019/20 au cours de laquelle un grand nombre de jeunes n’ont pas respecté les recommandations quotidiennes. 60 minutes d’activité physique, selon un sondage publié par Sport England en janvier.

Ali Oliver MBE, directeur général du Trust, a déclaré : « Nous sommes ravis que tant d’écoles et de partenaires organisent des journées du sport scolaire Together Again cette Semaine nationale du sport scolaire. Ce sera une véritable célébration de l’unité et de l’important, rôle important du sport pour aider les jeunes à se remettre d’une année pas comme les autres.

« Les journées sportives n’ont pas à être les meilleures, les plus fortes ou les plus rapides, elles sont une célébration de nous rassembler et d’acquérir des compétences clés telles que la communication, l’empathie, le travail d’équipe et la résilience.

« Comme le souligne notre nouvelle recherche, il ne s’agit pas seulement de faire participer les jeunes, mais aussi de leur donner les moyens de diriger et de conduire le changement. C’est pourquoi il a été si bon de voir de nombreuses écoles participantes donner aux élèves la possibilité de créer et de diriger leurs propres Activités.

La semaine d’activités comprend « Pause to Play Monday », « FA football festival Tuesday » et « International Olympic Day Wednesday » (Crédit : Youth Sport Trust)

« Exploiter le rôle important du sport et de l’activité pour soutenir le rétablissement du pays après la pandémie sera un défi à long terme, mais les activités qui se dérouleront tout au long de cette Semaine nationale du sport scolaire seront une célébration inspirante de ce qui est possible. »

Alice Braybrook, directrice de Together, a déclaré : « Le thème de la Semaine nationale du sport scolaire cette année s’aligne parfaitement avec notre ambition de créer des communautés plus gentilles, plus proches et plus connectées.

« Quelle meilleure façon d’y parvenir dans la préparation de la Journée nationale de remerciement le 4 juillet qu’en utilisant le pouvoir du sport et du jeu pour se reconnecter. »

June Fletcher, enseignante d’éducation physique à l’école secondaire Stroud, a déclaré : « Les bienfaits physiques et mentaux que le sport a apportés tout au long de cette période difficile dans le monde sont phénoménaux.

« C’est pourquoi l’éducation physique est une priorité dans notre école en tant qu’élément essentiel de notre programme large et équilibré et de nos programmes extrascolaires étendus.

« Lors de la Semaine nationale du sport scolaire du Youth Sport Trust, nous voulons mettre en lumière l’éducation physique et le sport scolaire et nous assurer que nos élèves vivent une expérience incroyable au cours de cette semaine importante. »