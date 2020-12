Être en ligne tôt a eu ses avantages, a-t-elle déclaré. «Cela m’a définitivement aidé à trouver mon propre rythme», a déclaré Tamada. «Je suis contente d’avoir eu un an pour m’y habituer», a-t-elle poursuivi. «C’est une lutte pour équilibrer le travail scolaire et travailler beaucoup.»

Mais à certains égards, entre les exigences de l’école et sa carrière, elle avait une longueur d’avance sur notre nouvelle réalité. «J’ai dû passer à Internet l’année dernière avant même que tout ne devienne fou», a-t-elle déclaré depuis sa maison de Vancouver, en Colombie-Britannique, où elle avait été accrochée avec ses parents, son jeune frère, Hiro, et son chiot. un Shiba Inu noir nommé Miso qui «fait toujours quelque chose de drôle».

«Personnellement, je ne suis pas un grand fan de l’apprentissage en ligne», a déclaré l’actrice lors d’un appel téléphonique fin novembre. En plus de l’école, elle auditionne à distance et prend des cours de chant et de danse sur Zoom. «Les écrans, ils sont inversés, donc tout le monde va dans des directions différentes, et c’est un peu déroutant», a-t-elle déclaré à propos du ballet.

Et du travail qu’elle a. Tamada a joué une jeune Lara Jean dans les comédies romantiques à succès de Netflix «À tous les garçons que j’ai aimés avant» (2018) et «À tous les garçons: PS Je t’aime toujours» (2020). «The Baby-Sitters Club» – une adaptation pleine de cœur, charmante et progressive de la très populaire série de livres Ann Martin du même nom – était renouvelé en octobre pour une deuxième saison. Quant à savoir quand ils recommenceraient à filmer, Tamada n’était pas sûre. «J’espère que le virus ne s’aggravera pas», dit-elle. «Je m’ennuie d’être sur le plateau et tous mes amis me manquent.»

Il y eut cependant une lueur de normalité le jour où nous avons parlé. «Aujourd’hui, c’est en fait le premier jour où je retourne danser», dit-elle avec l’excitation crépitante de quelqu’un qui finit par quitter son quartier. L’actrice m’a également parlé de ses récentes routines et des éléments culturels qui l’ont inspirée en ces temps étranges. Ce sont des extraits édités de notre conversation.

Mercredi matin

Je me suis réveillé et j’ai pris une douche en écoutant le premier chapitre du livre, «Life as We Knew It», pour l’école. Mais j’ai un livre principal que je lis: «Crazy Rich Asians». J’adore le film. J’ai donc voulu lire le livre.

Et j’ai emmené mon chiot faire une promenade rapide. Elle est encore nouvelle dans ce domaine, mais profite de l’air frais. Nous l’avons eue en octobre et nous l’avons habituée à socialiser avec d’autres chiens et d’autres personnes. C’est le chiot le plus adorable de tous les temps, mais elle est aussi très intelligente, en fait, et elle a beaucoup d’énergie. Donc une fois qu’elle commence à courir, elle ne peut pas se concentrer et, ouais, elle devient un peu folle [laughs].

Ensuite, j’ai fait un TikTok – un peu comme ma remorque en 30 secondes. J’étais en train de rassembler un tas de vidéos amusantes que j’ai trouvées. Personnellement, j’adore regarder des vidéos de mode et des vidéos d’inspiration mode. De plus, l’un de mes hobbies est la pâtisserie, et j’adore les courts tutoriels. C’est tellement satisfaisant comment les gâteaux sont faits, comme comment ils sortent tout. Je pense que c’est ce qui est tellement cool avec TikTok, c’est que vous ne voyez probablement jamais la même chose deux fois. Cela m’inspire peut-être pour faire ce que j’ai vu.