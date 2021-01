La semaine dernière, les États-Unis ont signalé plus de décès dus au COVID-19 qu’au cours de toute autre semaine de la pandémie.

Selon le projet de suivi COVID-19, le record de 21 752 décès au cours de la semaine dernière – la première fois plus de 20 000 morts – provient de tout le pays alors que les décès augmentent dans chaque région.

Samedi, 3500 nouveaux décès dus au coronavirus ont été signalés dans tout le pays.

Alors que le nombre national avait chuté de son nouveau sommet de 4000 plus tôt cette semaine, la Californie a atteint un nouveau record de 695 décès de coronavirus, portant son nombre de morts depuis le début de la pandémie à 29233.

Le comté de Los Angeles représente désormais 40% des décès de l’État alors qu’il ne comptait que 25% de sa population après avoir signalé 1000 décès au cours des quatre derniers jours.

Dans tout le pays, il y a maintenant eu plus de 22,1 millions d’Américains infectés par le COVID-19 et 372 428 décès depuis le début de la pandémie.

Les hôpitaux de Los Angeles confrontés à la flambée de cas de COVID-19 utilisent des remorques réfrigérées pour stocker temporairement le défunt, sur la photo. Il représente désormais 40% des décès de l’État alors qu’il ne comptait que 25% de sa population après avoir signalé 1000 décès au cours des quatre derniers jours.

Les États-Unis ont signalé cette semaine plus de décès dus au COVID-19 qu’au cours de toute autre semaine de la pandémie, comme illustré dans les données du projet de suivi COVID ci-dessus à droite

Le projet de suivi COVID a déclaré que l’épidémie en Californie est maintenant dans un « état désastreux », car elle enregistre maintenant en moyenne plus de 410 décès et près de 40 000 nouveaux cas par jour, sur la photo

Selon le COVID Tracking Project, 261994 nouveaux cas ont été signalés samedi, contre 310 080 nouveaux cas la veille.

Les hospitalisations actuelles sont de 130 777, la moyenne des hospitalisations sur sept jours atteignant un record de 130 350.

La moyenne des décès sur sept jours a également battu un nouveau record pour atteindre 3091.

Le projet de suivi COVID a déclaré que l’épidémie en Californie est maintenant dans un « état désastreux », car elle fait maintenant en moyenne plus de 410 décès et près de 40 000 nouveaux cas par jour.

«Une personne sur 105 en Californie a été testée positive au COVID-19 en 2021», ajoute-t-il.

L’État fait venir des camions frigorifiques pour stocker les corps alors que les morgues et les hôpitaux se débattent.

La Californie a désespérément besoin de plus de personnel médical dans des installations inondées de patients atteints de coronavirus, et presque aucune aide ne provient d’un programme de bénévolat créé par le gouverneur Gavin Newsom au début de la pandémie.

Une armée de 95 000 personnes a initialement levé la main, mais seulement 14 travaillent maintenant sur le terrain après que d’autres n’aient pas satisfait aux exigences et aux qualifications.

Très peu de volontaires remplissaient les conditions requises pour le California Health Corps, et seul un minuscule ruban possède l’expérience de haut niveau nécessaire pour aider les cas de virus les plus graves qui poussent les unités de soins intensifs à la limite.

«Malheureusement, cela n’a pas fonctionné et l’objectif est louable», a déclaré Stephanie Roberson, directrice des relations gouvernementales de la California Nurses Association.

Newsom a formé le Health Corps en prévision des crises en cascade que la Californie et d’autres États connaissent actuellement.

Les infections au COVID-19, les hospitalisations et les besoins de soins intensifs deviennent incontrôlables dans l’État le plus peuplé, tout comme le reste du pays voit une augmentation, submergeant le bassin habituel d’infirmières itinérantes.

De même, à New York, plus de 80 000 volontaires médicaux ont répondu à un appel à l’aide au début de la pandémie, alors qu’il s’agissait d’un point chaud, et certains ont été déployés.

Les décès dus au COVID-19 augmentent dans toutes les régions du pays

Samedi, les États-Unis ont battu des records d’hospitalisations et de décès de sept jours

Mais les hôpitaux se sont plus souvent tournés vers des travailleurs temporaires pour combler cette lacune, a déclaré Jean Moore, directeur du Health Workforce Research Center de l’Université d’Albany.

D’autres États, dont l’Illinois, l’Indiana et la Pennsylvanie, ont essayé des variantes de recrutement de volontaires avec des résultats limités.

«Un corps de volontaires suppose qu’il est assez facile de recruter des personnes», a déclaré Sean Clarke, vice-doyen exécutif et professeur au Rory Meyers College of Nursing de l’Université de New York. « Trouver comment faire cela n’a pas encore été défini, je suppose. »

Les responsables californiens disent qu’ils ont besoin de 3000 travailleurs médicaux temporaires, mais qu’ils en avaient environ un tiers jeudi.

En conséquence, les hôpitaux renoncent aux ratios infirmières / patients de l’État, ce qui peut signifier moins de soins pour les patients gravement malades.

Newsom avait envisagé des volontaires du corps de santé pour aider à combler les lacunes dans les établissements de santé. Les personnes qualifiées comprennent les médecins retraités ou inactifs, les infirmières et les praticiens en soins respiratoires.

Bien qu’ils soient bénévoles, ils sont payés ce que l’État appelle des salaires compétitifs.

Sur les 95 000 premiers intéressés par le corps, environ un tiers seulement avaient des licences professionnelles valides et environ 4 600 étaient qualifiés.

Seulement 850 se sont alors inscrits, un nombre qui est resté largement statique malgré les appels répétés du gouverneur à participer.

Certains des volontaires «n’ont pas la formation au plus haut niveau pour être utiles en ce moment», a déclaré le porte-parole de la California Hospital Association, David Simon.

«Il se pourrait que les infirmières sachent que ce n’est peut-être pas le lieu de travail le plus sûr», a déclaré Roberson.

L’Autorité des services médicaux d’urgence de l’État a déclaré en juin avoir été submergée par l’écrasement initial des candidats au Corps de la santé alors que les employés étaient occupés à coordonner d’autres réponses urgentes à la pandémie.

Hôpital et centre médical de Los Robles à Thousand Oaks, en Californie, où un camion frigorifique a été installé comme morgue de débordement pour aider à faire face au nombre croissant de décès liés à Covid-19

Une tente d’hôpital de campagne pour le triage des patients suspects de Covid-19 se trouve à l’extérieur du service d’urgence de l’hôpital communautaire Martin Luther King Jr. (MLK) à Los Angeles. Les hôpitaux du comté restent débordés après avoir signalé 1000 décès au cours des quatre derniers jours

Le programme lui-même s’est avéré déroutant pour les coordinateurs locaux des catastrophes, a écrit Craig Johnson, chef de la division des services médicaux en cas de catastrophe de l’autorité.

Malgré les insuffisances, le gouverneur a déclaré que le programme «a été incroyablement efficace», les membres ayant travaillé dans plus de 140 établissements dans tout l’État.

Environ 300 ont été envoyés dans des établissements de soins de longue durée au début de la pandémie, 450 ont été utilisés pendant la poussée estivale et 530 sont allés dans des hôpitaux et des établissements de soins infirmiers qualifiés à l’automne.

Le porte-parole du Corps, Rodger Butler, a déclaré que certains avaient travaillé dans des unités de soins intensifs et que le programme continuerait de fonctionner « pour répondre aux besoins non satisfaits dans tout l’État ».

L’État a dépensé près de 2,1 millions de dollars pour le programme, argent qu’il espère récupérer en grande partie du gouvernement fédéral ou des établissements médicaux privés qui ont utilisé des membres du corps.