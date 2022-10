La semaine 3 de « Danse avec les stars » a été pleine d’action, alors que les célébrités ont mis la chaleur sur la piste de danse avec une soirée sur le thème de James Bond.

Le spectacle de la compétition a débuté avec l’alun Derek Hough courant dans les coulisses comme un espion et descendant en rappel dans la salle de bal pour une féroce performance d’ouverture de “Live and Let Die”.

Pendant que les stars s’affrontaient sur la piste de danse, Fox News Digital s’est entretenu avec quelques candidats pour voir quel acteur de James Bond est leur préféré et comment se déroule leur parcours de danse.

DANSER AVEC LES STARS’ JESSIE JAMES DECKER SUR “LUTTER” POUR TROUVER L’ÉQUILIBRE: ÊTRE “MAMAN EST LA PREMIÈRE PRIORITÉ”

Le fils d’Arnold Schwarzenegger, Joseph Baena, a relevé le défi de danser avec une doublure pendant une deuxième semaine, alors que son partenaire d’origine se remettait du COVID-19.

Malgré le changement de partenaire, Baena a déclaré qu’ils avaient “écrasé” leur routine et a noté qui était son acteur préféré de James Bond pour sa semaine de danse “préférée”.

LE FILS D’ARNOLD SCHWARZENEGGER, JOSEPH BAENA, SUR ‘DANCING WITH THE STARS’: LA DANSE NE FAIT PAS ‘PARTIE DU GENE’

“J’adore Daniel Craig, il est épique, il est incroyable”, a déclaré Baena en exclusivité à Fox News Digital.

“Daniel Craig… c’est juste ma génération… les explosions, les gadgets, tout va de mieux en mieux… élégant, sexy, lisse.”

La star de “Cruel Intentions”, Selma Blair, avait un lien spécial avec son choix de chanson de la nuit, alors qu’elle réfléchissait aux moments passés avec sa mère et lui dédiait la performance.

“La chanson ‘For Your Eyes Only’, qui date de l’époque de Bond de mon enfance… Je me souviens d’avoir conduit dans la Corvette Stingray de ma mère… d’avoir chanté… d’avoir imaginé que ma mère était Bond et que j’étais son assistante”, se souvient Blair.

“C’était tellement cinématographique et magnifique… de pouvoir faire ça ce soir en l’honneur de ma mère… c’est un grand amour personnel.”

Blair a stupéfié le public alors qu’elle rendait l’hommage touchant à sa mère tout en dansant les yeux bandés.

La chanteuse country Jessie James Decker est vraiment allée chercher l’or alors qu’elle brilla sur la piste de danse sur la chanson classique “Goldfinger” pour la semaine sur le thème de James Bond.

Decker a été peinte de la tête aux pieds avec de la peinture dorée scintillante et a déclaré qu’elle était déterminée à remporter le trophée Mirrorball.

“Je suis à 100% avec ‘Dancing with the Stars’… Je veux m’engager de toutes les manières possibles… cela a pris des heures”, a déclaré Decker, en montrant sa tenue de danse à Fox News Digital.

“C’était un processus, et ils devaient travailler rapidement. Mais j’ai vraiment l’impression que cela a ajouté une touche supplémentaire à la soirée.”

Pendant ce temps, Wayne Brady, Gabby Windey et Charli D’Amelio ont dominé le spectacle avec une égalité à trois pour leurs numéros de danse avec des scores de 33 sur 40, tandis que l’actrice légendaire Cheryl Ladd a dit au revoir au spectacle après son élimination.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Ladd a dit qu’elle adorait son voyage “Danse avec les stars” et a révélé son acteur préféré de James Bond.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Sean Connery… quand les films Bond sont sortis pour la première fois et qu’il est devenu James Bond, j’étais dedans”, a déclaré Ladd avec confiance à Fox News Digital.

L’actrice chevronnée a ajouté qu’elle se sentait comme une “Bond girl” pour sa dernière performance.

“Ils avaient cette particularité d’être une Bond girl, et Tanya Roberts, qui était dans” Charlie’s Angels “, c’était une Bond girl… J’avais l’impression que je devais être une petite Bond girl.”

“Dancing With the Stars” diffusera des épisodes en direct le lundi hebdomadaire à 20 h HE / 17 h PT sur Disney +.