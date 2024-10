Semaine internationale de prévention des infections 2024

Un nouveau rapport du Organisation mondiale de la santé (OMS) révèle que des vaccins contre 24 agents pathogènes pourraient réduire le nombre d’antibiotiques nécessaires de 22 %, soit 2,5 milliards de doses quotidiennes définies dans le monde chaque année, soutenant ainsi les efforts mondiaux visant à lutter contre la résistance aux antimicrobiens (RAM). Si certains de ces vaccins sont déjà disponibles mais sous-utilisés, d’autres devraient être développés et mis sur le marché dès que possible.

La RAM survient lorsque les bactéries, virus, champignons et parasites ne réagissent plus aux médicaments antimicrobiens, ce qui rend les gens plus malades et augmente le risque de maladie, de décès et de propagation d’infections difficiles à traiter. La RAM est largement due à l’utilisation abusive ou excessive des antimicrobiens. Pourtant, dans le même temps, de nombreuses personnes dans le monde n’ont pas accès aux antimicrobiens essentiels. Chaque année, près de 5 millions de décès sont associés à la RAM dans le monde.

Les vaccins constituent un élément essentiel de la réponse visant à réduire la RAM, car ils préviennent les infections, réduisent l’utilisation et la surutilisation des antimicrobiens et ralentissent l’émergence et la propagation d’agents pathogènes résistants aux médicaments.

Le nouveau rapport développe un Étude de l’OMS publié dans BMJ Global Health l’année dernière. Il estime que les vaccins déjà utilisés contre la pneumonie à pneumocoque, contre Haemophilus influenzae de type B (une bactérie responsable de la pneumonie et de la méningite) et contre la typhoïde pourraient éviter jusqu’à 106 000 décès associés à la RAM chaque année. 543 000 décès supplémentaires associés à la RAM pourraient être évités chaque année grâce à de nouveaux vaccins contre la tuberculose (TB) et Klebsiella pneumoniae, sont développés et déployés à l’échelle mondiale. Alors que de nouveaux vaccins contre la tuberculose sont en cours d’essais cliniques, un contre Klebsiella pneumoniae est à un stade précoce de développement.

« La lutte contre la résistance aux antimicrobiens commence par la prévention des infections, et les vaccins sont parmi les outils les plus puissants pour y parvenir », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS. « Mieux vaut prévenir que guérir, et accroître l’accès aux vaccins existants et en développer de nouveaux contre des maladies graves, comme la tuberculose, est essentiel pour sauver des vies et inverser la tendance de la RAM. »

Les personnes vaccinées ont moins d’infections et sont protégées contre les complications potentielles d’infections secondaires pouvant nécessiter des médicaments antimicrobiens ou une hospitalisation. Le rapport analyse l’impact des vaccins déjà homologués ainsi que des vaccins à différents stades de développement.

À l’échelle mondiale, les coûts hospitaliers liés au traitement des agents pathogènes résistants évalués dans le rapport sont estimés à 730 milliards de dollars chaque année. Si les vaccins pouvaient être déployés contre tous les agents pathogènes évalués, ils pourraient permettre d’économiser un tiers des coûts hospitaliers associés à la RAM, a rapporté l’OMS.

Lors de la 79e réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la RAM, le 26 septembre, les dirigeants du monde ont approuvé un déclaration politique s’engager sur un ensemble clair d’objectifs et d’actions, notamment réduire de 10 % par an d’ici 2030 les 4,95 millions de décès humains associés à la RAM bactérienne. La déclaration met l’accent sur des aspects clés, notamment l’importance de l’accès aux vaccins, aux médicaments, aux traitements et aux diagnostics, tout en appelant à des incitations et à des mécanismes de financement pour stimuler la recherche, l’innovation et le développement multisectoriels en santé dans la lutte contre la RAM.