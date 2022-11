Semaine incertaine pour les partisans du référendum du district 66 – Shaw Local

La semaine a été troublante pour les partisans d’un référendum fiscal dans le district scolaire 66 du Centre Cass.

Les partisans se sont couchés le soir des élections, pensant que le référendum avait été rejeté par une marge très mince de neuf voix. Mais au cours des jours suivants, le référendum gagnait, perdait et gagnait à nouveau.

Selon des résultats non officiels publiés mardi après-midi, 2 936 électeurs ont soutenu la question tandis que 2 915 électeurs s’y sont opposés. Les votes par correspondance seront comptés jusqu’au 22 novembre, à condition que les bulletins de vote portent le cachet de la poste avant le 8 novembre.

Le référendum a demandé aux électeurs s’ils soutenaient une augmentation du taux de limitation de l’impôt foncier du district. La question a été largement rejetée lors des élections primaires de juin.

Le district prévoit de demander un recomptage si, une fois les résultats définitifs connus, le référendum échoue.

Le surintendant du district 66, Andrew Wise, a déclaré que la décision était trop proche pour être rendue, bien que lui et d’autres ressentent l’immense poids des résultats finaux imminents.

“Chaque jour devient plus difficile, et je ne sais pas comment l’expliquer autrement”, a déclaré Wise. « En tant qu’éducateur, c’est épuisant de ne pas pouvoir apporter aux enfants l’aide dont ils ont besoin, et cela vous pèse. J’espère vraiment, non seulement pour le district mais pour la communauté, que ce référendum passera.

L’Illinois n’exige pas de recomptage automatique, mais une partie perdante peut demander un recomptage si elle a obtenu au moins 95% des voix du camp gagnant. Si le décompte reste aussi proche qu’il semble l’être, le district serait qualifié pour demander un recomptage et doit le faire dans les cinq jours suivant l’annonce des résultats certifiés.

Un recomptage demandé dans l’Illinois ne peut pas modifier directement le résultat de l’élection, mais peut être utilisé pour contester une élection, conformément à la loi de l’Illinois. Quels que soient les résultats, la marge de victoire ou de défaite a considérablement diminué depuis le référendum de juin, et Wise a déclaré qu’il pensait que c’était parce que davantage d’électeurs étaient au courant de la situation financière du district cette fois-ci.

“Nous n’apportons pas assez [money] pour éduquer un enfant aux normes d’aujourd’hui », a déclaré Wise. “Nous contribuons tout ce que nous avons, mais nous ne pouvons pas dépenser ce que nous n’avons pas.”

Pour les parents du quartier, la période d’attente entraîne une incertitude intense quant à l’éducation de leur enfant. Ils trouvent du soutien les uns dans les autres alors qu’ils regardent les votes arriver et espèrent que les bulletins de vote par correspondance aideront à faire avancer le référendum.

Robin Oberle, un parent du district, a déclaré qu’elle et plusieurs autres mères de la communauté ont regardé ensemble les résultats des élections le 8 novembre afin de soutenir les nombreuses émotions qui ont fait surface pour chacune d’elles. Bien qu’elle se sente découragée par le décompte non officiel, Oberle a déclaré que l’optimisme de sa fille aînée que la communauté soutiendrait le district l’a maintenue.

“Tout cela vous fait réaliser à quel point le vote est important et à quel point la recherche et les faits sont importants”, a déclaré Oberle. “Ce référendum m’affecte directement, mais certaines personnes sans enfants peuvent facilement voter non et cela pose la question dans ma vie, pour quoi je vote égoïstement qui ne m’affecte pas?”

Oberle a déclaré qu’au-delà des résultats, elle pense que la communauté doit guérir du mépris que ce cycle électoral a causé. Elle repense souvent à la tornade qui a dévasté la communauté il y a près de 18 mois et à la rapidité avec laquelle les voisins se sont entraidés – un contraste frappant avec la division qu’elle voit maintenant.

L’optimisme d’Oberle réside dans les bulletins de vote par correspondance, dont beaucoup sont toujours comptés. Elle a déclaré qu’elle avait le sentiment que de nombreux bulletins de vote par correspondance avaient été déposés en faveur du référendum et, à mesure qu’ils continuent d’affluer, elle espère que cette tendance se poursuivra.

“J’espère que cela passera et qu’alors il pourra y avoir une guérison dans notre communauté”, a déclaré Oberle. «Nous l’avions si bien, et nous l’avons pris pour acquis. Cela pourrait littéralement se résumer à un vote.

Si, à la fin, le référendum échoue, Wise a déclaré qu’il s’attend à plus de démissions et à des coupes plus profondes. Il recommandera au district de revenir au printemps avec un autre référendum, a-t-il dit, mais avec le calendrier que le district envisagerait, il craint que ce ne soit trop peu, trop tard.

D’un autre côté, si le référendum est adopté, Wise a déclaré que la première chose à faire serait de remercier la communauté pour son soutien, puis de rétablir immédiatement les activités parascolaires et une journée d’école de durée normale pour contrer certaines des coupes qui ont déjà été fabriqué. Il a déclaré que 1,5 million de dollars seraient instantanément versés sur le compte de réserve du district et que le district ferait tout ce qu’il avait promis pour retrouver une assise financière solide et la maintenir ainsi.

«Je crois vraiment que la majorité de notre communauté veut un bon district scolaire. Je ne sais tout simplement pas si la majorité de la communauté veut payer pour cela », a déclaré Wise. « L’école et la communauté ne font qu’un. Il semble juste que les gens oublient que nous sommes connectés et qu’on ne peut prospérer que si nous prospérons tous les deux. Nous sommes dans le même bateau… et je pense que c’est ce qui se perd dans les pourcentages, les signes dollar et les votes – nous sommes dans le même bateau.