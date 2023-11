Semaine du Nevada | Sphere change l’horizon, divertissement à Las Vegas | Saison 6 | Épisode 17

Le projet de démocratie du Nevada est en cours.

De quoi s’agit-il et ce que nous avons entendu lors de notre première séance d’écoute, plus… la Sphère, une discussion sur son importance pour l’architecture et le divertissement, qui aura lieu cette semaine lors de la Nevada Week.

Présenté comme « un média de divertissement de nouvelle génération qui émerveille le monde », la Sphère a-t-elle été à la hauteur de son battage médiatique ?

Nous en discuterons à l’avance.

Mais nous commençons par le Nevada Democracy Project.

Il s’agit d’un partenariat entre Vegas PBS et The Nevada Independent.

Et ensemble, nous organisons des séances d’écoute communautaire pour découvrir sur quoi nous devrions rendre compte.

Nous avons tenu notre première séance d’écoute mercredi à la bibliothèque de West Las Vegas.

J’ai été modérateur avec le journaliste indépendant du Nevada, Naoka Foreman, qui me rejoint maintenant.

Naoka, bienvenue à la semaine du Nevada.

(Naoka Foreman) Merci.

Merci de me recevoir.

-Donc, après ce que nous avons entendu mercredi soir, que pensez-vous que vous devriez couvrir en conséquence ?

-Je pense qu’une grande partie de la discussion s’est concentrée sur le racisme et le redlining, les formes modernes de redlining.

C’est donc sur cela que je vais me concentrer : comment raconter cette histoire ?

Comment pouvons-nous nous assurer que les gens sont conscients de ce qui se passe ?

-Et pour ceux qui ne savent pas ce qu’est le redlining, selon la Brookings Institution, il s’agissait de « la pratique consistant à délimiter à l’encre rouge les zones avec d’importantes populations noires sur des cartes en guise d’avertissement aux prêteurs hypothécaires, isolant ainsi les Noirs dans des zones qui pourraient souffrent de niveaux d’investissement inférieurs à ceux de leurs homologues blancs. »

Or, cela se produisait il y a plus de 50 ans.

Mais comme nous l’ont dit les habitants mercredi soir, il existe des formes modernes.

De quelle manière voyez-vous les formes modernes de redlining ?

-Cela s’est manifesté lorsque je suis allé dans la communauté de Windsor Park.

Je savais qu’il se passait là quelque chose qui n’était pas décrit.

Bien sûr, nous avons entendu parler du redlining, mais à quoi ressemble-t-il de nos jours ?

Et cela ressemble à de la négligence.

Cela ressemble à une accumulation de terrains vagues.

Cela ressemble à un manque d’entretien des rues.

Cela s’est donc manifesté très clairement pour moi.

-Et il y a un résident qui a parlé de cette forme moderne de redlining.

Allons l’écouter.

-Me voici hors de l’école, avec une dette étudiante de près de 100 000 $.

Je n’ai pas les moyens d’acheter une maison.

J’ai peine à me permettre d’entretenir une maison dont je hériterai un jour.

Je considère cela comme une richesse générationnelle.

Ma grand-mère est propriétaire sur Jackson Street.

À cause du redlining qu’elle a enduré, ce n’était pas le cas… il n’y a eu aucun investissement dans la propriété.

Et maintenant que je suis gestionnaire immobilier pour elle et que cette propriété me reviendra, vous savez, je suis moi-même endetté.

Et comment pourrai-je maintenir ces deux choses ?

-Donc, en plus de devoir trouver cet argent pour faire les rénovations de cette maison, il doit payer un montant important de dette étudiante.

Quelque chose… alors qu’il essaie juste de s’améliorer grâce à ses études, il se retrouve endetté.

Son histoire est l’une des nombreuses que nous avons entendues.

Alors écoutons-en quelques autres.

(Quentin Savwoir) Ma vie a changé le 6 janvier parce que j’ai réalisé que ce que j’avais appris à l’école sur ce projet était vraiment une expérience et qu’il fallait être d’accord les uns avec les autres sur la manière dont ce projet se déroulait.

Donc, si tous les quatre ans ou tous les deux ans, nous demandons aux gens de voter pour d’autres et que nous ne voyons pas les conséquences de ce vote se transformer en quoi que ce soit, qu’attendons-nous du jeune homme noir de 21 ans ? , ou l’homme brun sans papiers de 23 ans, faut-il le croire ?

(Sheila Collins) Parce qu’en ce qui concerne le Westside historique et que les Afro-Américains sont noirs, nous… c’est mon opinion.

Je vais parler pour moi.

J’ai l’impression que nous sommes un projet que personne n’obtient.

Et nous sommes humains.

C’est, c’est tout simple.

-D’accord.

Alors, Naoka, que retenez-vous de ces deux intervenants ?

-Ce que je retiens, c’est qu’il y a beaucoup d’injustices.

Nous ne savons pas ce qui se passe dans le Westside historique en ce qui concerne le Plan Cent et comment il est mis en œuvre.

Il y a eu des discussions sur le fait que de l’argent serait consacré à ce plan, mais cela n’aide pas la communauté.

En outre, le plan est de revitaliser le quartier historique ouest, mais les nouveaux développements ont été placés à l’extérieur du quartier historique ouest, le long du boulevard Martin Luther King.

Il y a donc eu un certain scepticisme à l’égard du Plan Cent.

Et cela dure depuis des décennies, à condition que cela soit présenté à la communauté, car vous avez un groupe de dirigeants municipaux ou de personnes nommées aux commissions de planification qui planifient une communauté sans les résidents, pour ainsi dire.

Oui, il y a des séances d’écoute communautaire, mais lorsque je parle aux résidents, bien souvent, certains d’entre eux ne se sentent pas entendus ou n’ont pas l’impression de recevoir le même soutien que d’autres communautés pourraient obtenir lorsqu’il s’agit de à la planification d’une communauté.

-Et ce Plan Cent a été établi en 2016 en tant que plan dirigé par la communauté pour revitaliser le Westside historique.

Nous avons entendu de nombreuses frustrations concernant le manque de mise en œuvre et la lenteur avec laquelle les choses se déroulent.

Et puis, même certains résidents ont parlé de changements dans le plan, du fait qu’il semble changer continuellement.

Ils ne savent pas vraiment ce qui va suivre ni ce qui va réellement s’imposer.

Que voyez-vous d’autre en termes de mise en œuvre du Plan Cent ?

-L’accent a été mis sur les projets intercalaires, c’est-à-dire la construction de gratte-ciel.

Il existe un plan pour Jefferson Street appelé Downtown Historic : partager le DOWNTOWN Historic Westside.

Et le loyer sera d’environ 1 100 $.

Les gens qui vivent dans la région se demandent : en quoi cela va-t-il nous aider ?

Nous payons environ 600 $ par mois.

Ils y voient donc une manière de gentrifier la région, ou plutôt de gentrifier la région, sans vraiment élever les gens de cette région.

Mais une chose que Quentin, président de la NAACP, a évoquée, c’est qu’il y a un manque de ressources dans la communauté.

Et le Plan Cent, historique, je ne sais pas s’il concerne, vous savez, l’installation d’un centre de soins de santé dans cette zone ou la création de services de garde d’enfants plus accessibles aux habitants de cette zone.

Je pense donc qu’une grande partie de la discussion s’est concentrée sur le Plan Cent, mais il y a également eu des discussions sur, vous savez, les ressources : comment pouvons-nous obtenir des ressources dans cette zone pour les résidents qui y sont déjà ?

-J’ai remarqué que cela vous a marqué lorsque nous avons entendu cette femme dire : “Nous avons l’impression d’être un projet qui n’est pas compris.”

Pourquoi cela vous a-t-il interpellé ?

-Cela a résonné en moi, et cela résonne probablement chez beaucoup de Noirs à travers le pays qui ont vécu dans des communautés qui ont été ravagées par le redlining ou ravagées par le désinvestissement ou la gentrification.

Lorsque Sheila Collins a déclaré cela, elle a expliqué comment les communautés noires ont été constamment déplacées ou supprimées à cause d’infrastructures, telles que l’autoroute ou l’expansion du centre-ville.

Cela va entrer dans le Westside historique.

C’est un plan créé par les dirigeants de la ville.

-Et nous parlerons aux dirigeants de ces villes pour découvrir ce qui se passe, en faisant part des préoccupations de ces résidents aux élus.

Nous avons du pain sur la planche.

Nous souhaitons remercier les résidents qui se sont présentés et ont partagé leurs histoires, contribuant ainsi à éclairer notre couverture.

Naoka, merci beaucoup d’avoir rejoint la Nevada Week et d’avoir discuté de votre prochaine couverture pour The Nevada Independent.

-D’accord.

Merci beaucoup.

-Nous passons maintenant à la Sphère.

Plus d’un mois après son ouverture, le nouveau monument de Las Vegas continue d’attirer l’attention du monde entier pour sa contribution à l’architecture et au divertissement.

Et maintenant, pour étendre son influence dans ces domaines, Glenn NP Nowak, professeur agrégé d’architecture à l’UNLV ; et John Katsilometes, journaliste de divertissement pour le Las Vegas Review-Journal.

Messieurs, bienvenue à la Nevada Week.

D’accord, le milliardaire de la technologie Elon Musk a décrit la Sphère comme « exquise au-delà des mots ».

C’est à ce moment-là qu’il est venu ici récemment et a publié cela sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Pour chacun de vous, et je commencerai par vous, John, car vous avez parlé de sa visite là-bas.

Sa description est-elle justifiée ?

(John Katsilometes) La moitié est justifiée, la partie exquise.

Cela ne peut pas être au-delà des mots, car nous avons encore plus de mots à écrire sur cela, à l’expliquer.

Donc ça doit être… c’est ce que j’ai dit, c’est qu’il a bien compris la partie « exquise », mais en ce qui concerne « au-delà des mots », vous savez, nous ne pouvons pas dire que quelque chose est au-delà des mots.

Mais j’ai été impressionné qu’il soit là et qu’il soit si franc dans son évaluation, vous savez, quelqu’un qui a vu beaucoup de choses dans sa vie et sa carrière.

-Droite.

Glenn ?

(Glenn NP Nowak) Je pense que c’est vraiment important qu’Elon Musk dise que c’est au-delà des mots.

Cela me rappelle la parole de mon père : « Parler de musique, c’est comme danser sur l’architecture ».

Et voilà, John et moi sommes là.

Nous allons essayer d’en parler.

Et mettre cela en mots est vraiment difficile, mais nous allons, nous allons essayer.

-Commençons par chacune de vos lignes de travail.

Qu’est-ce qui rend la Sphère si spéciale dans le monde du divertissement ?

-Ce que je dis à propos de la Sphère depuis que j’ai assisté aux deux spectacles payants, Postcard from Earth et le concert de U2, c’est que c’est beaucoup.

Et cela signifie que cela couvre tout.

Cela représente beaucoup de technologie, beaucoup de valeur de divertissement, beaucoup d’efforts, beaucoup de coûts pour le consommateur et pour les développeurs.

Je pense que dans cette ville, lorsque vous pouvez apporter quelque chose de vraiment révolutionnaire que personne n’a jamais vu auparavant, vous avez vraiment accompli quelque chose aujourd’hui, car j’ai vu tout ce qui passe par Las Vegas au cours du dernier quart de siècle.

Je n’ai jamais rien vu de pareil.

Donc, je pense que du point de vue du divertissement, il s’agit de faire quelque chose que personne n’a fait auparavant à cette échelle, et la prochaine étape pour moi sera de savoir comment ils peuvent avancer avec une programmation différente, des actes musicaux différents et maintenir l’élan.

Mais en ce qui concerne ce qu’ils ont fait jusqu’à présent, l’aspect divertissement a répondu au battage médiatique.

-Je m’interroge sur l’avenir…