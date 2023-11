Semaine du Nevada | L’impact de Sphere sur l’architecture et le divertissement de Las Vegas | Saison 6 | Épisode 17

-Nous passons maintenant à la Sphère.

Plus d’un mois après son ouverture, le nouveau monument de Las Vegas continue d’attirer l’attention du monde entier pour sa contribution à l’architecture et au divertissement.

Et maintenant, pour étendre son influence dans ces domaines, Glenn NP Nowak, professeur agrégé d’architecture à l’UNLV ; et John Katsilometes, journaliste de divertissement pour le Las Vegas Review-Journal.

Messieurs, bienvenue à la Nevada Week.

D’accord, le milliardaire de la technologie Elon Musk a décrit la Sphère comme « exquise au-delà des mots ».

C’est à ce moment-là qu’il est venu ici récemment et a publié cela sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Pour chacun de vous, et je commencerai par vous, John, car vous avez parlé de sa visite là-bas.

Sa description est-elle justifiée ?

(John Katsilometes) La moitié est justifiée, la partie exquise.

Cela ne peut pas être au-delà des mots, car nous avons encore plus de mots à écrire sur cela, à l’expliquer.

Donc ça doit être… c’est ce que j’ai dit, c’est qu’il a bien compris la partie « exquise », mais en ce qui concerne « au-delà des mots », vous savez, nous ne pouvons pas dire que quelque chose est au-delà des mots.

Mais j’ai été impressionné qu’il soit là et qu’il soit si franc dans son évaluation, vous savez, quelqu’un qui a vu beaucoup de choses dans sa vie et sa carrière.

-Droite.

Glenn ?

(Glenn NP Nowak) Je pense que c’est vraiment important qu’Elon Musk dise que c’est au-delà des mots.

Cela me rappelle la parole de mon père : « Parler de musique, c’est comme danser sur l’architecture ».

Et voilà, John et moi sommes là.

Nous allons essayer d’en parler.

Et mettre cela en mots est vraiment difficile, mais nous allons, nous allons essayer.

-Commençons par chacune de vos lignes de travail.

Qu’est-ce qui rend la Sphère si spéciale dans le monde du divertissement ?

-Ce que je dis à propos de la Sphère depuis que j’ai assisté aux deux spectacles payants, Postcard from Earth et le concert de U2, c’est que c’est beaucoup.

Et cela signifie que cela couvre tout.

Cela représente beaucoup de technologie, beaucoup de valeur de divertissement, beaucoup d’efforts, beaucoup de coûts pour le consommateur et pour les développeurs.

Je pense que dans cette ville, lorsque vous pouvez apporter quelque chose de vraiment révolutionnaire que personne n’a jamais vu auparavant, vous avez vraiment accompli quelque chose aujourd’hui, car j’ai vu tout ce qui passe par Las Vegas au cours du dernier quart de siècle.

Je n’ai jamais rien vu de pareil.

Donc, je pense que du point de vue du divertissement, il s’agit de faire quelque chose que personne n’a fait auparavant à cette échelle, et la prochaine étape pour moi sera de savoir comment ils peuvent avancer avec une programmation différente, des actes musicaux différents et maintenir l’élan.

Mais en ce qui concerne ce qu’ils ont fait jusqu’à présent, l’aspect divertissement a répondu au battage médiatique.

-Je m’interroge sur les futurs artistes là-bas et sur la pression qu’ils ont désormais sur eux en termes de scénographie, pour proposer quelque chose de spectaculaire.

Je veux dire, que devez-vous faire pour pouvoir jouer là-bas et lui rendre justice ?

-C’est… Je pense que c’est une des raisons pour lesquelles nous n’avons pas vu un deuxième groupe ou un deuxième acte annoncé, c’est qu’il y a cette exigence.

Vous savez, c’est bien plus que simplement pouvoir vendre des billets.

Il faut réaliser ce que U2 a été capable de réaliser avec Achtung Baby dans leur, vous savez, dans leur émission de production, à savoir : Voulez-vous être le deuxième acte à entrer là-bas et à faiblir ?

Il faut en avoir beaucoup.

Il faut avoir beaucoup d’argent et beaucoup d’ingéniosité.

Il faut pouvoir toucher un grand nombre de fans sur plusieurs générations.

Et je pense que nous verrons quelqu’un faire quelque chose de très différent de ce que U2 a réalisé.

J’ai entendu comme Fish, par exemple.

Le groupe de jam arrivera, et ils feront quelque chose de complètement différent de ce que U2 a réalisé avec un affichage vidéo ininterrompu tout au long, plutôt que chaque morceau soit une production en soi.

Mais c’est une très bonne question.

Et je pense que c’est une des raisons pour lesquelles ils n’ont pas annoncé une ou deux productions en résidence supplémentaires, c’est cette exigence.

-U2 a prolongé… Glenn ?

-Je pense qu’il y a une certaine pression associée à cela.

Mais j’imagine aussi que les artistes sont vraiment enthousiasmés, qu’ils repensent maintenant comment monter un spectacle ; qu’il s’agit d’un tout nouveau média, et qu’il va changer la façon dont la musique est présentée, la façon dont le film est présenté.

Et je pense que cela amène également les architectes à réfléchir très différemment à la manière dont nous intégrons la technologie numérique.

Je pense que ce qui rend Sphere vraiment spécial, c’est qu’il s’agit sans doute de l’intégration la plus complète de la forme architecturale et de la technologie numérique.

Nous avons déjà vu des écrans géants auparavant, mais cela n’a pas affecté les gens de la même manière que nous. Vous savez, les gens font la queue sur le trottoir ou se pressent sur le terre-plein juste pour avoir une vue sur la Sphère parce qu’elle fait quelque chose qui nous n’en avons jamais vu en architecture auparavant.

Cela va également, je pense, changer la façon dont nous envisageons le développement urbain autour de la Sphère.

Tout le monde, des centaines de chambres d’hôtel aux milliers de chambres d’hôtel, a désormais une vue unique.

Et ils rendent ces pièces plus précieuses, plus désirables.

Et donc, à mesure que la ville se construit autour de la Sphère, je pense que cela va influencer la façon dont les futurs bâtiments seront construits.

-Dans quelle mesure la Sphère a-t-elle été difficile à construire ?

-J’espère que c’était l’un des projets de construction les plus difficiles du siècle dernier.

Ils ont sans aucun doute dû réinventer ou trouver de nouvelles façons de construire, car c’est la plus grande sphère de la planète.

Et pas seulement grand en termes de taille physique.

Nous pouvons y mesurer un ruban à mesurer et confirmer qu’elle est en fait plus grande que toute autre structure sphérique.

C’est plus lourd.

Vous savez, nous pouvons analyser ces chiffres et vous dire quantitativement que c’est grand, mais c’est aussi qualitativement une sphère, un espace qui crée une expérience qui ne ressemble à rien d’autre.

Donc je pense que c’est aussi… vous savez, revenir à essayer d’exprimer cela avec des mots.

Nous pouvons peut-être être sur le point de transmettre à quel point ce bâtiment est exceptionnel, mais jusqu’à ce que vous y alliez réellement pour en faire l’expérience… C’est ce qui fait de l’architecture un art et une science si amusants, que vous pouvez la décrire en de nombreux termes objectifs.

Mais jusqu’à ce que vous pénétriez réellement dans un espace et compreniez comment tout cela s’articule, c’est la magie de ce qui se passe à la Sphère.

-Ouais, à 100% là-dessus.

Il est très difficile d’expliquer ce qu’est la Sphère avant d’y être allé et de transmettre ce sentiment.

Je reviens à la troisième chanson du show de U2, elle est encore meilleure que la vraie, d’accord ?

Et ils apportent par-dessus un montage d’images de Las Vegas.

Cela commence ici et cela arrive devant vous, et vous êtes assis dans une position fixe.

C’est tous les clichés de Las Vegas, à plusieurs égards.

Tout le monde est sur ce truc : Elvis, Siegfried & Roy, les showgirls, Wayne Newton, tous les… Austin Butler dans le rôle d’Elvis, le Rat Pack, a éclaboussé ce truc, le Strip.

Et pendant qu’il descend, vous le regardez descendre.

Et quand on arrive à ce point–et le groupe est en colère.

Ils jouent la chanson, on a l’impression de revenir.

Votre corps vous dit que vous montez tandis que celui-ci descend.

Et j’ai pris le siège devant moi.

Je l’ai gardé.

D’autres font la même chose.

Je cherchais quelques amis devant moi, et ils se sont retournés et ils se sont dit… nous nous sommes tous dit : Whoa !

Nous n’avons pas bougé.

Cela ne bouge pas.

Notre esprit nous disait que c’était ce qui se passait.

Je n’avais jamais ressenti ce genre de sensation lors d’une production de concert.

Voilà donc un exemple de ce dont vous devez être conscient.

Et vous devez être prêt pour ce qui va suivre dans Sphere, Postcard et le show U2.

Et c’est exactement de cela dont vous parlez.

-Est-ce que ça… tu évoques les clichés de Vegas.

Cela aurait-il pu faire ses débuts dans une autre ville que Las Vegas ?

Je veux dire, évidemment, cela aurait pu, mais pourquoi Las Vegas est-elle une bonne maison ?

Ou est-ce?

-Eh bien, James Dolan… James Dolan en tant que développeur, l’homme qui l’a fondé, sa réponse est que Las Vegas était un partenaire volontaire depuis le début.

Il a eu une audience bien accueillie par les dirigeants du casino de la ville et les élus qui ont vu cela et ont dit : « Si nous pouvons faire une différence, engageons-nous à le faire, et nous réglerons les détails plus tard.

Il ne pourrait pas faire cela à New York, où il vit, a déclaré James Dolan.

-Pourquoi?

-Parce qu’il y a des limites d’espace.

Il y a des limites bureaucratiques.

Et vous savez, sa relation avec les gens qui approuveraient cela n’est pas particulièrement, vous savez, ce n’est pas une conversation particulièrement engageante pour eux.

Et où allez-vous… exactement où mettez-vous cela, et combien cela va-t-il coûter ?

-La communauté de Las Vegas comprend vraiment que cette ville a été construite sur le divertissement, et donc il y a, je pense, une volonté d’accepter cela comme un défi de conception, comme une opportunité de capitaliser sur une grande expertise en matière de conception et de construction. c’est ici à Las Vegas.

Vous savez, les ouvriers du bâtiment ont sans aucun doute contribué à donner vie au croquis de Jim Dolan.

C’est une… c’est une chose d’en rêver.

Mais ensuite, certains des meilleurs experts dans leurs domaines respectifs se réunissent tous – architecture, ingénierie, construction, gestion – et c’est vraiment ce qu’il faut.

Et c’est ce que Las Vegas a en quelque sorte prouvé au cours des dernières décennies.

Vous savez, certaines des structures les plus grandes et les plus chères au monde, financées par des fonds privés ou non, se trouvent ici même à Las Vegas.

Nous avons donc démontré que nous pouvons réaliser ce genre de choses.

-Ouais.

-Et je voulais te poser des questions sur la Carte postale de la Terre.

-Oui.

-C’est un projet de Darren Aronofsky, le réalisateur de films comme The Wrestler, Black Swan.

– La baleine.

– La baleine.

Sa volonté de travailler sur un projet comme celui-ci avec la Sphère, qu’est-ce que cela dit de la Sphère ?

-Eh bien, ils voulaient avant tout quelqu’un qui ait une crédibilité artistique dans un contexte théâtral.

Et il était sexy à l’époque où ils… il venait de tourner The Whale, qui a valu à Brendan Fraser un Oscar du meilleur acteur.

Et quelqu’un qui était prêt, vous savez, à adopter la nouvelle technologie.

La technologie de caméra qu’ils utilisent n’a jamais été utilisée auparavant.

Et ce qui m’a impressionné à propos de Postcard – il s’agit d’une expérience d’environ 60 minutes, 50 à 60 minutes – c’est qu’il ne s’agit pas seulement d’un visuel, vous savez, d’un tapis roulant de scènes autour du…