Semaine digérée : même une façon morne de larguer Trump est un rêve

Lundi

Si c’est le début de la fin – et il semble même risqué de le dire à voix haute – il semble approprié que, pour Donald Trump, cela soit passé par quelque chose d’aussi triste qu’une responsabilité pour fraude. Après tous les commentaires salaces, la responsabilité civile pour viol et l’argent prétendument caché à la star du porno, sans parler des 91 accusations criminelles dans quatre juridictions, cette semaine, le spectre de la ruine professionnelle s’est levé pour Trump sous une forme plus sobre ; la mort à travers mille documents pour celui qui déteste les détails.

La décision du juge Arthur Engoron a été une surprise, anticipant un procès qui doit s’ouvrir à Manhattan la semaine prochaine, dans lequel Letitia James, la procureure générale, accuse Trump et ses fils aînés d’avoir gonflé la valeur de leur entreprise pour frauder les banques et les assureurs. Le juge Engoron a partagé cet avis, affirmant que les états financiers soumis par Trump « contiennent clairement des évaluations frauduleuses ». Parmi les dix entreprises répertoriées comme frauduleusement surévaluées figurent la Trump Tower à Manhattan, Mar-a-Lago en Floride et ce club de golf en Écosse.

Un appel va être lancé. Entre-temps, le juge a pris la mesure inhabituelle d’ordonner l’annulation des certificats d’affaires de Trump, sans lesquels il ne peut pas exercer ses activités, acheter des biens immobiliers ou contracter un emprunt dans l’État de New York. Il existe une certaine confusion quant à la manière dont cela pourrait se dérouler dans la réalité et aucun délai n’a été fixé pour le jugement. Vous pouvez forcer la fermeture d’un club de golf du jour au lendemain, mais vous ne pouvez pas expulser les locataires de la Trump Tower et, si une autorité de gardiennage doit être installée, à qui sont les locataires à qui payer leur loyer entre-temps ?

Et c’est ainsi que le sentiment de malaise revient, ce sentiment familier d’euphorie alors que la fin de Trump semble une fois de plus apparaître, rapidement suivi d’une profonde déception au cas où ce ne serait qu’un mirage. Les avocats de Trump ont qualifié la décision de tentative de « nationaliser » son entreprise, tandis que Trump est apparu pour qualifier le juge Engoron de « dérangé », ce qui ne l’aidera pas lorsque le procès aura lieu, la semaine prochaine, à déterminer le montant de la sanction ( Letitia James cherche 250 millions de dollars). En attendant, profitons de cette brève période pendant laquelle nous pouvons, sans entraves, imaginer un avenir dans lequel New York existerait sans que le nom de Trump y soit imprimé nulle part.

Mardi

C’est la décision la plus difficile de la semaine, mais nous devons la prendre dans un souci d’équité : si vous deviez le faire – si vous aviez une arme pointée sur votre tempe – qui choisiriez-vous, Dan Wootton ou Laurence Fox ? Il s’agit bien sûr de spéculations courtisées par ces messieurs eux-mêmes, qui ont ouvert mardi soir le débat sur l’attrait sexuel avec une conversation sur GB News sur l’attrait relatif d’une femme journaliste. « Qui voudrait baiser ça? » » dirent Fox et Wootton en accord amical.

Par rapport aux deux hommes, considérons donc cette question. Laurence Fox, qui ressemble à un masque Scream inoccupé ou à une serviette mouillée accrochée à une poignée de porte, pourrait, je suppose, avoir quelques anecdotes sur l’inspecteur Lewis pour détourner l’attention de ses défauts les plus évidents. Dan Wootton, qui ressemble à un homme arrivé deuxième dans X-Factor en 2005 et qui a fréquenté depuis des endroits très sombres, me rappelle curieusement une tête en papier mâché que nous fabriquions à l’école primaire et qui était discrètement mise dans un placard après avoir fini. Quoi qu’il en soit, Dan est peut-être moins bavard que Fox, qui est une Cathy très bavarde, n’est-ce pas, et ce serait une pitié. Depuis leur conversation de mardi soir, les deux hommes ont été suspendus de GB News et Wootton a perdu sa chronique dans MailOnline et, honnêtement, entre eux deux, je ne peux pas passer l’appel. Bien sûr, vous prendriez le voile en premier.

00:01:21 « Petite femme » : Laurence Fox fait des commentaires désobligeants à l’égard d’une journaliste – vidéo

Mercredi

Face à Wootton et Fox – ils ressemblent à une société de construction en faillite – Matt Hancock commence à paraître presque attrayant. Eh bien, pas attrayant, évidemment, mais plutôt inoffensif, comme un personnage que Kenneth Grahame a coupé dans Wind in the Willows parce qu’il était trop invraisemblablement humide. Mercredi, Hancock est apparu à la télévision après s’être soumis pour de l’argent au genre de grillades auxquelles il a échappé d’une manière ou d’une autre dans des contextes journalistiques plus formels ou dans des salles de comité, dans l’émission de téléréalité SAS de Channel 4, Who Dares Wins. Transpirant doucement, la peau rougeoyante, Hancock marmonnait et tâtonnait dans une série de questions difficiles posées par un homme se faisant passer pour Liam Neeson dans l’un de ces films de kidnapping.

« Je suis tombé amoureux de quelqu’un… et j’ai dû démissionner du gouvernement », a déclaré Hancock, sautant quelques moments clés de son mandat de secrétaire à la Santé et confondant l’humeur du public britannique après la pandémie avec celle d’un public qui regarde. Quatre mariages et un enterrement. Le gars de SAS n’y croyait pas. « Vous pensez que vous allez enfreindre les règles ici, enfreindre les règles là-bas. En ce qui me concerne, vous avez fait preuve d’un leadership faible.» Puis quelqu’un est arrivé, a mis un sac sur la tête de Hancock et a consolidé sa réputation d’homme pour qui aucun niveau d’avilissement n’est trop grand pour l’argent.

Jeudi

Il y a tellement d’histoires que j’aime sur Michael Gambon, dont le décès à l’âge de 82 ans a été annoncé jeudi. J’adore celui dans lequel il emmenait son ami Terence Rigby, qui avait peur de voler, dans un avion léger et faisait semblant d’avoir une crise cardiaque aux commandes. J’adore celui dans lequel il a falsifié divers scénarios pour troller des dramaturges pompeux ; et celle dans laquelle, lorsqu’un journaliste américain lui demandait ce qu’il pensait de son personnage de Samuel Beckett, Eh Joe, qui reste silencieux tout au long de la pièce, faisait sur scène, il répondait « en train de regarder East Enders ».

Mon histoire préférée de Gambon, cependant, est celle qu’il a racontée il y a des années au cours d’une interview. Il trouvait l’emphase insupportable, peut-être à cause d’un héritage du travail avec Laurence Olivier à l’époque. Au festival littéraire de Hay-on-Wye, Gambon s’est retrouvé une fois dans le public de ce qu’il m’a décrit comme un discours « assez lourd » de David Hare. Pendant les questions, Gambon a levé la main et a demandé d’un ton malicieux : « David, au cours de toutes vos années dans le show-business, avez-vous déjà rencontré Diana Rigg ? Cela a fait tomber la maison et Hare « était assez en colère », a déclaré Gambon. « Bonne question, n’est-ce pas ? ‘Showbusiness’, ça aurait fait mal.»

Dannii Minogue ne voulait rien avoir à faire avec Russell Brand à l’époque. Photographie : Sam Tabone/Getty Images

Vendredi

Pas assez d’éloges ont été adressés à Dannii Minogue, l’une des rares personnes à pouvoir garder la tête haute par rapport à sa position chez Russell Brand il y a 15 ans. Le genre de personnes qui aimaient Brand à l’époque n’auraient, je suppose, pas aimé Dannii Minogue, mais la voici en 2006, parlant au Mirror et qualifiant Brand de « vil prédateur » qui a fait « des remarques choquantes que je peux » Je ne répéterai même pas ». Cette position aurait été considérée comme embarrassante et peu amusante à l’époque, mais Dannii n’en avait rien à faire. En discutant avec une amie australienne cette semaine, elle a souligné, à juste titre, qu’on ne peut pas en obtenir un contre un Minogue et, dans une langue vernaculaire, je ne manque jamais de trouver du charme, réfléchi, « Dannii lui a dit de se déchaîner. » Tout à fait vrai.