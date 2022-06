Semaine des stocks à venir : Electronic Arts reste l’intrus dans le jeu

Une version de cette histoire est apparue pour la première fois dans la newsletter Before the Bell de CNN Business. Vous n’êtes pas abonné ? Vous pouvez vous inscrire ici.



New York

CNN Affaires

—



Tout bien considéré, le leader du jeu vidéo Electronic Arts connaît une année assez décente malgré les soucis d’inflation, les craintes de récession et d’autres vents contraires macroéconomiques. Les actions d’EA (EA) n’ont baissé que d’environ 2 % en 2022, une baisse qui n’est pas aussi grave que le reste du secteur technologique, qui est maintenant en territoire baissier.

Mais il y a des inquiétudes quant à l’avenir d’EA alors que l’industrie du jeu se consolide.

Le propriétaire de Xbox Microsoft (MSFT) est en train d’acheter Activision Blizzard (ATVI). Le fabricant de Grand Theft Auto Take-Two Interactive (TTWO) a déjà récupéré le développeur de jeux mobiles Zynga.

EA pourra-t-il rester indépendant alors que ses pairs continuent de croître ? Il y a aussi une concurrence croissante de la part de la société de jeux mobiles métaverse Roblox et du fabricant Fortnite Epic. Même Netflix (NFLX) a jeté son chapeau dans l’arène du jeu.

EA possède de nombreuses franchises lucratives, telles que les jeux Madden NFL de longue date, une série de football populaire (qui perdra bientôt la marque FIFA), Apex Legends et plusieurs jeux liés à l’univers Star Wars.

Et il y a eu beaucoup de discussions sur le fait qu’EA était une bonne cible de rachat pour les entreprises technologiques et médiatiques aux poches profondes telles qu’Apple (AAPL), Disney (DIS), Comcast (CMCSA) ou Amazon (AMZN).

Alors EA sera-t-il enfin racheté ? L’entreprise n’était pas disponible dans l’immédiat pour commenter.

Mais EA a acquis son propre droit et pourrait rechercher d’autres offres, en particulier celles qui pourraient renforcer sa division de jeux mobiles. EA a réalisé deux acquisitions de ce type en 2021, Glu pour 2,4 milliards de dollars et Playdemic (anciennement propriété de l’ancienne société mère de CNN, AT&T (T)) pour 1,4 milliard de dollars.

Les analystes de Goldman Sachs estiment qu’il y a environ 15 % de probabilité qu’EA soit elle-même acquise, « compte tenu des niveaux accrus d’activité de fusions et acquisitions dans l’espace du jeu vidéo », selon un rapport récent sur le secteur technologique au sens large. C’est une petite chance d’être sûr, mais c’est plus grand que zéro.

Les analystes ont proposé une valorisation potentielle de 190 dollars par action, ce qui est “conforme aux récentes transactions de jeux vidéo”. C’est près de 50 % au-dessus du cours actuel de l’action d’EA.

Pourtant, EA a suffisamment de contenu de qualité pour justifier de faire cavalier seul dans un avenir prévisible.

L’analyste de Wells Fargo, Brian Fitzgerald, a noté dans un rapport après la publication des derniers résultats d’EA en mai qu’un ” pipeline solide ” (plus de jeux d’EA Sports, plus des mises à jour des franchises Les Sims, Le Seigneur des Anneaux et Bioware) ainsi que ” l’accélération du mobile croissance » ont été positifs pour le titre.

EA n’a donc peut-être pas besoin de se vendre à une plus grande entreprise pour rester compétitif dans le monde du jeu vidéo.

Il y a une accalmie définitive dans la “saison des bénéfices”. La plupart des grandes entreprises publieront leurs résultats du deuxième trimestre à la mi-juillet. Mais certaines sociétés notables, dont deux composants de Dow, sont sur le point de publier leurs résultats cette semaine.

Nike (NKE) publiera ses résultats après la cloche de clôture lundi. Les actions du géant des baskets et des vêtements de sport ont chuté de près de 35 % cette année.

La société a publié de solides résultats en mars, mais les inquiétudes géopolitiques ont pesé sur l’action Nike. Les analystes prédisent que Nike affichera une baisse des ventes et du bénéfice par action pour le trimestre. Nike vient également d’annoncer qu’il quittait la Russie à la lumière de l’invasion de l’Ukraine.

Walgreens (WBA) publiera également ses résultats avant l’ouverture du marché jeudi. Les actions ont baissé de 20% cette année, soit le double de la baisse de 10% de son rival CVS (CVS), mais pas aussi grave que la chute de près de 45% de Rite Aid (RAD).

Ce fut une deuxième année difficile pour la PDG de Walgreens, Rosalind Brewer, qui a pris le poste le plus élevé en mars 2021.

Le cadre chevronné, qui a déjà occupé des postes de direction chez Walmart (WMT) et Starbucks (SBUX), fait face à des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et à des inquiétudes concernant un ralentissement de l’économie et un affaiblissement de la demande des consommateurs – un problème auquel sont confrontés tous les détaillants. Wall Street prévoit que les revenus et le bénéfice net chuteront par rapport à il y a un an.

Lundi : commandes de biens durables aux États-Unis ; Ventes de maisons en attente aux États-Unis ; revenus de Nike, Jefferies (JEF) et Trip.com (TCOM)

Mardi : confiance des consommateurs américains

Mercredi: Gains de General Mills (GIS), McCormick (MKC), Bed Bath & Beyond (BBBY), Paychex (PAYX) et Patterson (PDCO)

Jeudi : Fin du deuxième quart-temps ; les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis ; l’inflation PCE aux États-Unis ; revenus et dépenses personnels aux États-Unis ; revenus de Walgreens, Constellation Brands (STZ) et Micron (MU)

Vendredi : ISM manufacturier américain